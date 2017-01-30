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Ты и я

Ты и я

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, 
что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. 
                         А. П. Чехов
 

 

И пусть сейчас нас нет, но я надеюсь,
Что Солнце обязательно взойдет,
И под лучами наконец-то отогреюсь,
И растоплю твой затвердевший лед. 
 
И пусть хотя бы мы частицею от мира
Останемся на острове мечты, 
Среди чумы во время злого пира
Откажемся от столь удобной лжи.
 
Мы многое и ценное теряли, 
На рубежах доверия во тьме,
Нам раздавали ордена, медали, 
Но не за этим я пришла к тебе.
 
Моя задача как-нибудь поправить 
Души разрушенной большие города,
Но я не знаю сможешь ли оставить 
Меня с собой, мы оба изо льда.
 
Надежда есть, что солнце не утонет, 
Я верю в правду истины без лжи, 
Пока мы вместе - мир нас не уронит, 
И я держу тебя, и ты меня держи.
Автор: Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, сегодня, в 06:11 +11
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Комментарии
sasch
Написано сегодня, в 08:52
Спасибо за афоризм, с удовольствием нашел и перечитал чеховские "Правила для начинающих авторов"
Особливо впечатлили 5 и 12 пункты.
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+4
Ptijka1
Написано сегодня, в 09:53
sasch, А я даже и незнала ,что такие правила есть.Стало очень любопытно нашла и прочитала.И надо же для себя пункт 14 нашла.
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+4
sasch
Написано сегодня, в 10:02
Ptijka1, А-а-а про "краткость"

К гениям частенько обращались и обращаются с таким вопросом - "как писать?"
Им видать это надоедает, и они тогда пишут такие пособия. У Маяковского тоже есть, название дословно не помню, типа: "Как делать стихи", у С.Кинга есть -"Как писать книги" у других тоже видать есть. Я перечислил то, что читал, и что вспомнил с наскока.
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+3
Ptijka1
Написано сегодня, в 08:55
Красиво и читается легко.Мне нравится когда стих заканчивается с позитивным настроем,как у вас.
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+4
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 09:00
Ptijka1, Спасибо!
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+1
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ILYA301968 Online
Написано сегодня, в 11:14
Как же она его растопит, ведь она тоже из льда?
А остальное все хорошо!
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0
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 11:21
ILYA301968, Оба изо льда....но есть надежды отогреться.
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+1
lvista
Написано сегодня, в 12:04
Красиво. Мне понравилось
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+4
max7676
Написано сегодня, в 12:24
Красивое произведение , мне понравилось .
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+2
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