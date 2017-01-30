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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Зима напрасно злится, прошла её пора...

Зима напрасно злится, прошла её пора...

   Всю неделю валит снег... Как бы, решила отыграться зима за всю бесснежность нескольких месяцев.

   Сегодня даже не смог пройти к Лизке...Никаких троп... даже собачьих. Снега по пояс.

Как же выживают в этих условиях пернатые? Птиц не обманешь - весной ох как пахнет...

Вчера Татьяна поделилась информацией, что в пятницу над Южным видела клин лебедей-кликунов... С удовлетворением узнал от специалистов, что некоторые особи уже остаются зимовать на юге острова...Видимо теплеет климат...

А нашим не привыкать...Вот дрозд устроился, ни ветра ни мороз...Была бы пища...

Дубонос он и в Африке дубонос... Сидит прямо на ветру и в ус не дует...

Щуры вообще приветствуют холод, лишь бы рябинки оставили...

Ну а снегири радуют меня своим нежным пением вторую неделю.

 Пусть нас с sash не услышали год назад. Я повторяться не буду. День любви и верности российский опять пройдет мимо их...Хотят, пусть веселятся в день Чикатило и психбольных Германии... Право выбора оружия за нами.

          

   Нет, чтобы придумать конкурсы на самый прикольный скворечник или самую посещаемую птичью кормушку...И польза, и творчество, и эмоции, и детям площадка для положительных качеств, и семье сплочение ( к слову и реализация чувств друг к другу)...

 

