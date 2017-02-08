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Утро с АСТВ
Влюбленное доброутреннее с конкурсом)

Влюбленное доброутреннее с конкурсом)

Здравствуйте, друзья! С новой неделей нас всех!

Сегодня Всемирный день радио. Поздравляю коллег от души.

 

А теперь новости

Исследование показало, что 83 процента россиян друг другу - родственники

Почти полгода — с сентября 2015 года по февраль 2016-го ученые медико-генетического центра Genotek анализировали данные добровольцев в возрасте от 20 до 45 лет, согласившихся участвовать в исследовании с целью проследить возможные родственные связи между незнакомыми людьми.

Желающих участвовать в этом исследовании среди жителей России набралось около двух тысяч. Это были жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока, Новосибирска, Симферополя, а также Киева

В итоге выяснилось, что как минимум один родственник был выявлен у 83 процентов участников ДНК-теста.

Генетики пришли к выводу, что в восьми случаях из десяти можно выявить генетические связи от первого до десятого поколения.

"Лично я нашел двух родственников, о которых не знал ранее, и сейчас устанавливаю с ними контакт", — рассказал "Известиям" генеральный директор Genotek Валерий Ильинский.

Он также добавил, что найти родственника в родном городе или в другом конце России у граждан нашей страны примерно равны. По словам Ильинского, для нашей страны такая ситуация может быть обусловлена исторически. Ведь в послевоенные годы большое количество детей росло и воспитывались в детских домах. При этом архивы уничтожались, так что найти родственников зачастую было трудно, а иногда и невозможно.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2853418&cid=520

В Шотландии появился бар по мотивам сериала «Игра престолов»

Группа энтузиастов, называющая себя Pop-Up Geeks, решила сделать подарок всем поклонникам знаменитого сериала «Игра престолов», открыв в шотландском городе Эдинбурге одноименный тематический бар.

Заведение под названием «Blood and Wine» («Кровь и вино») выполнено в стиле средневекового фэнтези и приглашает всех желающих отведать эля, вина и настоек в магической атмосфере среди волчьих шкур, доспехов, мечей и щитов. Все представленные напитки в меню так или иначе упомянуты в книгах Джорджа Р. Р. Мартина.

Из закусок гостей ожидают «пироги из Фреев», бургеры «по-вестеровски» и другие фирменные блюда.

В баре также будут проходить мастер-классы по зельеварению, а если быть точнее – по приготовлению коктейлей.

Заведение будет носить временный характер и просуществует до конца февраля, работая лишь два дня в неделю. 

Источник: http://kedem.ru/news/n2017-02-10-16-00-15/

 

Вопрос на сегодня:

Сколько ключей и каких вы носите с собой?

 

А теперь очередь подборочки. Я знаю, что многие против Дня Святого Валентина. Но, несмотря на это, он есть. Поэтому предлагаю узнать, как его отмечают в разных странах.

Как празднуют День святого Валентина в разных странах

Дания.

В Дании к цветам особое отношение. На День всех влюбленных в Дании принято дарить подснежники. А вместо валентинок мужчины дарят женщинам gaekkebrev – шутливые письма состоящие из смешного стихотворения.

Как празднуют День святого Валентина в разных странах

Франция.

Париж считается одним из самых романтичных городов в мире. Говорят, что первая валентинка появилась именно во Франции, когда герцог Орлеанский будучи в заключении посылал любовные письма своей жене.

В День всех Влюбленных во Франции проходит шествие «Une Loterie dAmour». Все одинокие люди выходят на улицы, останавливаются у каждого дома и кричат «Будь моим Валентином». И если на предложение откликнуться, то возможно родится новая семейная пара.

Как празднуют День святого Валентина в разных странах

Уэльс.

Валлийцы не празднуют День всех Влюбленных. Зато у них есть день Святой Дуинуэн – покровительницы всех влюбленных. Праздник отмечают 25 января.

