Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому,

что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй.

А. П. Чехов

И пусть сейчас нас нет, но я надеюсь, И пусть сейчас нас нет, но я надеюсь,

Что Солнце обязательно взойдет,

И под лучами наконец-то отогреюсь,

И растоплю твой затвердевший лед.

И пусть хотя бы мы частицею от мира

Останемся на острове мечты,

Среди чумы во время злого пира

Откажемся от столь удобной лжи.

Мы многое и ценное теряли,

На рубежах доверия во тьме,

Нам раздавали ордена, медали,

Но не за этим я пришла к тебе.

Моя задача как-нибудь поправить

Души разрушенной большие города,

Но я не знаю сможешь ли оставить

Меня с собой, мы оба изо льда.

Надежда есть, что солнце не утонет,

Я верю в правду истины без лжи,

Пока мы вместе - мир нас не уронит,

И я держу тебя, и ты меня держи.