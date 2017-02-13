ВлюбленноЧерепашковое доброутреннее с конкурсом)
Доброе утро, друзья!
Сегодня День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
И День детей, больных раком
Даты серьезные. Ну а новости будут легкими
В России может появиться Министерство магии
С идеей учредить Министерство магии и легализовать деятельность колдунов выступил депутат из Ленобласти Владимир Петров. Он предлагает создать реестр лиц, занимающихся подобной деятельностью, передает «Бумага».
«Нужно будет создать нескольких подзаконных актов, которые будут регулировать именно штрафы и различные санкции. Если кто-то незаконно занимается магией, не выполняет требований закона, не платит налоги — незаконная предпринимательская деятельность со всеми вытекающими», — пояснил Владимир Петров.
Кроме того, Петров предлагает запретить магам и колдунам применять методы, опасные для здоровья, в том числе психологическое давление. Нарушителей, помимо административной и уголовной ответственности, предлагается исключать из реестра.
Для регулирования деятельности колдунов парламентарий советует создать министерство или комитет магии.
Источник: http://ponedelnikmag.com/post/v-rossii-mozhet-poyavitsya-ministerstvo-magii
Выигравшая миллион девушка судится с организаторами лотереи из-за загубленной жизни
Британке Джейн Паркс было 17 лет, когда она выиграла в лотерею один миллион фунтов (72,6 миллиона рублей). В тот момент девушка решила, что ей невероятно повезло, однако сейчас, четыре года спустя, Паркс признается, что приз уничтожил ее жизнь. Студентка говорит, что ее жизнь пуста, сообщает Straits People.
Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2854417&cid=520
Конгрессвумен в США поверила в назначенного Россией президентом Лимпопо Айболита
Пранкеры Вован и Лексус разыграли члена палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс от лица премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Видео разговора опубликовано на YouTube в понедельник, 13 февраля.
Речь шла о санкциях против России. По словам Уотерс, она не знает точно о планах президента США Дональда Трампа по поводу снятия ограничений, но считает, что он готов пойти на попятную в этом вопросе.
Пранкер пояснил, что тема санкций актуальна в связи с тем, что на Украине произошла эскалация конфликта: «Россия оккупировала Донецк и Львов». Когда пранкер внес ясность, что Львов — это город на западе страны, конгрессвумен уточнила: «Регулярные войска Путина уже на востоке и на западе?»
Кроме того, добавил «Гройсман», на Украине считают, что Вашингтон и Киев должны наложить новые ограничения на Россию, потому что она вмешалась во внутреннюю политику Лимпопо — там русские хакеры атаковали серверы во время выборов. «Взломали систему выборов в Лимпопо и установили режим своей марионетки Айболита», — отметил телефонный хулиган. По его словам, президент Лимпопо хочет переехать на Украину, поскольку боится, что с ним «что-нибудь сделают». Во время беседы член Конгресса активно задавала уточняющие вопросы.
Шутник поведал и о ситуации в Габоне: «Путин туда послал свои регулярные войска. Он решил поддержать режим президента Ондимбу». Уотерс признала, что не знала об этом, и согласилась, что США и Украина должны быть сильными, чтобы остановить Россию.
Источник: https://lenta.ru/news/2017/02/13/prankeri/
Вопрос на сегодня:
Какая заставка на рабочем столе Вашего компьютера, телефона, ноутбука, планшета?
А теперь очередь подборочки. Сегодня это Влюбленные черепашки. Иллюстратор Максим Литвинов
Нашла тут.
А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам настроения на всё утро, весь день и вечер!
Я не удивлюсь если в России появится Министерство магии, и даже не удивлюсь, если россиян обяжут брать там справки о том, что ты не сказочный дурачок
На рабочем столе компа какие-то детские игрушки
Черепашки прикольные
Подпись: Валли уже не тот...
Всем отличного и позитивного дня!
Дяденька депутат забыл еще добавить поправки в УК, за использование магии в присутствии маглов и несовершеннолетними, и в ПДД, правила полета на метлах и грифонах
Девочка-миллионер в чем-то права: писали о случаях выигрыша больших сумм в России, и тут они тоже не принесли людям счастья. Скорее наоборот: людская зависть, потеря друзей, растерянность и утрата смысла жизни...
Заставки ноута все время меняются. А на телефоне просто рабочий стол.
Черепашки... Если б на их месте были просто дед с бабушкой, все было бы так же мило
Подпись не придумывается. У меня сегодня ленивое настроение, но побороть его придется
Заставка на моем компе- синяя тайга ( или что-то типа того)
На заставке Supermarine Spitfire mk 9
Вот экран рабочего компа.
Все документы разложены по своим местам и появляются на рабочем столе только когда с ними работаю, а это и 10 и 15 и 20 файлов.
