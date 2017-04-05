Столбчатое доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья!

Начну, как обычно, с праздников на сегодня и выходные

Сегодня Всемирный день здоровья

День рождения Рунета

А у православных Благовещение Пресвятой Богородицы

В субботу, 8 апреля

День российской анимации

И День сотрудников военных комиссариатов в России

А в воскресенье, 9 апреля День войск противовоздушной обороны (День войск ПВО) России

А у православных - Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье)

А теперь новости

Согласившемуся пролежать в кровати 60 дней заплатят 17 тысяч долларов

Представители французского Института косметической медицины и физиологии готовы заплатить 17 тысяч долларов добровольцам, которые согласятся пролежать в кровати 60 дней. Таким образом исследователи поместят участников эксперимента в ситуацию, максимально близкую к микрогравитации.

Провести подобное исследование в лабораторных условиях значительно дешевле, чем сделать это на МКС. Организаторам эксперимента требуются 24 здоровых мужчины 20-45 лет, которые не курят. Заявку на участие в исследование можно заполнить на сайте Института.

Любители полежать должны будут пройти двухнедельное обследование, после чего им на 60 дней запретят вставать с кровати. Все действия, в том числе прием пищи и справление естественных нужд, необходимо будет выполнять лежа, касаясь кровати как минимум одним плечом. Авторы исследования предупреждают, что участники проекта будут испытывать тошноту, их иммунитет снизится, а мышцы ослабнут.

В 2014 году похожий эксперимент проводили сотрудники NASA. Тогда за три месяца в постели доброволец получил 18 тысяч долларов. Все это время он играл в видеоигры, думал о жизни, а под конец сильно заскучал.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2874352&cid=520

Интернет-магазин прислал автомобилисту барана вместо навигатора

Полиция кузбасского города Междуреченска разыскивают интернет-мошенницу, которая вместо навигатора прислала заказчику – автомобилисту фарфоровую статуэтку барана. Сумма ущерба, причиненного 42-летний местному жителю, составила около 5 тысяч рублей.

В ходе расследования полицейские выяснили, что несколько недель назад потерпевший на сайте магазина электроники сделал заявку на приобретение автомобильного навигатора.

Работница этого магазина связалась с заказчиком, обсудила с ним детали и пообещала, что в течение нескольких дней навигатор будет доставлен адресату.

Через несколько дней мужчина действительно получил посылку, за которую заплатил на почте около 5 тысяч рублей. Однако вместо навигатора он обнаружил фарфоровую статуэтку барана.

Обманутый покупатель попытался связаться с представителем интернет-магазина, однако ее телефон оказался отключен. Осознав, что стал жертвой мошенницы, потерпевший обратился в полицию.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Уже известно, что номер телефона, с которого звонила потерпевшему подозреваемая, зарегистрирован в Санкт-Петербурге.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество"

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2874272&cid=520

Вопрос на сегодня:

У вас есть возможность вернуть из детства одну вещь. Какую вы выберете?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это Невероятные столбы – достопримечательности, которые можно увидеть в России

По количеству природных объектов Россия находится на четвёртом месте в мире. Особое место среди природных достопримечательностей занимают столбы. Увидеть их можно в различных уголках страны, добраться до них бывает не так легко, но зрелище это действительно впечатляет.

Маньпупунёр

Скальные образования Маньпупунёр представляют собой 7 гигантских каменных столбов, расположенных на плоском плато к западу от Уральских гор в Троицко-Печорском районе Республики Коми. Около 200 миллионов лет назад это место было высокой горой. Естественное выветривание из-за дождя, снега, ветра и смены температур постепенно разрушило мягкие породы горы, от которой и остались только каменные столбы из твердых серицито-кварцитовых сланцев.

Один из этих столбов высотой 34 метра стоит несколько особняком от остальных, а его необычная форма напоминает огромную бутылку, перевернутую вверх дном. Шесть других столбов высотой от 30 до 42 метров, которые кажутся чем-то похожими на фигуры людей и головы лошадей и овец, выстроились на краю обрыва.

Столбы также называют «Семь гигантов» или «Семь силачей». Согласно местной легенде, каменные столбы когда-то были гигантами самоедами, которые перешли через горы в Сибирь, чтобы уничтожить местный народ манси. Тем не менее, этих гигантов остановил «шаман с белым лицом» Яллингнер, который превратил всех воинов в камни. При том сам Яллингнер также обратился в камень, и так и стоят с тех пор семь каменных столбов — один напротив шести.

