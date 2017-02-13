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Утро с АСТВ
ВлюбленноЧерепашковое доброутреннее с конкурсом)

ВлюбленноЧерепашковое доброутреннее с конкурсом)

Доброе утро, друзья!

Сегодня День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

И День детей, больных раком

 

Даты серьезные. Ну а новости будут легкими

В России может появиться Министерство магии

С идеей учредить Министерство магии и легализовать деятельность колдунов выступил депутат из Ленобласти Владимир Петров. Он предлагает создать реестр лиц, занимающихся подобной деятельностью, передает «Бумага».

«Нужно будет создать нескольких подзаконных актов, которые будут регулировать именно штрафы и различные санкции. Если кто-то незаконно занимается магией, не выполняет требований закона, не платит налоги — незаконная предпринимательская деятельность со всеми вытекающими», — пояснил Владимир Петров.

Кроме того, Петров предлагает запретить магам и колдунам применять методы, опасные для здоровья, в том числе психологическое давление. Нарушителей, помимо административной и уголовной ответственности, предлагается исключать из реестра.

Для регулирования деятельности колдунов парламентарий советует создать министерство или комитет магии.

Источник: http://ponedelnikmag.com/post/v-rossii-mozhet-poyavitsya-ministerstvo-magii

Выигравшая миллион девушка судится с организаторами лотереи из-за загубленной жизни

Британке Джейн Паркс было 17 лет, когда она выиграла в лотерею один миллион фунтов (72,6 миллиона рублей). В тот момент девушка решила, что ей невероятно повезло, однако сейчас, четыре года спустя, Паркс признается, что приз уничтожил ее жизнь. Студентка говорит, что ее жизнь пуста, сообщает Straits People.

По словам 21-летней Паркс, она потратила выигрыш на покупку чихуахуа, двух домов и пластическую операцию по увеличению груди. Однако при этом девушка потеряла самое главное – смысл жизни.
 
"Я думала, что приобретение материальных благ сделает жизнь полноценной. На самом деле, все случилось наоборот. У меня есть имущество, но кроме него – ничего", — заявила британка.
 
Девушка говорит, что большие деньги принесли в ее жизнь жуткий стресс и нервотрепку.
 
"Люди не понимают, какую ответственность мне пришлось взять на себя. Она выжала меня полностью. Я не знаю, ради чего жить дальше", — отметила Паркс.
 
Девушка подала в суд на организаторов розыгрыша и утверждает, что необходимо запретить лицам младше 18 лет покупать лотерейные билеты.
Представители лотереи заявили, что с момента выигрыша находились в контакте с британкой и готовы обеспечить ей любую поддержку.

 

Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2854417&cid=520 

 

Конгрессвумен в США поверила в назначенного Россией президентом Лимпопо Айболита

Пранкеры Вован и Лексус разыграли члена палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс от лица премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Видео разговора опубликовано на YouTube в понедельник, 13 февраля.

Речь шла о санкциях против России. По словам Уотерс, она не знает точно о планах президента США Дональда Трампа по поводу снятия ограничений, но считает, что он готов пойти на попятную в этом вопросе.

Пранкер пояснил, что тема санкций актуальна в связи с тем, что на Украине произошла эскалация конфликта: «Россия оккупировала Донецк и Львов». Когда пранкер внес ясность, что Львов — это город на западе страны, конгрессвумен уточнила: «Регулярные войска Путина уже на востоке и на западе?»

Кроме того, добавил «Гройсман», на Украине считают, что Вашингтон и Киев должны наложить новые ограничения на Россию, потому что она вмешалась во внутреннюю политику Лимпопо — там русские хакеры атаковали серверы во время выборов. «Взломали систему выборов в Лимпопо и установили режим своей марионетки Айболита», — отметил телефонный хулиган. По его словам, президент Лимпопо хочет переехать на Украину, поскольку боится, что с ним «что-нибудь сделают». Во время беседы член Конгресса активно задавала уточняющие вопросы.

Шутник поведал и о ситуации в Габоне: «Путин туда послал свои регулярные войска. Он решил поддержать режим президента Ондимбу». Уотерс признала, что не знала об этом, и согласилась, что США и Украина должны быть сильными, чтобы остановить Россию.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/02/13/prankeri/

 

Вопрос на сегодня:

Какая заставка на рабочем столе Вашего компьютера, телефона, ноутбука, планшета? 

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня это Влюбленные черепашкиИллюстратор Максим Литвинов

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Нашла тут.

