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Утро с АСТВ
Доброутреннее с бензопилой и конкурсом)

Доброутреннее с бензопилой и конкурсом)

С добрым утречком!

Сегодня День святого Валентина (Valentine's Day) или День всех влюбленных

Еще Международный день дарения книг 

И День компьютерщика

 

А теперь новости.

Психологи: ваши селфи на самом деле никому не нравятся

Ученые из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана нашли доказательства тому, что большинству людей, как оказывается, не доставляет никакого удовольствия смотреть на чужие селфи. Более того, регулярная практика съемки самого себя может оказывать негативное воздействие на психику человека.

Как выяснили Сара Дифенбэк и Лара Кристофоракос, опросив 238 человек, 77% делают селфи как минимум раз в месяц, а 49% получают такие фотографии не реже раза в неделю. 90% опрошенных признались, что воспринимают чужие автопортреты как саморекламу, однако к своим собственным селфи так относятся только 46%.

Также больше половины респондентов высказали мнение, что запечатление самого себя на камеру отрицательно влияет на чувство собственного достоинства, и может создавать поверхностное, ошибочное представление о ком-либо. Таким образом, выяснили психологи, подавляющая часть людей любит делать селфи, но им не нравится разглядывать чужие снимки.

В опросе участвовали жители Австрии, Германии и Швейцарии, поэтому его результаты могут иметь "европоцентричный" уклон. Другие культуры, признали Дифенбэк и Кристофоракос, могут испытывать иное отношение к селфи, что требует более тщательного исследования. С работой ученых можно ознакомиться в журнале Frontiers in Psychology. 

Источник: http://hitech.vesti.ru/news/view/id/10959

Для юных кемеровчан построят песочницу с 50 килограммами фасоли

Поиграть в необычной песочнице все желающие смогут на фестивале «Большой сенсорный день», который пройдёт 24 февраля во Дворце молодёжи в Кемерово.

«Большой сенсорный день» был придуман для того, чтобы показать родителям, как можно развивать своих малышей с помощью обычных, казалось бы на первый взгляд, вещей, таких как рис, фасоль или вода. Организаторы мероприятия обещают, что на фестивале можно будет потрогать, лизнуть и понюхать много чего интересного.

— Значение сенсорного развития в раннем детстве переоценить трудно. Ведь именно в этом возрасте совершенствуется деятельность органов чувств, представлений об окружающем мире, — рассказывает организатор фестиваля Оксана Дончак. — Мы устроим для наших маленьких гостей и их родителей настоящий тест-драйв всего, что так любят дети и взрослые: песка, глины, соли, гречки, воды, красок, ароматов и многого другого.

Локации фестиваля поделятся на пять категорий: посмотри, потрогай, послушай, вдохни, попробуй. В разных зонах можно будет найти контактный зоопарк, кинетический песок, сенсорные коробки, фасолечницу с 50 килограммами фасоли, развивающие игры, а также в локации «Посмотри» состоится шоу мыльных пузырей от Юлии Глазковой.

Источник: http://bird.a42.ru/lenta/show/dlya-yunyih-kemerovchan-postroyat-pesochnitsu-s-50-kilogrammami-fasoli.html

 

Вопрос на сегодня:

А у вас есть любимые ароматы? Какие?

 

А теперь очередь подборочки. 

Удивительные скульптуры сделанные бензопилой требуют от своих авторов не только художественного таланта, но и мастерского владения этим опасным инструментом.

 















Нашла тут.
 

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке. Только стандартное, про "Стою на асфальте...........то ли лыжи не едут" не надо:

Прекрасного вам дня!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:35 +17
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Комментарии
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 06:51
Доброе утро!
Всех с праздником дарения книг! И компьютерных гениев тоже с праздником!
Самый любимый аромат...ммм...Обожаю запах жасмина

Я тоже не люблю селфи

Чот даже блог сегодня очень рано вышел, Татьяна Михална, с праздником Вас, любви вам и исполнения желаний!
Подпись: Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся
Надеюсь, стандартное

Всем любви, тепла и здоровья!!!
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+15
Online
Сергей Сергеевич М Online
Написано сегодня, в 06:54
Натали))), И вам того же на целый день!
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+9
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 06:59
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+7
Online
Сергей Сергеевич М Online
Написано сегодня, в 07:00
Натали))), как можно с утра столько писать и картинки еще))
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+5
Еще 3 комментария
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 07:03 Отредактированно сегодня, в 07:04
Доброе всем утро! Какие счастливцы те, кто просыпается под обычный будильник, а не под "Вставай, страна огромная!"

