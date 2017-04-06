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Утро с АСТВ
ПрообразноСказочное доброутреннее с конкурсом)

ПрообразноСказочное доброутреннее с конкурсом)

Доброе утро, други и подруги! С началом новой недели вас!

Сегодня Международный день движения сопротивления

День братьев и сестер

Великий Понедельник — понедельник Страстной недели Великого поста  

 

А теперь новости

На параде трамваев в Москве покажут настоящую конку XIX века

В Москве 15 апреля пройдет парад трамваев, который будет приурочен к 118-летию начала трамвайного движения в Москве. Традиционно он начнется с пробега колонны трамвайных вагонов по центральным улицам столицы, а с 12 до 15 часов на Чистопрудном бульваре состоится основная часть торжества — выставка ретротранспорта, передает ТАСС.

В этом году для москвичей и гостей столицы организаторы приготовили особый сюрприз: на параде можно будет увидеть запряженную лошадьми конку XIX века.

Как рассказал журналистам генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов, конный вагон 1884 года является жемчужиной коллекции, ведь именно с конки начинается история общественного транспорта Москвы.

Один из самых любимых москвичами экспонатов был восстановлен буквально по крупицам на основе фотографий и сохранившихся документов, пишет сайт "360 Подмосковье".

Кроме того, на параде покажут 16 трамваев, среди которых будет и трехсекционный низкопольный вагон "Витязь-М", и рельсоочистительный вагон "РОСТ", который в столице пока только тестируется.

Все трамваи будут доступны для посещения, а рядом с каждым ретроэкспонатом гостей встретят артисты в костюмах соответствующих эпох.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2874647&cid=520

В США пропавший кот вернулся домой через два с половиной года

Жительница американского города Ванакью, штат Нью-Джерси, нашла кота, который сбежал больше двух лет назад. Об этом сообщает издание The Record.

Пропавшего кота нашли в 15 километрах от прежнего дома после снежной бури. Его фотографии, опубликованные в Facebook местным приютом для животных, попались на глаза хозяйке. Чтобы убедиться в том, что это действительно ее питомец, она приехала к нему с его любимой игрушкой.

Женщина рассказала журналисту The Record, что позвала кота по имени: «Джимми, это ты, дружок?» «Он тут же подошел, боднул меня и ткнулся носом в игрушку», — говорит она. Визит закончился возвращением кота в родной дом.

Джимми пропал в сентябре 2014 года. Он не вернулся после того, как вечером его выпустили на улицу погулять. Хозяева искали его в окрестностях, развешивали объявления, ходили в полицию и приюты для животных, но безрезультатно.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/04/06/cat/

 

Вопрос на сегодня:

Когда вы ходите в кино, Вы берете что-то из еды и напитков в зал? (попкорн и т.д) Как относитесь к приему пищи во время сеанса?

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня - Кто стал прообразом для героев сказок. 

 

Читая ту или иную сказку, мало кто задумывается, как автору пришла в голову мысль о создании своих героев. А ведь у многих сказочных персонажей были реальные прототипы. Кто же стал прообразом для Пиноккио, Карабаса-Барабаса и других сказочных героев – далее в обзоре.

Пиноккио

Кто стал прообразом для героев сказок

Задумывая историю о деревянном человечке, Карло Коллоди руководствовался не просто своей фантазией. Он знал реального человека с именем Пиноккио. Тот ходил на деревянных протезах, которые ему сделал краснодеревщик Карло.

Известно, что в 1790 году во Флоренции родился Пиноккио Санчес. По мере взросления становилось ясно, что мальчик будет карликом. Несмотря на это, он отправился служить в армию, но через много лет вернулся оттуда калекой. Краснодеревщик Карло Бестульджи сделал для Пиноккио деревянные протезы и перегородку для носа. Бывший солдат стал зарабатывать себе на жизнь, выступая на потеху публике. К сожалению, Пиноккио закончил очень плачевно: он сорвался с каната, когда балансировал на высоте.

Карабас-Барабас и Дуремар

Кто стал прообразом для героев сказок

Мультфильм «Приключения Буратино», 1959 год.

По мотивам сказки Карло Коллоди Алексей Толстой написал свою сказочную повесть «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Несмотря на то, что сюжетная линия обоих произведений похожа, у Толстого были свои прототипы, основные черты характеров которых он перенес на персонажей.

Кто стал прообразом для героев сказок

Режиссер Всеволод Мейерхольд.

