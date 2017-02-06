Семья

Нагрянул май, 16-го года.

Как долго ждали месяц сей!

Родился маленький пухляшка...



Артёмка - имя стал носить.

Озорной, лучистый мальчик,

Спит спокойно, вот мечта...



Сейчас ему девятый месяц,

Растёт малыш прям на глазах...

Игрив, не скучен,

Своё кино играет он...

Кусает зубками своими,

Пытаясь все игрушки разодрать.



Пройдёт февраль, март и апрель,

Настанет май 17 -года.

Год малышу. Уже большой...

Вот так и время пролетит,

И стукнет год, второй и третий,

Потом уж дальше подрастёт...



Пройдут года, десятки лет...

Малышка стал совсем мужчиной,

И у него теперь семья.



И вспомнит он за чашкой чая,

Какой же маленький он был.

Познает всю отцовскую заботу

И будет счастлив, день за днём!!!

Что такое семья?

Это царство твоё!

Защищать её нужно,

Бесспорно, надёжно...

Проблемы, невзгоды коснутся её...

Ведь жизнь такова...

От этого мало кто застрахован...

Ты силы своей не скупись

И дай отворот судьбе сразу...

Не думай, что кто-то поможет тебе,

Ведь жалкие люди все совсем стали.

Не бойся упасть лицом в грязь

И честь семьи отстоять не стесняйся...



Несчастье и грубость на пути твоём встанут -

Тогда ты уж "биту" возьми

И - "хрясь" судьбе по хребтине!