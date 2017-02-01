Брату

В небе красивая белая стая

Так грациозно они летят.

Всё отлажено ,всё по правилам

Все до места добраться хотят.

Оживление в стае настало

Потому,что близка уже цель.

И конечно же птицы устали,

И летят из последних сил

А что там такое случилось?

Птицы кричат,кружатся,

И не могут никак построиться.

Конфликтная ситуация.

А там было вот что.

Летел ты в полёте уверенно.

Расправив крылья навстречу ветру.

С тобою рядом друзья летели.

В прекрасный мир вы путь держали.

Что случилось ,чтосбился ты с курса?

Кто крылья тебе подрезал?

Те кто рядом летели задали крылом.

А сзади кричали левее, быстрее.

А сильные впереди сказали,

Маши крыльями чаще,как мы.

А ты растерялся,на метаться,начал клеватся,

И где то сбоку летишь.

Зачем делать то,

О чём потом пожалеешь?

Посмотри на себя.

Ты как раненая птица.

Хочешь в одиночестве укрыться.

Каждый поступок людей,

Воспринимаешь как камень

Брошенный в тебя.

А ты и рад.

Есть повод страдать,

грустить и молчать.

Ты жертва несправедливости.

А как же друзья?

А как же та цель,

Прекрасная из земель.

К которой вы вместе летели.

А как же семья?

Они без тебя не могут.

Ты им говоришь"летите вы сами"

А как же ты сам , в одиночку

До прекрасной земли долетишь?

Встряхнись красивая птица.

Расправь два могучих крыла.

Помоги другим не отбиться от стаи,

И поддерживай их до конца.