В образе Карабаса-Барабаса современники узнавали пародию на театрального режиссера Всеволода Ва. У режиссера был очень тяжелый характер, и многие считали, что он относился к актерам как к марионеткам. Всеволод Мейерхольд любил носить длинный шарф, но он постоянно засовывал его в карман, чтобы тот не волочился по полу. Сказочный Карабас-Барабас делает то же самое со своей длинной бородой.

Кто стал прообразом для героев сказок

Владимир Басов в роли Дуремара.

В сказке у Карабаса-Барабаса есть помощник Дуремар. Считается, что Алексей Толстой списал его с помощника режиссера Мейерхольда Вольдемара Люсциниуса. Очевидно сходство имен, а также и внешний вид прототипа и персонажа. Как известно, Люсциниус был худым и высоким, носил длинное пальто.

Алиса в Стране чудес

Кто стал прообразом для героев сказок

Мультфильм «Алиса в Стране Чудес», 1981 год.

Кто стал прообразом для героев сказок

Алиса Лидделл в 7 лет, фото Льюиса Кэрролла, 1859 год.

Прототипом девочки, попавшей в Зазеркалье, стала Алиса Лидделл – дочка близкого друга Льюиса Кэрролла (настоящее имя Лютвидж Доджсон). Писатель был частым гостем в доме Лидделлов, поэтому он часто развлекал Алису и ее сестер интересными историями. Когда Алиса подросла, Льюис Кэрролл записал по ее просьбе все, что он когда-то сочинял на ходу. На рукописи, которую автор подарил девочке, стояла памятная надпись: «Рождественский подарок дорогой девочке в память о летнем дне».

Кристофер Робин

Кто стал прообразом для героев сказок

Кристофер Робин Милн – прототип мальчика из рассказов о Винни-Пухе.

Прототипом мальчика из рассказов о медвежонке Винни-Пухе и его друзьях стал сын автора Александра Милна Кристофер Робин. В семье, где отец был занят творчеством, а мать посвящала время только себе, единственным другом ребенка был медвежонок Тедди. Кристофер Робин рос добрым, но застенчивым ребенком. Исследователи и психологи, занимавшиеся анализом рассказов о Винни-Пухе, считают, что Кристофер Робин был прототипом не только мальчика, но и Пятачка, который всего боялся, но был добрым и отзывчивым.

Барон Мюнхгаузен

Кто стал прообразом для героев сказок

Карл-Фридрих-Иероним фон Мюнхгаузен – немецкий барон.

Сказочный барон Мюнхгаузен, который рассказывал всем «истинную правду» о своих путешествиях, существовал на самом деле. Реальный Карл-Фридрих-Иероним фон Мюнхгаузен в 17-летнем возрасте попал в Россию и провел там несколько лет в качестве пажа мужа Анны Леопольдовны.

Кто стал прообразом для героев сказок

Мультфильм «Приключения Мюнхгаузена».

Когда он вернулся обратно домой, то удивлял друзей историями о далекой России. В одном из таких рассказов Мюнхгаузен упоминал о паштете на императорском пиру. Блюдо якобы было таких размеров, что человек, проходя вдоль него, успевал прочесть оду. Слушатели смеялись, не веря россказням барона, а между тем доподлинно известно, что на пирах Анны Иоанновны подавали пироги, «начиненные» шутами.

Нашла тут. 

А, может, вы еще о каких-то героях что-то знаете?

 

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

 

 
Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 06:50 +13
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 07:05 Отредактированно вчера, в 07:05
Доброе всем утро! С праздниками всех, кого они касаются!

Рада за кота и его хозяев. Они тосковали эти два года. Вот, кстати, еще одно опровержение расхожим домыслам о том, что кошки привязываются к дому, а не к хозяевам - узнал ведь спустя столько времени...
Терпеть не могу жевание, хрустение и бульканье в кинозалах. Поэтому в кино давно не ходила.
Мне кажется, все сказочные герои имели прототипов. И в народных сказках тоже. Та же Баба Яга - старушенция-маразматичка с окраины деревни. Или Кощей - сдвинутый нелюдимый старик, которого молва всегда наделяет подполом с накоплениями

