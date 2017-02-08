Влюбленное доброутреннее с конкурсом)
Здравствуйте, друзья! С новой неделей нас всех!
Сегодня Всемирный день радио. Поздравляю коллег от души.
А теперь новости
Исследование показало, что 83 процента россиян друг другу - родственники
Почти полгода — с сентября 2015 года по февраль 2016-го ученые медико-генетического центра Genotek анализировали данные добровольцев в возрасте от 20 до 45 лет, согласившихся участвовать в исследовании с целью проследить возможные родственные связи между незнакомыми людьми.
Желающих участвовать в этом исследовании среди жителей России набралось около двух тысяч. Это были жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока, Новосибирска, Симферополя, а также Киева
В итоге выяснилось, что как минимум один родственник был выявлен у 83 процентов участников ДНК-теста.
Генетики пришли к выводу, что в восьми случаях из десяти можно выявить генетические связи от первого до десятого поколения.
"Лично я нашел двух родственников, о которых не знал ранее, и сейчас устанавливаю с ними контакт", — рассказал "Известиям" генеральный директор Genotek Валерий Ильинский.
Он также добавил, что найти родственника в родном городе или в другом конце России у граждан нашей страны примерно равны. По словам Ильинского, для нашей страны такая ситуация может быть обусловлена исторически. Ведь в послевоенные годы большое количество детей росло и воспитывались в детских домах. При этом архивы уничтожались, так что найти родственников зачастую было трудно, а иногда и невозможно.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2853418&cid=520
В Шотландии появился бар по мотивам сериала «Игра престолов»
Группа энтузиастов, называющая себя Pop-Up Geeks, решила сделать подарок всем поклонникам знаменитого сериала «Игра престолов», открыв в шотландском городе Эдинбурге одноименный тематический бар.
Заведение под названием «Blood and Wine» («Кровь и вино») выполнено в стиле средневекового фэнтези и приглашает всех желающих отведать эля, вина и настоек в магической атмосфере среди волчьих шкур, доспехов, мечей и щитов. Все представленные напитки в меню так или иначе упомянуты в книгах Джорджа Р. Р. Мартина.
Из закусок гостей ожидают «пироги из Фреев», бургеры «по-вестеровски» и другие фирменные блюда.
В баре также будут проходить мастер-классы по зельеварению, а если быть точнее – по приготовлению коктейлей.
Заведение будет носить временный характер и просуществует до конца февраля, работая лишь два дня в неделю.
Источник: http://kedem.ru/news/n2017-02-10-16-00-15/
Вопрос на сегодня:
Сколько ключей и каких вы носите с собой?
А теперь очередь подборочки. Я знаю, что многие против Дня Святого Валентина. Но, несмотря на это, он есть. Поэтому предлагаю узнать, как его отмечают в разных странах.
Дания.
В Дании к цветам особое отношение. На День всех влюбленных в Дании принято дарить подснежники. А вместо валентинок мужчины дарят женщинам gaekkebrev – шутливые письма состоящие из смешного стихотворения.
Франция.
Париж считается одним из самых романтичных городов в мире. Говорят, что первая валентинка появилась именно во Франции, когда герцог Орлеанский будучи в заключении посылал любовные письма своей жене.
В День всех Влюбленных во Франции проходит шествие «Une Loterie dAmour». Все одинокие люди выходят на улицы, останавливаются у каждого дома и кричат «Будь моим Валентином». И если на предложение откликнуться, то возможно родится новая семейная пара.
Уэльс.
Валлийцы не празднуют День всех Влюбленных. Зато у них есть день Святой Дуинуэн – покровительницы всех влюбленных. Праздник отмечают 25 января.
Вы не найдете на валлийском, празднующих Святого Валентина — вместо того, чтобы люди в Уэльсе празднуют Святой Dwynwen, валлийский покровителя всех влюбленных, 25 января. Традиционным романтическим подарком является резная ложка, узор которой имеет свое определенное значение. Например ключ символизирует ключ к сердцу мужчины.
Китай.
В Китае также праздную аналог Дня всех Влюбленных — Праздник Циси. Девушки вырезают фигуры из арбузов и дынь и загадывают желание удачно выйти замуж.
Англия.
Накануне праздника англичанки размещают на подушке пять лавровых листов — по одному в каждом углу и один в центре, чтобы выйти замуж. Листы смачивают розовой водой.
Филиппины.
В День святого Валентина на Филиппинах проходят массовые свадебные церемонии.
Италия.
Романтический ужин является одним из способов, чтобы отпраздновать День святого Валентина в Италии.
Нашла тут.
Ну а у нас День семьи, любви и верности будет праздноваться 8 июля
А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня и легкой недели!
Радио АСТВ с праздником!!!
Ключи с собой ношу только от квартиры, сейфа у меня нет, машины тоже
Я не против Валентинова дня, но и не за, просто безразлично...Дети мои бегают в поисках красивых валентинок
Подпись: Евромода для детей.
Всем здоровья и позитивной недели!
Ключей 2 шт.
Название: - "Так рождаются стилисты и дизайнеры!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
Всех сотрудников радио АСТВ с праздником. Всегда слушаю вашу радиостанцию. Удачи вам.
У меня столько родственников по всей стране, что если нас всех собрать то придётся стол накрывать в несколько км
Я ношу ключи от дома, от рабочего шкафа, от гаража.
День Святого Валентина ещё со школы нам прививают.
Думаю, что многие этот праздник отмечают чисто символически.
Название: дура ты Маруська, веселись давай, ведь это наше безаботное детство. Радоваться надо.
Всем хорошего дня.
Ключи ношу от квартиры, машины и ворот подземного паркинга; а вот в машине у меня лежат ключи от офиса, квартиры бабушки, маминого дома, второго офиса, квартиры откуда мы переехали и абонентских ящиков нескольких организаций))) короче, я- ключница)))
14 февраля- для меня это было праздником лет 20 назад, сейчас я ценю не романтическую чепуху, а нормальные мужские поступки, например: приехать, даже примчаться на звонок о том, что пробила колесо или мне въехал газелист в ..опу)))
Может вам и ключ от квартиры, где деньги лежат?
А нету у меня такой квартиры.
У кого есть - поделитесь!