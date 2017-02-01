Брату
В небе красивая белая стая
Так грациозно они летят.
Всё отлажено ,всё по правилам
Все до места добраться хотят.
Оживление в стае настало
Потому,что близка уже цель.
И конечно же птицы устали,
И летят из последних сил
А что там такое случилось?
Птицы кричат,кружатся,
И не могут никак построиться.
Конфликтная ситуация.
А там было вот что.
Летел ты в полёте уверенно.
Расправив крылья навстречу ветру.
С тобою рядом друзья летели.
В прекрасный мир вы путь держали.
Что случилось ,чтосбился ты с курса?
Кто крылья тебе подрезал?
Те кто рядом летели задали крылом.
А сзади кричали левее, быстрее.
А сильные впереди сказали,
Маши крыльями чаще,как мы.
А ты растерялся,на метаться,начал клеватся,
И где то сбоку летишь.
Зачем делать то,
О чём потом пожалеешь?
Посмотри на себя.
Ты как раненая птица.
Хочешь в одиночестве укрыться.
Каждый поступок людей,
Воспринимаешь как камень
Брошенный в тебя.
А ты и рад.
Есть повод страдать,
грустить и молчать.
Ты жертва несправедливости.
А как же друзья?
А как же та цель,
Прекрасная из земель.
К которой вы вместе летели.
А как же семья?
Они без тебя не могут.
Ты им говоришь"летите вы сами"
А как же ты сам , в одиночку
До прекрасной земли долетишь?
Встряхнись красивая птица.
Расправь два могучих крыла.
Помоги другим не отбиться от стаи,
И поддерживай их до конца.