Подпись: Рановато в этом году лебеди прилетели...
Всем успешно пережить понедельник!
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+14
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 11:17
Татьяна Сергеева, ох, какая красота, спасибо
и тебе хорошего дня!
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+6
Online
Рыжова Светлана Online
Написано вчера, в 07:06
Доброе утро!
Еду в кино КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ БЕРУ!!! И раздражает, когда под боком шуршат и чавкают!
Название: - " А мне летать, а мне летать ОХОТА!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света.
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+11
Татьяна Сергеева
Написано вчера, в 08:45
Рыжова Светлана,
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+9
Online
Рыжова Светлана Online
Написано вчера, в 08:46
Татьяна Сергеева, СПАСИБО!!!
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+6
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано вчера, в 07:42
Доброе утро!
Выходные пролетели незаметно, вот и новая неделя за окном.
В кинотеатр давно не хожу, предпочитаю смотреть кино дома.
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
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+12
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано вчера, в 19:16
Татьяна Сергеева, спасибо большое
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+2
Online
VLадимир Online
Написано вчера, в 08:30
Всем бодро-доброго солнечного утра!!!
Урья,вот и понедельник.Люблю этот день недели.
В кино ничего не беру,так как иду смотреть фильму,наслаждаться синемой. И честно говоря меня начинает бесить когда рядом начинаю жрать и чавкать свиноты.Так и хочется этот попкорн одеть на уши.Но приходится быть толерантным,вежливым и культурным.

К картинке-Закрытие сезона,заплыв на бис.
Всем удачи и берегите себя и своих близких!!!
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+11
Татьяна Сергеева
Написано вчера, в 08:46
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+9
Online
VLадимир Online
Написано вчера, в 09:17
Татьяна Сергеева, спасибо Танюша.
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+7
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано вчера, в 10:08
Привет!!!
В кино давно не была, вообще когда смотрю фильм-я люблю похрумкать что-нибудь, но в кинотеатр с собой никогда не брала ничего и не буду брать-стыдно. Пришли ведь смотреть фильм, а не жрать..Поесть и дома можно)).А ты Т.М.?
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+11
Татьяна Сергеева
Написано вчера, в 13:35
чeLOVEк NaStRoEniE, в кино с собой не беру еду)
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+5
Online
MissSkyline1991 Online
Написано вчера, в 11:31
Доброе утро ))) в кино с собой кроме попить ничего не беру, да и другим не советую хруст попкорна меня аж раздражает, кушайте уважаемые дома, но когда детки кушают то нормально-к этому отношусь. Название к картинке "А белый лебедь на пруду"
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+7
Катерина90
Написано вчера, в 11:46
Всем доброго дня! Последний раз в кино ходила недавно, и очень была раздраженна чавкающими людишками и вечным шебуршанием пакета от чипсов, а рядом с со мной сидели школьники и ели вонючие кириешки, это было ужасно! Сама не любительница еды в кино. Название к картинке: "Лебединый заплыв" Всем хорошего и легкого понедельника!)
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+10
Натали)))
Написано вчера, в 13:34
Всем уже добрый день!
С прошедшим Вас Вербным воскресеньем и с наступившими праздниками!!!
Подборка сегодня интересная, с удовольствием почитала. Не так давно была опубликована работа некоего профессора Зандера, который занимается историей мифов и сказок. Ему удалось обнаружить в старинных рукописях документальный рассказ о горняках необычайно маленького роста. Они работали в гессенских шахтах. Значит гномы реально существовали.
Сейчас уже кинотеатры не посещаю, а раньше таскала с собой семечки
и кулёчик под шелуху

Подпись: Выбывшие из проекта Дом - 2 на кастинге в проект Танцы на льду

Всем отличной недели и солнечных дней!!!
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+6
Балтийская Килька
Написано вчера, в 18:24
Натали))), Натусень! Проздравляю с победой дня!
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+3
Online
VULKAN Online
Написано вчера, в 19:00
Натали))), С победой дня!!!
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+3
Еще 4 комментария
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 16:50 Отредактированно вчера, в 16:51
Всем привет! Мейерхольд таки обязан своим концом Сахалину (читайте "Раба любви")-"японский шпион",однако...
Мюнхгаузен земляк Кильки, однозначно...По возвращению покажу памятник земляков... Леб...едей, вроде этих обсуждали...
А попкорн...
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+10
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 18:51
Татьяна Сергеева, и Вам Танюша сказочно прекрасного вечера
У Вас однако, вечер уже...
Здесь в 18 часов уже вот так...
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+7
Балтийская Килька
Написано вчера, в 19:00
Григорий Смекалов, ух тышка!!! А это где, Григорий Николаич?
Ответить
+2
Еще 24 комментария
Балтийская Килька
Написано вчера, в 17:17
Бодренького всем понедельничка, удачной недельки!


