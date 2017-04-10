АгроЖивописное доброутреннее с конкурсом)

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Сегодня Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

А теперь новости

Британец нашел в советском T-34 золотые слитки на 2,5 миллиона долларов

Коллекционер из Великобритании Ник Мид нашел в советском танке Т-54 пять золотых слитков общей стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов (2,5 миллиона долларов). Публикация об этом появилась в воскресенье, 9 апреля, в газете The Sun.

55-летний Мид купил танк на интернет-аукционе eBay за 37 тысяч долларов. Слитки он нашел в топливном баке, когда изучал покупку вместе с механиком Тоддом Чемберленом, который и оценил находку. Коллекционер был так удивлен, что вызвал полицию, которая изъяла у него золото под расписку.

«Пусть я не получу золото назад, зато у меня останется мой прекрасный танк», — заявил британец.

Купленный им Т-54 принадлежал ВС Ирака и участвовал в Войне в Персидском заливе 1990-1991 годов. В то время он был захвачен войсками международной коалиции (Великобритания входила в нее) и доставлен в Соединенное Королевство.

По мнению Мида, иракские военные спрятали в отсек для топлива золото из хранилищ Кувейта.

СССР в 1959-1968 годах поставил Багдаду примерно 300 средних танков Т-54, которые затем, помимо Войны в заливе, были задействованы в арабо-израильской войне 1973 года и в Ирано-иракской войне 1980-1988 годов.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/04/10/zoloto/

Жителей Якутии угостят "царь-куличом" весом в тонну

Якутская епархия и Немюгюнский хлебозавод к Пасхе испекут "царь-кулич" весом в тонну.

16 апреля, в день праздника, кулич доставят в один из магазинов Якутска и угостят им всех желающих, сообщили "Интерфакс" в пятницу в пресс-службе местной епархии.

Аналогичную акцию Якутская епархия провела и на прошлогоднюю Пасху: она выпекла кулич из 200 кг муки и 900 яиц. Изделие было украшено копией Преображенского собора из мастики и изготовлено с добавлением 40 кг цукатов и изюма. Высота кулича составила почти полтора метра, вес - более 400 кг.

Источник: http://www.interfax.ru/russia/557370

Вопрос на сегодня:

А как вы готовитесь к Пасхе? Чем красите яйца? Печете ли куличи? Делаете ли пасху?

А теперь очередь подборочки



Художник, а по совместительству и фермер Стэн Херд уже больше 30 лет занимается необычным видом искусства – агроживописью, точнее - созданием монументальных рисунков на полях. Что касается самого художника, то он склонен называть свое творчество немного проще – «земельными работами».







Тут он, безусловно, скромничает, так как изображенные им на просторных нивах огромные портреты, а также натюрморты и даже пейзажи – это нечто большее, чем просто перекопка и вспашка земли. Хотя без вспашки в прямом смысле слова искусство Стэна Херда не обходится.



Будучи выходцем из фермерской семьи (штат Канзас), Стэн с детства наблюдал пасторальные сельские пейзажи. Они, видимо, настолько полюбились ему, что и позднее, уже получив художественное образование, Херд в первых своих работах на холсте пытался отразить близкие сердцу картины: пшеничные поля и «бегущие» между ними дорожки, сбор урожая и многое другое в том же (сельскохозяйственном) духе.

Однако ограничиваться в своем творчестве лишь картинами на обыкновенном холсте Стэн Херд не захотел.



В поисках вдохновения (оное он искал, летая на кукурузнике) художник решил попробовать заняться полевой живописью, посредством которой можно было бы вносить художественные коррективы в настоящий сельский ландшафт.

Крупномасштабные агрокартины получаются, естественно, не настолько долговечные, как рисованные на холсте, но зато более живые, как часть окружающей среды…



В этом, по мнению Стэна, и заключается их прелесть.

Занимаясь «земельными работами», художник использовал вместо кисти разного рода сельхозтехнику. В первую очередь – тракторы. Конечно, Стэн, выросший на ферме, умел обращаться с ними. Однако, чтобы творить прекрасные картины при посредстве техники, ему пришлось учиться 4 года. Осваивая необходимые для агроживописи приемы, он не раз ошибался. В случае неудач Стэну приходилось стирать нарисованное (разравнивать землю) и начинать «писать» масштабную картину заново. А это труд не из легких.



Начинается творческий процесс, как и положено, с эскиза. В данном случае под эскизом подразумеваются контуры будущего монументального рисунка, выложенные на поле из кирпичей. Далее живописец копает и пашет, выписывая непосредственно на земле свой рисунок. Желая добавить ярких красок, он применяет окрашенную в различные цвета почву, подсыпая ее в нужном количестве в тех или иных местах агрополотна.



Зато все чаще бороздят небо над полями, украшенными необычными картинами, самолеты с туристами. Немало находится охочих полюбоваться сельскохозяйственной живописью с крыш окрестных зданий. В общем, гостей у Стэна Херда всегда много!

Кстати, не у него одного. Ведь полевой художник творит не только на своих, но также и на чужих нивах. Ему часто заказывают агрокартины на определенные темы. Обычно это делается с целью рекламы определенного продукта.



Самолёты, совершающие рейс в международный аэропорт Миннеаполиса, на некоторое время превратились в необычную смотровую площадку.

При снижении над Миссисипи в красивом пейзаже обнаруживается странное вкрапление – картина великого Ван Гога «Оливковые деревья».



Свои работы художник начинает с наброска: поднимается на воздушном шаре и изучает полотно, выкладывает контуры будущей картины кирпичами, начинает копать и пахать, добавляет почву других оттенков, сеет или выпалывает растения.

Нашла тут

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного всем дня!