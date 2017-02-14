Доброутреннее с бензопилой и конкурсом)

С добрым утречком!

Сегодня День святого Валентина (Valentine's Day) или День всех влюбленных

Еще Международный день дарения книг

И День компьютерщика

А теперь новости.

Психологи: ваши селфи на самом деле никому не нравятся

Ученые из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана нашли доказательства тому, что большинству людей, как оказывается, не доставляет никакого удовольствия смотреть на чужие селфи. Более того, регулярная практика съемки самого себя может оказывать негативное воздействие на психику человека.

Как выяснили Сара Дифенбэк и Лара Кристофоракос, опросив 238 человек, 77% делают селфи как минимум раз в месяц, а 49% получают такие фотографии не реже раза в неделю. 90% опрошенных признались, что воспринимают чужие автопортреты как саморекламу, однако к своим собственным селфи так относятся только 46%.

Также больше половины респондентов высказали мнение, что запечатление самого себя на камеру отрицательно влияет на чувство собственного достоинства, и может создавать поверхностное, ошибочное представление о ком-либо. Таким образом, выяснили психологи, подавляющая часть людей любит делать селфи, но им не нравится разглядывать чужие снимки.

В опросе участвовали жители Австрии, Германии и Швейцарии, поэтому его результаты могут иметь "европоцентричный" уклон. Другие культуры, признали Дифенбэк и Кристофоракос, могут испытывать иное отношение к селфи, что требует более тщательного исследования. С работой ученых можно ознакомиться в журнале Frontiers in Psychology.

Источник: http://hitech.vesti.ru/news/view/id/10959

Для юных кемеровчан построят песочницу с 50 килограммами фасоли

Поиграть в необычной песочнице все желающие смогут на фестивале «Большой сенсорный день», который пройдёт 24 февраля во Дворце молодёжи в Кемерово.

«Большой сенсорный день» был придуман для того, чтобы показать родителям, как можно развивать своих малышей с помощью обычных, казалось бы на первый взгляд, вещей, таких как рис, фасоль или вода. Организаторы мероприятия обещают, что на фестивале можно будет потрогать, лизнуть и понюхать много чего интересного.

— Значение сенсорного развития в раннем детстве переоценить трудно. Ведь именно в этом возрасте совершенствуется деятельность органов чувств, представлений об окружающем мире, — рассказывает организатор фестиваля Оксана Дончак. — Мы устроим для наших маленьких гостей и их родителей настоящий тест-драйв всего, что так любят дети и взрослые: песка, глины, соли, гречки, воды, красок, ароматов и многого другого.

Локации фестиваля поделятся на пять категорий: посмотри, потрогай, послушай, вдохни, попробуй. В разных зонах можно будет найти контактный зоопарк, кинетический песок, сенсорные коробки, фасолечницу с 50 килограммами фасоли, развивающие игры, а также в локации «Посмотри» состоится шоу мыльных пузырей от Юлии Глазковой.

Источник: http://bird.a42.ru/lenta/show/dlya-yunyih-kemerovchan-postroyat-pesochnitsu-s-50-kilogrammami-fasoli.html

Вопрос на сегодня:

А у вас есть любимые ароматы? Какие?

А теперь очередь подборочки.

Удивительные скульптуры сделанные бензопилой требуют от своих авторов не только художественного таланта, но и мастерского владения этим опасным инструментом.



































А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке. Только стандартное, про "Стою на асфальте...........то ли лыжи не едут" не надо:

Прекрасного вам дня!