Где народ? куда все запропастились? 19 комментариев - это жесть жестокая)))

В кины я не ходуля. Предпочитаю смотреть дома на любимом фифанчике, уминая вкуснятинки.
Ответить
+9
max7676
Написано вчера, в 17:28 Отредактированно вчера, в 17:31
Балтийская Килька, Киля , здравствуй ! Рад рад тебя созидать , хотя меня самого давно уж на сайте не было.
Ответить
+6
Балтийская Килька
Написано вчера, в 17:31
max7676, Максюшик! Спасибо!
Ответить
+4
max7676
Написано вчера, в 17:32
Балтийская Килька, Как у тебя делишки та , драгоценная ты наша ?
Ответить
+5
Еще 4 комментария
Татьяна Сергеева
Написано вчера, в 18:17
Победитель дня сегодня Натали)))! Поздравляем! Танцуют все!
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+3
LyiraTula
Написано вчера, в 18:48
Доброе утро/день, Сахалин!!!
Хожу в кино, ничего и никогда не ем, беру только бутылку воды; дочь изредка берет попкорн, меня это бесит, но 70% сидящих в зале тоже жуют попкорн, чипсы, некоторые даже пьют пиво
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+6
sasch
Написано вчера, в 20:16
Ну хожу в кино, так как у нас в клубе его не показывают.... и уже много лет.
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+2
Татьяна Сергеева
Написано вчера, в 20:57
sasch, ну а в других городах?
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+3
sasch
Написано вчера, в 21:01
Татьяна Сергеева, Далать мне нечего, чтоб попав в другой город ещё в кино ходить!

Там я глазею на окружающую действительность, а это более интересное занятие чем боевики и комедии. Иногда таких клоунов встретишь!
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+3
Татьяна Сергеева
Написано вчера, в 21:04
sasch, кино в инете смотришь?
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+3
Еще 2 комментария
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 20:39
Несколько слов о Пиноккио...Что-то у меня с текстом не увязывается. Городок Коллоди (где, собственно, всё происходит)расположен в 32 км от Пизы, и в 60 км от Флоренции. Пизанцы считают его больше своим и не только из-за расстояния...У граждан Пизы и Флоренции всегда были непонятки. Когда-то равные по влиянию города Италии, постепенно меняли статус ...Пиза превратился в провинцию, а Флоренция возвысилась. У Флорентийцев стали обычными насмешки над провинциальными простаками пизанцами, кем по мнению местных и был Пиноккио. И шуточки над ним у флорентийцев были довольно обидными. Сегодня поняв бренд Пиноккио, они тянут одеяло на себя. А в Пизе самое интересное место называется Поле чудес...
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+5
ILYA301968
Написано вчера, в 23:49
Подборка о прообразах известных произведений занимательна и полезна, особенно детям.

Еда в кинозале это самое худшее, что привнесено за последнее время в кинематограф. Даже при напоминании об этом отталкивает от посещения кинотеатра.
Напитки ещё куда нишло, от них шума почти что нет.
А это "хрустелово" или "жевалово" как будто на "Скотном дворе" находишься. Давайте в кино курить кальян начнём или сексом заниматься!
Но самый ужасный просмотр фильма как ни странно это звучит был в старом Кинотеатре "Союз" города Корсаков(около 4-5 лет назад было дело). Фильм назывался "Гитлер Капут" и был бесплатным для просмотра. Вроде бы и еду там не продавали, но "контингент" собравшийся на просмотр этого фильма- иначе как другими словами и не назвать -как "молодёжно-быдляческий". Не в укор только образованным и достойным Корсаковцам. Что они только ни делали: и шумели, и пошло комментировали происходящее, и что-то всё время бросали по рядам. Что-то говорили друг другу, как будто сидят в Гоп-компании у себя дома у телевизора. Про телефоны вообще не говорю(не выключили и что-то с ними возились постоянно). На замечания огрызались и вообще вели себя не достойно как по отношению к друг другу, так и к другим посетителям. Пришлось уйти с фильма.
Честно сказать,- не удивляюсь, что в Корсакове и по сей день фильмы нормально посмотреть негде, при таком отношении лучше и не ходить, и не иметь возможности ходить в кино.
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+1
Балтийская Килька
Написано вчера, в 23:58
ILYA301968, тема с кальяном интересная. А сексом уж давно занимаются.
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