Зима напрасно злится, прошла её пора...
Всю неделю валит снег... Как бы, решила отыграться зима за всю бесснежность нескольких месяцев.
Сегодня даже не смог пройти к Лизке...Никаких троп... даже собачьих. Снега по пояс.
Как же выживают в этих условиях пернатые? Птиц не обманешь - весной ох как пахнет...
Вчера Татьяна поделилась информацией, что в пятницу над Южным видела клин лебедей-кликунов... С удовлетворением узнал от специалистов, что некоторые особи уже остаются зимовать на юге острова...Видимо теплеет климат...
А нашим не привыкать...Вот дрозд устроился, ни ветра ни мороз...Была бы пища...
Дубонос он и в Африке дубонос... Сидит прямо на ветру и в ус не дует...
Щуры вообще приветствуют холод, лишь бы рябинки оставили...
Ну а снегири радуют меня своим нежным пением вторую неделю.
Пусть нас с sash не услышали год назад. Я повторяться не буду. День любви и верности российский опять пройдет мимо их...Хотят, пусть веселятся в день Чикатило и психбольных Германии... Право выбора оружия за нами.
Нет, чтобы придумать конкурсы на самый прикольный скворечник или самую посещаемую птичью кормушку...И польза, и творчество, и эмоции, и детям площадка для положительных качеств, и семье сплочение ( к слову и реализация чувств друг к другу)...
потому что День любви ,семьи и верности 8 июля.
День Петра и Февронии..Какие вам аргументы ещё нужны?..если уж мы не хотим гей-парады,тогда и праздновать день гей-лоббиста не стоит,верно?...а радоваться чувствам между влюблёнными можно все остальные 364 дня,не так ли?...просто видимо люди не хотят понять,что всё это время их вводили в заблуждение...такой уж у нас менталитет-отмахиваться от правды как от назойливой мухи...
Никто не запрещает,это вы верно сказали,но просто вдумайтесь в кое-какие нюансы христианских ценностей и нравственности...
а 14 февраля я с друзьями отмечу память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей славян
та не,дело просто в том,ч то в это день можно просто своей любимой лишний раз что то подарить,сделать приятное,сказать люблю,но именно ПРАЗДНОВАТЬ.....правильно Григорий сказал,для миллионов верующих и не только это негатив...лучше не упоминать....историю переписать невозможно...
По поводу ненашенского праздника тоже согласна. Очень жаль, что русский народ забывает, и НЕ ЗНАЕТ свои традиции. А своих любимых можно и без повода побаловать, для этого не нужны чужеродные "праздики".
Хороший стих есть у Есенина.
Да свои бы еще научиться, а тут еще чужеродные)) Хороший стих.
Намного полезнее, чем самолюбованием заниматься.
на столбе он же зимняк...
Очень понравились фотографии!