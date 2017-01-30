Зима напрасно злится, прошла её пора...

Всю неделю валит снег... Как бы, решила отыграться зима за всю бесснежность нескольких месяцев.

Сегодня даже не смог пройти к Лизке...Никаких троп... даже собачьих. Снега по пояс.

Как же выживают в этих условиях пернатые? Птиц не обманешь - весной ох как пахнет...

Вчера Татьяна поделилась информацией, что в пятницу над Южным видела клин лебедей-кликунов... С удовлетворением узнал от специалистов, что некоторые особи уже остаются зимовать на юге острова...Видимо теплеет климат...

А нашим не привыкать...Вот дрозд устроился, ни ветра ни мороз...Была бы пища...

Дубонос он и в Африке дубонос... Сидит прямо на ветру и в ус не дует...

Щуры вообще приветствуют холод, лишь бы рябинки оставили...

Ну а снегири радуют меня своим нежным пением вторую неделю.

Пусть нас с sash не услышали год назад. Я повторяться не буду. День любви и верности российский опять пройдет мимо их...Хотят, пусть веселятся в день Чикатило и психбольных Германии... Право выбора оружия за нами.

Нет, чтобы придумать конкурсы на самый прикольный скворечник или самую посещаемую птичью кормушку...И польза, и творчество, и эмоции, и детям площадка для положительных качеств, и семье сплочение ( к слову и реализация чувств друг к другу)...