Автор: Григорий Смекалов, вчера, в 15:07 +10
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Щуры-2
Щур меня...
Комментарии
багз-банни
Написано вчера, в 15:14
А в Южно +2 и всё тает!
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+7
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 15:14 Отредактированно вчера, в 15:16
Фото с птичками хороши. А насчет праздника - у всех мнения разные. И никто не запретит праздновать 14 февраля. А кто говорит гадости про этот праздник - да бог им судья. Вранье это все. Почему бы не праздновать День ВСЕХ влюбленных, которые еще не создали семьи, и отдельно День семьи, любви и верности. Не устаю удивляться нетерпимости и ненужным дебатам... Ваш блог - ваше творчество, но удивили нерадостно этим вот "Чикатило и психбольных Германии"...
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+9
багз-банни
Написано вчера, в 15:17
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+5
Добрый человек
Написано вчера, в 15:25 Отредактированно вчера, в 15:25
НюНик_просто_Анна,
потому что День любви ,семьи и верности 8 июля.
День Петра и Февронии..Какие вам аргументы ещё нужны?..если уж мы не хотим гей-парады,тогда и праздновать день гей-лоббиста не стоит,верно?...а радоваться чувствам между влюблёнными можно все остальные 364 дня,не так ли?...просто видимо люди не хотят понять,что всё это время их вводили в заблуждение...такой уж у нас менталитет-отмахиваться от правды как от назойливой мухи...
Никто не запрещает,это вы верно сказали,но просто вдумайтесь в кое-какие нюансы христианских ценностей и нравственности...
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+4
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 15:31 Отредактированно вчера, в 15:50
НюНик_просто_Анна, перечисленные даты легко отследить в паутине....Блог существует для выражения своей точки зрения. Чем он стал хуже? Я даже не критиковал и не призывал...Хотя мог бы и упомянуть об оскорблении чувств миллионов верующих (и далеко не только православных), о том что в некоторых областях введен запрет на празднование... Я ПРОСТО ВЫСКАЗАЛ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ
а 14 февраля я с друзьями отмечу память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей славян
(ведь учиться полезно в любом возрасте)?
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+11
Еще 48 комментариев
VLадимир
Написано вчера, в 15:27
А чем плох день святого Валентина? Чем 14 февраля не устраивает?Отметим 14 февраля и 19 июля.Кому от этого станет хуже? Ведь это праздник любви,а не день голубятника и насильника.И при чём здесь психбольные?Мне праздник нравится,ещё один повод сделать своим девочкам и маме подарки.Всех с наступающим,а завтра встречаемся на фотоссесии.
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 15:36
VLадимир, лучше б я промолчала
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+6
VLадимир
Написано вчера, в 15:39
НюНик_просто_Анна, молодец промолчи.
А я просто
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+2
Добрый человек
Написано вчера, в 15:41 Отредактированно вчера, в 15:41
VLадимир,
та не,дело просто в том,ч то в это день можно просто своей любимой лишний раз что то подарить,сделать приятное,сказать люблю,но именно ПРАЗДНОВАТЬ.....правильно Григорий сказал,для миллионов верующих и не только это негатив...лучше не упоминать....историю переписать невозможно...
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+2
Еще 6 комментариев
VLадимир
Написано вчера, в 15:43
Какие здоровские птички.Фотки как всегда великолепны.
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+6
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 15:45
VLадимир, Вы это бросьте Володя
последний коммент меня насторожил...
типа - занимайтесь лучше птичками
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+7
VLадимир
Написано вчера, в 15:56
Григорий Смекалов, как Вы могли такое подумать,
просто главные в этом блоги птички,
а все дебаты это уже о другом.
Да и не нужны они.
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+5
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 15:58
VLадимир, ох, хотелось блеснуть эрудицией...
"пал оклеветанный толпой"....
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+7
Еще 50 комментариев
KsuKsu
Написано вчера, в 16:20
Видела и у нас вчера снегириков... Только фотика не было... Как знают красногрудые, когда показываться
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+6
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано вчера, в 16:51
Восхищаюсь вашими фотографиями!
По поводу ненашенского праздника тоже согласна. Очень жаль, что русский народ забывает, и НЕ ЗНАЕТ свои традиции. А своих любимых можно и без повода побаловать, для этого не нужны чужеродные "праздики".
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+3
VLадимир
Написано вчера, в 17:04
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, чужеродные не нужны,да Вы и свои то праздновать не можете,да и не знаете как.Только лбом пороги обиваете.
Хороший стих есть у Есенина.
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+5
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано вчера, в 17:13
VLадимир, VLадимир.
Да свои бы еще научиться, а тут еще чужеродные)) Хороший стих.
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+1
VLадимир
Написано вчера, в 17:14
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, чего ты это по два раза имя пишешь?
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+1
Еще 3 комментария
Русалка Обыкновенная
Написано вчера, в 17:04
Про кормушки - эт Вы верно подметили.
Намного полезнее, чем самолюбованием заниматься.
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+4
lvista
Написано вчера, в 19:18
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, что тебя рассмешило, Алёна?
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+2
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано вчера, в 19:36
lvista, Настроение хорошее))
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+2
Еще 1 комментарий
sasch
Написано вчера, в 18:36
Г.Н. фото не моё, но это ведь щур?
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+5
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 18:43
sasch, это точно не щур...тот крупнее и клюв ближе к клесту. Предположу синехвостку...у нас есть
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+6
VLадимир
Написано вчера, в 18:43
sasch, а так их вороны гоняют.
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+5
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 18:50
VLадимир, да, не любят их вороны... гнездование в одном ареале...Они вообще никого не любят...
на столбе он же зимняк...
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+5
Еще 7 комментариев
sasch
Написано вчера, в 19:09
И ещё про птиц...Впечатлило
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+4
lvista
Написано вчера, в 19:22
sasch, ык
что это за массовый нырок?
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+4
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 19:36
sasch, зимородки в 50 метрах от дома гнездятся
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+7
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 19:37
sasch, сойки свадьбы справляют
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+7
Еще 5 комментариев
Veronika1211
Написано вчера, в 22:05
Какие пташки милые! Григорий, спасибо за блог и за великолепные фотографии!
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+3
elodea21
Написано сегодня, в 00:06
Прошла ли?... )
Очень понравились фотографии!
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+1
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