 

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам настроения на всё утро, весь день и вечер!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:56 +10
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Комментарии
Сергей Сергеевич М
Написано сегодня, в 07:00
Доброе утро, рано еще в среду для черепах
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:53
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+6
Сергей Сергеевич М
Написано сегодня, в 08:56
Татьяна Сергеева, спасибо))))
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+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:57
Сергей Сергеевич М, а заставка какая?
Ответить
+2
Еще 1 комментарий
Арктический Воин.
Написано сегодня, в 07:06
Доброе утро, Танюш
Вот моя заставка на компе
А Мэтр уже не тот
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:57
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+5
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 07:14
Всех с серединкой недели!
Я не удивлюсь если в России появится Министерство магии, и даже не удивлюсь, если россиян обяжут брать там справки о том, что ты не сказочный дурачок

На рабочем столе компа какие-то детские игрушки

Черепашки прикольные

Подпись: Валли уже не тот...
Всем отличного и позитивного дня!
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+12
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:00
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+6
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 11:49 Отредактированно сегодня, в 11:49
Натали))), Интересно а этот депутат на метле с мигалками в думу прилетает?.....
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+3
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 12:06
KsuKsu, почему на метле? Он же ДЕПУТАТ! У него ковёр-самолёт
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+3
Еще 3 комментария
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 07:19 Отредактированно сегодня, в 07:23
Доброе утро! Какой тяжелый сегодня день - сплошные поминовения и горечь... С учетом количества больных детей, которым на лечение всем миром собираем...
Дяденька депутат забыл еще добавить поправки в УК, за использование магии в присутствии маглов и несовершеннолетними, и в ПДД, правила полета на метлах и грифонах

Девочка-миллионер в чем-то права: писали о случаях выигрыша больших сумм в России, и тут они тоже не принесли людям счастья. Скорее наоборот: людская зависть, потеря друзей, растерянность и утрата смысла жизни...
Заставки ноута все время меняются. А на телефоне просто рабочий стол.
Черепашки... Если б на их месте были просто дед с бабушкой, все было бы так же мило

Подпись не придумывается. У меня сегодня ленивое настроение, но побороть его придется
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+11
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:01
НюНик_просто_Анна, держи хвост пистолетом!)
Ответить
+6
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 17:55
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0
LyiraTula
Написано сегодня, в 07:30
Доброе утро, Сахалин! Мой отец выполнял служебный долг в Афганистане, видел много чего ( говорить об этом не любил), 3 тост - всегда не чокаясь...на выходных с ужасом узнала, что близкой знакомой ещё в октябре поставили онкологию груди 3 степени...а тут детки...
, не говоря о нашей знакомой девочке ( с саркомой лобно- височной области)
Заставка на моем компе- синяя тайга ( или что-то типа того)
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:02
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+6
LyiraTula
Написано сегодня, в 16:50
Татьяна Сергеева, спасибо, печеньку съела бы с удовольствием)))
Ответить
+1
Online
Black65 Online
Написано сегодня, в 08:43
Джен Псаки в солярии пересидела)))
На заставке Supermarine Spitfire mk 9
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:02
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+5
sasch
Написано сегодня, в 08:44
Заставка?

Вот экран рабочего компа.

