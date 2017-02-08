Влюбленное доброутреннее с конкурсом)

Здравствуйте, друзья! С новой неделей нас всех!

Сегодня Всемирный день радио. Поздравляю коллег от души.

А теперь новости

Исследование показало, что 83 процента россиян друг другу - родственники

Почти полгода — с сентября 2015 года по февраль 2016-го ученые медико-генетического центра Genotek анализировали данные добровольцев в возрасте от 20 до 45 лет, согласившихся участвовать в исследовании с целью проследить возможные родственные связи между незнакомыми людьми.

Желающих участвовать в этом исследовании среди жителей России набралось около двух тысяч. Это были жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока, Новосибирска, Симферополя, а также Киева

В итоге выяснилось, что как минимум один родственник был выявлен у 83 процентов участников ДНК-теста.

Генетики пришли к выводу, что в восьми случаях из десяти можно выявить генетические связи от первого до десятого поколения.

"Лично я нашел двух родственников, о которых не знал ранее, и сейчас устанавливаю с ними контакт", — рассказал "Известиям" генеральный директор Genotek Валерий Ильинский.

Он также добавил, что найти родственника в родном городе или в другом конце России у граждан нашей страны примерно равны. По словам Ильинского, для нашей страны такая ситуация может быть обусловлена исторически. Ведь в послевоенные годы большое количество детей росло и воспитывались в детских домах. При этом архивы уничтожались, так что найти родственников зачастую было трудно, а иногда и невозможно.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2853418&cid=520

В Шотландии появился бар по мотивам сериала «Игра престолов»

Группа энтузиастов, называющая себя Pop-Up Geeks, решила сделать подарок всем поклонникам знаменитого сериала «Игра престолов», открыв в шотландском городе Эдинбурге одноименный тематический бар.

Заведение под названием «Blood and Wine» («Кровь и вино») выполнено в стиле средневекового фэнтези и приглашает всех желающих отведать эля, вина и настоек в магической атмосфере среди волчьих шкур, доспехов, мечей и щитов. Все представленные напитки в меню так или иначе упомянуты в книгах Джорджа Р. Р. Мартина.

Из закусок гостей ожидают «пироги из Фреев», бургеры «по-вестеровски» и другие фирменные блюда.

В баре также будут проходить мастер-классы по зельеварению, а если быть точнее – по приготовлению коктейлей.

Заведение будет носить временный характер и просуществует до конца февраля, работая лишь два дня в неделю.

Источник: http://kedem.ru/news/n2017-02-10-16-00-15/

Вопрос на сегодня:

Сколько ключей и каких вы носите с собой?

А теперь очередь подборочки. Я знаю, что многие против Дня Святого Валентина. Но, несмотря на это, он есть. Поэтому предлагаю узнать, как его отмечают в разных странах.

Дания.

В Дании к цветам особое отношение. На День всех влюбленных в Дании принято дарить подснежники. А вместо валентинок мужчины дарят женщинам gaekkebrev – шутливые письма состоящие из смешного стихотворения.

Франция.

Париж считается одним из самых романтичных городов в мире. Говорят, что первая валентинка появилась именно во Франции, когда герцог Орлеанский будучи в заключении посылал любовные письма своей жене.

В День всех Влюбленных во Франции проходит шествие «Une Loterie dAmour». Все одинокие люди выходят на улицы, останавливаются у каждого дома и кричат «Будь моим Валентином». И если на предложение откликнуться, то возможно родится новая семейная пара.

Уэльс.

Валлийцы не празднуют День всех Влюбленных. Зато у них есть день Святой Дуинуэн – покровительницы всех влюбленных. Праздник отмечают 25 января.

Вы не найдете на валлийском, празднующих Святого Валентина — вместо того, чтобы люди в Уэльсе празднуют Святой Dwynwen, валлийский покровителя всех влюбленных, 25 января. Традиционным романтическим подарком является резная ложка, узор которой имеет свое определенное значение. Например ключ символизирует ключ к сердцу мужчины.

Китай.

В Китае также праздную аналог Дня всех Влюбленных — Праздник Циси. Девушки вырезают фигуры из арбузов и дынь и загадывают желание удачно выйти замуж.

Англия.

Накануне праздника англичанки размещают на подушке пять лавровых листов — по одному в каждом углу и один в центре, чтобы выйти замуж. Листы смачивают розовой водой.

Филиппины.

В День святого Валентина на Филиппинах проходят массовые свадебные церемонии.

Италия.

Романтический ужин является одним из способов, чтобы отпраздновать День святого Валентина в Италии.

Нашла тут.

Ну а у нас День семьи, любви и верности будет праздноваться 8 июля

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня и легкой недели!