Вы не найдете на валлийском, празднующих Святого Валентина — вместо того, чтобы люди в Уэльсе празднуют Святой Dwynwen, валлийский покровителя всех влюбленных, 25 января. Традиционным романтическим подарком является резная ложка, узор которой имеет свое определенное значение. Например ключ символизирует ключ к сердцу мужчины.

Как празднуют День святого Валентина в разных странах

Китай.

В Китае также праздную аналог Дня всех Влюбленных — Праздник Циси. Девушки вырезают фигуры из арбузов и дынь и загадывают желание удачно выйти замуж.

Как празднуют День святого Валентина в разных странах

Англия.

Накануне праздника англичанки размещают на подушке пять лавровых листов — по одному в каждом углу и один в центре, чтобы выйти замуж. Листы смачивают розовой водой.

Как празднуют День святого Валентина в разных странах

Филиппины.

В День святого Валентина на Филиппинах проходят массовые свадебные церемонии.

Как празднуют День святого Валентина в разных странах

Италия.

Романтический ужин является одним из способов, чтобы отпраздновать День святого Валентина в Италии.

Нашла тут.

Ну а у нас День семьи, любви и верности будет праздноваться 8 июля

 

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам дня и легкой недели!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:54 +5
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Комментарии
Натали)))
Написано сегодня, в 07:15
Всем добрячка и бодрячка!!!
Радио АСТВ с праздником!!!
Ключи с собой ношу только от квартиры, сейфа у меня нет, машины тоже

Я не против Валентинова дня, но и не за, просто безразлично...Дети мои бегают в поисках красивых валентинок

Подпись: Евромода для детей.
Всем здоровья и позитивной недели!
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:30
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+1
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:32
Доброе утро!
Ключей 2 шт.
Название: - "Так рождаются стилисты и дизайнеры!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:31
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+1
Ярославчик
Написано сегодня, в 07:34
Доброго утра, друзья.
Всех сотрудников радио АСТВ с праздником. Всегда слушаю вашу радиостанцию. Удачи вам.
У меня столько родственников по всей стране, что если нас всех собрать то придётся стол накрывать в несколько км
Я ношу ключи от дома, от рабочего шкафа, от гаража.
День Святого Валентина ещё со школы нам прививают.
Думаю, что многие этот праздник отмечают чисто символически.
Название: дура ты Маруська, веселись давай, ведь это наше безаботное детство. Радоваться надо.
Всем хорошего дня.
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:33
Ярославчик,
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0
Сергей Сергеевич М
Написано сегодня, в 07:40 Отредактированно сегодня, в 07:41
Всем всем доброго утра
все 83% родственников, еще и привет через телевизор
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:34
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0
Online
LyiraTula Online
Написано сегодня, в 07:48
Доброе утро, Сахалин!
Ключи ношу от квартиры, машины и ворот подземного паркинга; а вот в машине у меня лежат ключи от офиса, квартиры бабушки, маминого дома, второго офиса, квартиры откуда мы переехали и абонентских ящиков нескольких организаций))) короче, я- ключница)))
14 февраля- для меня это было праздником лет 20 назад, сейчас я ценю не романтическую чепуху, а нормальные мужские поступки, например: приехать, даже примчаться на звонок о том, что пробила колесо или мне въехал газелист в ..опу)))
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+5
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 07:55
LyiraTula, Всё, решено, мы идём к вам за ключами
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+2
Online
LyiraTula Online
Написано сегодня, в 08:09 Отредактированно сегодня, в 08:11
VULKAN, если сейчас выйдете, то к Дню Победы скорее всего увидимся)))
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+1
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 08:25
LyiraTula, Разумеется, главное, чтоб ключи на месте лежали
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+1
Еще 2 комментария
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 08:10
Привет, родственнички!

Может вам и ключ от квартиры, где деньги лежат?

А нету у меня такой квартиры.

У кого есть - поделитесь!
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+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:35
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0
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