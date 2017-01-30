Ты и я
Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому,
что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй.
А. П. Чехов
И пусть сейчас нас нет, но я надеюсь,
Что Солнце обязательно взойдет,
И под лучами наконец-то отогреюсь,
И растоплю твой затвердевший лед.
И пусть хотя бы мы частицею от мира
Останемся на острове мечты,
Среди чумы во время злого пира
Откажемся от столь удобной лжи.
Мы многое и ценное теряли,
На рубежах доверия во тьме,
Нам раздавали ордена, медали,
Но не за этим я пришла к тебе.
Моя задача как-нибудь поправить
Души разрушенной большие города,
Но я не знаю сможешь ли оставить
Меня с собой, мы оба изо льда.
Надежда есть, что солнце не утонет,
Я верю в правду истины без лжи,
Пока мы вместе - мир нас не уронит,
И я держу тебя, и ты меня держи.
Особливо впечатлили 5 и 12 пункты.
К гениям частенько обращались и обращаются с таким вопросом - "как писать?"
Им видать это надоедает, и они тогда пишут такие пособия. У Маяковского тоже есть, название дословно не помню, типа: "Как делать стихи", у С.Кинга есть -"Как писать книги" у других тоже видать есть. Я перечислил то, что читал, и что вспомнил с наскока.
А остальное все хорошо!