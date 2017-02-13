ВлюбленноЧерепашковое доброутреннее с конкурсом)

Доброе утро, друзья!

Сегодня День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

И День детей, больных раком

Даты серьезные. Ну а новости будут легкими

В России может появиться Министерство магии

С идеей учредить Министерство магии и легализовать деятельность колдунов выступил депутат из Ленобласти Владимир Петров. Он предлагает создать реестр лиц, занимающихся подобной деятельностью, передает «Бумага».

«Нужно будет создать нескольких подзаконных актов, которые будут регулировать именно штрафы и различные санкции. Если кто-то незаконно занимается магией, не выполняет требований закона, не платит налоги — незаконная предпринимательская деятельность со всеми вытекающими», — пояснил Владимир Петров.

Кроме того, Петров предлагает запретить магам и колдунам применять методы, опасные для здоровья, в том числе психологическое давление. Нарушителей, помимо административной и уголовной ответственности, предлагается исключать из реестра.

Для регулирования деятельности колдунов парламентарий советует создать министерство или комитет магии.

Источник: http://ponedelnikmag.com/post/v-rossii-mozhet-poyavitsya-ministerstvo-magii

Выигравшая миллион девушка судится с организаторами лотереи из-за загубленной жизни

Британке Джейн Паркс было 17 лет, когда она выиграла в лотерею один миллион фунтов (72,6 миллиона рублей). В тот момент девушка решила, что ей невероятно повезло, однако сейчас, четыре года спустя, Паркс признается, что приз уничтожил ее жизнь. Студентка говорит, что ее жизнь пуста, сообщает Straits People.

По словам 21-летней Паркс, она потратила выигрыш на покупку чихуахуа, двух домов и пластическую операцию по увеличению груди. Однако при этом девушка потеряла самое главное – смысл жизни.

"Я думала, что приобретение материальных благ сделает жизнь полноценной. На самом деле, все случилось наоборот. У меня есть имущество, но кроме него – ничего", — заявила британка.

Девушка говорит, что большие деньги принесли в ее жизнь жуткий стресс и нервотрепку.

"Люди не понимают, какую ответственность мне пришлось взять на себя. Она выжала меня полностью. Я не знаю, ради чего жить дальше", — отметила Паркс.

Девушка подала в суд на организаторов розыгрыша и утверждает, что необходимо запретить лицам младше 18 лет покупать лотерейные билеты.

Представители лотереи заявили, что с момента выигрыша находились в контакте с британкой и готовы обеспечить ей любую поддержку.

Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2854417&cid=520

Конгрессвумен в США поверила в назначенного Россией президентом Лимпопо Айболита

Пранкеры Вован и Лексус разыграли члена палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс от лица премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Видео разговора опубликовано на YouTube в понедельник, 13 февраля.

Речь шла о санкциях против России. По словам Уотерс, она не знает точно о планах президента США Дональда Трампа по поводу снятия ограничений, но считает, что он готов пойти на попятную в этом вопросе.

Пранкер пояснил, что тема санкций актуальна в связи с тем, что на Украине произошла эскалация конфликта: «Россия оккупировала Донецк и Львов». Когда пранкер внес ясность, что Львов — это город на западе страны, конгрессвумен уточнила: «Регулярные войска Путина уже на востоке и на западе?»

Кроме того, добавил «Гройсман», на Украине считают, что Вашингтон и Киев должны наложить новые ограничения на Россию, потому что она вмешалась во внутреннюю политику Лимпопо — там русские хакеры атаковали серверы во время выборов. «Взломали систему выборов в Лимпопо и установили режим своей марионетки Айболита», — отметил телефонный хулиган. По его словам, президент Лимпопо хочет переехать на Украину, поскольку боится, что с ним «что-нибудь сделают». Во время беседы член Конгресса активно задавала уточняющие вопросы.

Шутник поведал и о ситуации в Габоне: «Путин туда послал свои регулярные войска. Он решил поддержать режим президента Ондимбу». Уотерс признала, что не знала об этом, и согласилась, что США и Украина должны быть сильными, чтобы остановить Россию.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/02/13/prankeri/

Вопрос на сегодня:

Какая заставка на рабочем столе Вашего компьютера, телефона, ноутбука, планшета?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это Влюбленные черепашки. Иллюстратор Максим Литвинов











































Нашла тут.

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам настроения на всё утро, весь день и вечер!