Все документы разложены по своим местам и появляются на рабочем столе только когда с ними работаю, а это и 10 и 15 и 20 файлов.
Экран чёрный, не режет глаза, не отвлекает картинками и не приходится искать ярлыки документов . Сверху выпадающая панель RocketDock (на скрине нет), для быстрого доступа к рабочим папкам, спец программам, справочной литературе и т.д.)
Скучно? Возможно... но... Эффективно
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:03
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+7
sasch
Написано сегодня, в 09:21
Татьяна Сергеева, Зарядку что ли сделать?
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+7
Ogonek
Написано сегодня, в 09:32
sasch, невероятно но факт.Точно так же думаю и я.У меня черным-черно))))))
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+4
Еще 6 комментариев
Хронос
Написано сегодня, в 08:57 Отредактированно сегодня, в 08:59
Привет всем и доброго дня!!!
Заставка на экране, как и на двери в мой кабинет, листок с надписью :
"Прежде чем войти, подумай, нужен ли ты здесь! ")))
Надпись к картинке :
" Наши танки из пшеницы,
Несут службу вдоль границы! "
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:36
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+5
Хронос
Написано сегодня, в 09:49
Татьяна Сергеева,
Спасибо, Танюшка!
Мне твой сырок, под кофеек!)))
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+2
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 09:04 Отредактированно сегодня, в 09:05
Доброе утро!
На рабочем столе заставка - см. ниже.
Название: - "Тачка на прокачку"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)))
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:37
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+5
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 17:23
Татьяна Сергеева, СПАСИБО!!!
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0
Ярославчик
Написано сегодня, в 09:29
Доброго утра, друзья.
Да уж, сколько наших пацанов полегло на Афганисткой земле, и что изменилось после этого? Да ничего. Все также воюют и убивают.
Всем детям здоровья, онкология-это страшный диагноз.
Министерство магии? Похоже депутаты совсем с ума сошли.
На компе стоит заставка с изображением нашего острова, на телефоне просто рабочий стол.
Подборка добрая такая и милая. Вот бы так у людей было.
Название: Вот так закончилась эпоха Тачек, памятник Метру из сена.
Всем хорошего дня.
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:36
Ответить
+5
Ogonek
Написано сегодня, в 09:49 Отредактированно сегодня, в 09:52
Доброе утро ,дорогие мои.Вот я и дома.Получила дополнительную специальность "руководитель занятий по ГО и ЧС в организациях и учреждениях".Экзамен сдавали тестированием.Можете поздравить 100 из 100.В общем как говорится голова на плечах еще имеет мозги..С возрастом они не усохли

Сегодня делала ролики на экран в кинотеатр о воинах интернационалистах.Всегда задаю себе вопросы.Зачем..И наша ли была эта война.Много моих знакомых и друзей прошли через нее.Многим она покалечила судьбы.Но это уже все в прошлом.Нам нужно лишь об этом помнить.Увы...мы не политики,а политики не мы....
Нет для родителей беды страшнее, нежели ребенок с онкозаболеванием.Я как то читала,что в России смертность от онкозаболеваний в детском и подростковом возрасте сегодня конкурирует лишь со смертностью от травм .Страшные цифры показателей заболеваемости раком у детишек.Так и хочется обратиться к Богу(если он есть таковой) и спросить,за что страдают эти невинные создания,еще не успеющие как мы,взрослые,нагрешить в этой жизни......
На заставке компьютера у меня черным-черно.Я уже писала выше,что считаю так же как и Саша.Это очень удобно и для глаз и для работы.
Черепаховое утро прикольное..Картинки немного отвлекли от думок ,которые создали в голове сегодняшние даты.
К картинке дня...Даешь тачки Маклауд в российское село!!!
Всем прекрасного дня...А дни то какие стоят...по весеннему солнечные и теплые...
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+8
Online
Катерина90 Online
Написано сегодня, в 12:01
Ogonek, поздравляю со сдачей экзамена!!!
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+2
Ogonek
Написано сегодня, в 12:05
Катерина90, спасибо))))
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+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:58
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+2
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 10:27
Доброе утро лапотуни и лапотуны

С праздником,солдатики всех рангов и мастей.Папа был в Афганистане.До сих пор не рассказывает.Даже когда хорошо под шафе.
Сегодня утром выползла на улицу,села в машину и зависла:светает рано,просыпающееся солнышко обагрило край неба и тьма отступает.Так отчего то светло на душе стало
тепло.Все живы,здоровы - классно.Дай Бог здоровья всем хворающим детишкам и взрослым.
Бывшая миллионерша судится потому что мани закончились? Ну не самка собаки,а? Тебе такой шанс был дан,а ты так бессмысленно его протабанила,балда.Еще и не довольна.Тоже читала,что рядовые граждане,на которых свалились баснословные выигрыши не смогли достойно распорядиться этими деньгами.Просто не смогли.В итоге все остались у разбитого корыта.Вывод: не жили богато - не фиг начинать.
Институт магии
в одной из наших школ запретили ставить спектакль по книге Гарри Поттер,мотивировав тем,что дети могут начать использовать заклинания из книги в реале
маразм крепчает.
Заставки,фоны,рабочие столы - везде волки,волки,волки
мон амур

Картинка:О характере и сексуальности комбайнера говорит размер и...улыбка его автомобиля.