Экран чёрный, не режет глаза, не отвлекает картинками и не приходится искать ярлыки документов . Сверху выпадающая панель RocketDock (на скрине нет), для быстрого доступа к рабочим папкам, спец программам, справочной литературе и т.д.)
Скучно? Возможно... но... Эффективно
Заставка на экране, как и на двери в мой кабинет, листок с надписью :
"Прежде чем войти, подумай, нужен ли ты здесь! ")))
Надпись к картинке :
" Наши танки из пшеницы,
Несут службу вдоль границы! "
Спасибо, Танюшка!
Мне твой сырок, под кофеек!)))
На рабочем столе заставка - см. ниже.
Название: - "Тачка на прокачку"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)))
Да уж, сколько наших пацанов полегло на Афганисткой земле, и что изменилось после этого? Да ничего. Все также воюют и убивают.
Всем детям здоровья, онкология-это страшный диагноз.
Министерство магии? Похоже депутаты совсем с ума сошли.
На компе стоит заставка с изображением нашего острова, на телефоне просто рабочий стол.
Подборка добрая такая и милая. Вот бы так у людей было.
Название: Вот так закончилась эпоха Тачек, памятник Метру из сена.
Всем хорошего дня.
Сегодня делала ролики на экран в кинотеатр о воинах интернационалистах.Всегда задаю себе вопросы.Зачем..И наша ли была эта война.Много моих знакомых и друзей прошли через нее.Многим она покалечила судьбы.Но это уже все в прошлом.Нам нужно лишь об этом помнить.Увы...мы не политики,а политики не мы....
Нет для родителей беды страшнее, нежели ребенок с онкозаболеванием.Я как то читала,что в России смертность от онкозаболеваний в детском и подростковом возрасте сегодня конкурирует лишь со смертностью от травм .Страшные цифры показателей заболеваемости раком у детишек.Так и хочется обратиться к Богу(если он есть таковой) и спросить,за что страдают эти невинные создания,еще не успеющие как мы,взрослые,нагрешить в этой жизни......
На заставке компьютера у меня черным-черно.Я уже писала выше,что считаю так же как и Саша.Это очень удобно и для глаз и для работы.
Черепаховое утро прикольное..Картинки немного отвлекли от думок ,которые создали в голове сегодняшние даты.
К картинке дня...Даешь тачки Маклауд в российское село!!!
Всем прекрасного дня...А дни то какие стоят...по весеннему солнечные и теплые...
С праздником,солдатики всех рангов и мастей.Папа был в Афганистане.До сих пор не рассказывает.Даже когда хорошо под шафе.
Сегодня утром выползла на улицу,села в машину и зависла:светает рано,просыпающееся солнышко обагрило край неба и тьма отступает.Так отчего то светло на душе стало
Бывшая миллионерша судится потому что мани закончились? Ну не самка собаки,а? Тебе такой шанс был дан,а ты так бессмысленно его протабанила,балда.Еще и не довольна.Тоже читала,что рядовые граждане,на которых свалились баснословные выигрыши не смогли достойно распорядиться этими деньгами.Просто не смогли.В итоге все остались у разбитого корыта.Вывод: не жили богато - не фиг начинать.
Институт магии
Заставки,фоны,рабочие столы - везде волки,волки,волки
Картинка:О характере и сексуальности комбайнера говорит размер и...улыбка его автомобиля.
Хорошего вам дня и отличного настроения!
Млн баксов - это, конечно, реАльная проблема!
К сожалению гибнут наши бойцы и прочие служивые и сейчас, политика дело тяжелое.
Конгрессвумен в штатах - очередная марионетка с диагнозом "псаки головного мозга"! Посмеялась от души, но грусти больше.
Подборочка замечтательная! Милые черепашки, напоминают любящих стариков на пенсии!
Заставки разные, но в основном тема космоса.
Подпись к картинке: танки грязи не боятся! Маккуин на пенсии.
Всем хорошего настроения!
Я для себя выяснил, что люблю конкретику и устойчивые стимулы к решению своих мечт
Вот эта заставка у меня не меняется уже несколько лет... Лабрадор, по-моему, четвероногое лучше всех подходящее Человеку (а это означает, что в друзьях я ценю лучшие качества - верность, оптимизм,преданность, смелость...
А ещё лабрадор подвинут на море (как и я)Уверен, если я поплыву на материк вплавь, он от меня не отстанет (по началу я нервничал плавая с ним в море...)Ну ....и вновь мачты выплывают, выплывают из далёкого тумана....
Вот моему экслибрису (этому) 35 лет. Согласитесь есть связь с заставкой моего ПК? Это говорит о серьезности моих жизненных увлечений
К слову, экслибрис мой небольшой, чуть больше 5 см. И на титульных листах я НИКОГДА не ставил. На картинке это на уменьшенном скане проба...