Селфи не люблю, ни свои, ни чужие. Исключение - групповые нашей компанией изредка при сборе

Кемеровчане молодцы.
Я люблю запахи ванили и мандаринов.
Удивительные скульптуры, трудно поверить, что это чудо вырезано бензопилой...
Подпись: Китайские лыжники - не хочется, а надо...
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+11
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:05
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+7
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 08:38
Татьяна Сергеева, спасибо, роднулька, и тебе
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+6
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 09:35
НюНик_просто_Анна, Смени мужу будильник))) Или смени мужа))) ( шутка)))
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+5
Еще 1 комментарий
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:20
Доброе утро!
Любимый аромат - духи "Чёрная магия".
Название: - "Ждём'С!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:09
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+6
LyiraTula
Написано сегодня, в 08:12
Доброе утро, Сахалин! Всех с Днём Влюблённых! Учёные мюнхенского универа не могут ошибаться, у них есть отменный допинг- пиво)))) Селфи не люблю, делаю редко, чужие смотреть не интересно))) в ароматах я не сильно постоянна, в ходу обычно 3-4 аромата, по настроению, сейчас такие и ещё в машине лежит монталь Роза, он яркий и стойкий и отлично маскирует запах никотина
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:02
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+5
Online
BenZziНовая_радуга Online
Написано сегодня, в 12:23
LyiraTula, хренассе у тя вонючка в машине
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+6
_zima_
Написано сегодня, в 08:59
Доброе утро! С праздниками всех, кто их отмечает! Обожаю запах сирени, еще нравится аромат цитрусовых. К картинке: То ли лыжи лужные, то ли лужи лыжные...
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:03
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+5
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 09:10
Ларсен курю с ароматом ванили
Этого точно вы не проходили.
В рюмке любимейший виски налит
Благоухает, и трубка дымит.
В комнате тёплый густой аромат
Кофе и цитрус, мускат и дукат...
............................
Как объяснить вам поклонники ЗОЖ,
Что вред табака - это просто галДЁЖ.

sasch 14.02.17

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+11
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:40
sasch, доброго дня!!!
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+7
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 09:45
Татьяна Сергеева, Ой, спасибо, Танюш!
Ну прям угодила, так угодила!
А для тебя интересная гифка
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:50
sasch, страаааашно)
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+5
Еще 26 комментариев
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 09:38
Доброе утро, хм- всё чаще задаюсь вопросом- а бывает ли оно доброе!?)).
Сегодня праздник виноградарей.
Любимый аромат- сирени, ландышей и собственных духов)))
А у тебя Т.М.!?)
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:42
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+5
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 09:47
Татьяна Сергеева, Ответ на вопрос:
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+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:51
чeLOVEк NaStRoEniE, свежескошенной травы)
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+6
Надежда_Андреевна
Написано сегодня, в 09:51 Отредактированно сегодня, в 09:54
Здравствуйте!
Ароматы....ароматы....Корица...Моя любимая корица, ах этот запах))Кажется в прошлой жизни я работала на полях и сушила эту корицу:))) Обожаю запах.
А если пройти по ароматам из парфюма, то конечно же Lady Million.
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:25
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+3
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 09:52
14 февраля все православные охотники и рыболовы празднуют День своего Святого Покровителя, - Святого Мученика Трифона.
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+5
Арктический Воин.
Написано сегодня, в 10:41
Русалка Обыкновенная, Намек понял. Лайкнул
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+3
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 10:43
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:26
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+4
Еще 4 комментария
Арктический Воин.
Написано сегодня, в 10:02
Всем доброе утро! Танечка

Бензопила , доброутреннее в честь тебя сегодня
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:27
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+5
Online
BenZziНовая_радуга Online
Написано сегодня, в 12:25
Арктический Воин.,
в умелых,сильных мужских руках я та еще хускварна
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+6
Еще 2 комментария
KsuKsu
Написано сегодня, в 11:19
Не утро, а сплошная импровизация... Все планы к чертям и настроение туда же... Не 14 февраля, а личная пятница 13...поэтому всем НЕ привет
С праздниками (ладно) поздравляю! в фасоль сейчас бы нырнула с удовольствием для успокоения сердечного ритма.... люблю ароматы лимона и апельсина. Только вчера после ночной смены бодрила себя ароматом лимонного масла.... Пила.... Мне бы сейчас не помешала сделала бы пару фигур из пары человек... Гыыыыы
Картинка: я скажу Вам без обману ,коль бензин не по карману - то на лыжи встать должна необъятная страна!
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:31
KsuKsu, настроение исправляй срочно!!!!
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+5
KsuKsu
Написано сегодня, в 11:37
Татьяна Сергеева, спасибо, постараюсь
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+5
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BenZziНовая_радуга Online
Написано сегодня, в 12:26
KsuKsu, навание к картинке
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+7
Еще 1 комментарий
Online
Катерина90 Online
Написано сегодня, в 13:51
Всем доброго дня!) Всех с днем влюбленных!
Подборка прикольная, выполнить такие шедевры бензопилой, просто круто!) Из ароматов мне очень нравится запах духов Amor Amor
Название к картинке: " Лучше сто раз смазать лыжи, чем один раз склеить ласты!" Всем хорошего дня!)
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+3
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Катерина90 Online
Написано сегодня, в 13:52
Всех С Днем Святого Валентина!
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+3
Nektos
Написано сегодня, в 14:59
Всем доброго дня!!! С праздниками всех!!! Подборка клевая!!! Особенно понравилась совинная семья
а вообще все интересные творения!
Из ароматов обожаю запах роз и корицы. Из духов нравится Дольче Габбана. А подпись к картинке " наши победят в любых условиях!!! Фуркад отдыхает в стороне"
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Влюбленное доброутреннее с конкурсом)
Влюбленное доброутреннее с конкурсом)
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