Хорошего вам дня и отличного настроения!
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+9
Русалка Обыкновенная
Написано сегодня, в 11:35
BenZziНовая_радуга, так и хочется спросить эту 21-летнюю британку, знает ли она что-нибудь о проблемах онкобольных детей?...
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+2
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 12:04
Русалка Обыкновенная, у человека мир рухнул,а ты тут о сострадании базаришь.Она даже не подумала о том,чтобы за образование свое заплатить.Дом купила и чихуа-хуу
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+2
Русалка Обыкновенная
Написано сегодня, в 12:12
BenZziНовая_радуга, ту пицца...
Млн баксов - это, конечно, реАльная проблема!
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+2
Еще 3 комментария
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Катерина90 Online
Написано сегодня, в 12:30
Всем доброго дня! Заставка на рабочем столе спортивная машина, а в телефоне всевидящее око)) Черепашки прям милашки!) Название к картинке: " Сельский Маквин" Всем хорошего дня!
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+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 13:01
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+3
VLадимир
Написано сегодня, в 13:03
Татьяна Сергеева, доброго дня.
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+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 17:37
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0
Nektos
Написано сегодня, в 14:25
Всем доброго дня!
К сожалению гибнут наши бойцы и прочие служивые и сейчас, политика дело тяжелое.
Конгрессвумен в штатах - очередная марионетка с диагнозом "псаки головного мозга"! Посмеялась от души, но грусти больше.
Подборочка замечтательная! Милые черепашки, напоминают любящих стариков на пенсии!
Заставки разные, но в основном тема космоса.
Подпись к картинке: танки грязи не боятся! Маккуин на пенсии.
Всем хорошего настроения!
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0
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 17:37
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0
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 14:46
Всем привет! К заставкам на ПК люди относятся по разному... Кто-то хочет окружить себя объектами природы, желательно более комфортными для данного времени года (чаще противоположными зима-лето, весна-осень, море-горы и т.д), кому-то не хватает красот противоположного (или того же, как выяснилось) пола, кто-то упирается в профессиональные стороны любимого дела (программисты, музыканты и т.д.), кому-то жизнь настолько обрыдла, что уносятся в мир абстракции или фантастики...
Я для себя выяснил, что люблю конкретику и устойчивые стимулы к решению своих мечт

Вот эта заставка у меня не меняется уже несколько лет... Лабрадор, по-моему, четвероногое лучше всех подходящее Человеку (а это означает, что в друзьях я ценю лучшие качества - верность, оптимизм,преданность, смелость...
А ещё лабрадор подвинут на море (как и я)Уверен, если я поплыву на материк вплавь, он от меня не отстанет (по началу я нервничал плавая с ним в море...)Ну ....и вновь мачты выплывают, выплывают из далёкого тумана....
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+5
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KsuKsu Online
Написано сегодня, в 15:06
Григорий Смекалов, лабрадоры просто чудо псы... У меня у родителей Матерый пес Жак
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+1
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 15:14
KsuKsu, а это мой "морской пес"
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+3
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KsuKsu Online
Написано сегодня, в 15:16
Григорий Смекалов, красавчик.
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0
Еще 2 комментария
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 14:53
Давно живу...Когда не было ПК, подумалось, выполняли роль обоев для меня экслибрисы... Хотел даже небольшое исследование написать, но...мало кому интересно, думаю.
Вот моему экслибрису (этому) 35 лет. Согласитесь есть связь с заставкой моего ПК? Это говорит о серьезности моих жизненных увлечений
Действительно, кто мог в 1983 году предположить, что я реализую таки мечту о море, парусах, дальних странствиях...?
К слову, экслибрис мой небольшой, чуть больше 5 см. И на титульных листах я НИКОГДА не ставил. На картинке это на уменьшенном скане проба...
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+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 17:35
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0
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 17:48
Татьяна Сергеева, не бойсь, солдат котенка не обидит
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0
Еще 1 комментарий
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 15:01
Сегодня, возможно, экслибрис не актуален. Я даже не говорю, что это отдельное искусство. Мне друг Серега "золотые руки" его изваял по моему заказу на службе в ПВ КГБ. А вообще, как краевед, я некоторые открытия сделал благодаря экслибрисам. Например, некоторые книги из Одессы нашел в Австралии (Брисбен) Раньше, когда библиотеки были таки большой ценностью (а подборки уникальны, у Лихачева Д.С., например), после смерти известных ученых, артистов, военных их библиотеки жертвовались семьей ВУЗам, школам, и пр. По прохождению книг многое становилось ясным.
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+2
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 15:03
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+2
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 15:09
вот мы уже больше века ищем следы Чеховской библиотеки на Сахалине.... Вроде и была...а где хоть одна? Экслибрис бы....
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+2
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