Маньпупунёр считается одним из семи чудес России, но в остальном мире это место не очень хорошо известно из-за его удаленности и того, что к нему непросто добраться.

Каменные столбы Красноярского заповедника

Заповедник «Столбы» расположен на южном берегу реки Енисей, на границе российского города Красноярск. Главной достопримечательностью этого парка являются возвышающиеся в нем каменные столбы странной изогнутой формы, которые достигают до 100 метров в высоту. Эти скалы в основном имеют осадочное и вулканическое происхождение и формировались, начиная с кембрийского периода (около 600 миллионов лет назад) до каменноугольного периода. Они образовались, когда расплавленная магма проникла на поверхность пенеплена с глубины от 500 до 1500 метров. Снаружи на ней возникло множество трещин, выветривание вдоль которых и привело к появлению подобных уникальных столбов.

Невероятное величие.

Это место было обнаружено в 1624 году российскими казаками – исследователями Сибири, которые построили небольшую крепость у места впадения реки Кача в Енисей. Они были поражены огромными каменными блоками странной формы, возвышающимися над густым лесом, и дали им библейское название «Столпы», которое впоследствии было заменено на более распространенное слово «Столбы». С тех пор это название было принято для для подобных скальных образований в Сибири и на Дальнем Востоке Россиии.

Столбы также являются излюбленным местом местных альпинистов, которые намеренно не используют никакой страховки при восхождении на эти скалы. Они называют свой экстремальный вид спорта «столбизм».

Скала Парус

Скала Парус – естественный монолит из песчаника, расположенный на берегу Черного моря, в Краснодарском крае России, примерно в 17 км от курортного города Геленджик. Название она получила из-за того, что абсолютно плоская и узкая и действительно чем-то похожа на парус корабля.

Высота скалы – около 30 метров, а длина – 20 метров, но при этом ее толщина – всего один метр. Также в «Парусе» необычно то, что она расположена идеально перпендикулярно к береговой линии. Издалека это выглядит как лодка с огромным парусом, которая причалила к берегу.

Вид на Парус сверху.

На высоте примерно 2,5 метра в скале есть отверстие неизвестного происхождения. Некоторые считают, что «Парус» использовали в качестве защиты во время Кавказской войны, а дырку проделали, чтобы стрелять сквозь нее по врагу. Тем не менее, это сомнительно, поскольку, хотя скала и тонкая, ее нелегко пробить. Это наблюдение подтверждается случаем в 1903 году, когда русский броненосец выстрелил 4 снаряда в скалу. Несмотря на то, что следы пушечных ядер были видны на «Парусе», его не удалось пробить.

Ленские столбы

Ленские столбы, которые также называют «Каменным лесом», – естественные скальные образования, находящиеся примерно в 60 км вверх по течению Лены от российского города Якутск. Изумительные каменные сооружения похожи на башни до 220 метров в высоту, и они простираются вдоль реки на расстояние около 80 км.

Ленские столбы очаровывали путешественников с XVII века. Но увидеть их — вовсе не простая задача. Из Якутска придется добираться на лодке (займет это 3 дня и обойдется в $ 500).

Это место содержит выдающиеся свидетельства истории развития живых организмов на Земле. Возле Ленских столбов нашли многочисленные ископаемые остатки древних животных, таких как мамонт, бизон, шерстистый носорог, Ленская лошадь, северный олень и т. д. Столбы были признаны объектом Всемирного наследия в 2006 году.

Оптический феномен – световые столбы

Иногда во время очень холодной погоды на крайнем Севере в небе можно увидеть вертикальные колонны света. Это так называемые световые столбы, которые создаются путем отражения света от горизонтальных плоских поверхностей взвешенных в воздухе кристаллов льда. Свет может исходить от Солнца (обычно находящегося на уровне горизонта), в этом случае явление называется солнечный столб.

Световые столбы – необычное явление на крайнем Севере.

Световые столбы появляются как при искусственном освещении, так и при естественном свете.

Ну и не могла я не добавить наш курильский Мыс Столбчатый

Нашла тут.

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня! Выходных суперских!