Страсти по рябине....

Предвосхищая вопрос Татьяны, сообщаю, что и воскресение прошло в борьбе с нападавшим снегом. Его , действительно, выпало огромное количество. А солнышко ещё не показывалось. На поля к Лизке идти неразумно, а хочется ярких впечатлений. Особо ярко в эти дни смотрится на белом алые гроздья рябин. Учитывая, что её плоды обожают наши пернатые гости идем набираться красоты в ближайший рябиник.

Мороза нет, лед оторван...Скоро и водоплавающие сядут. Рыбаки говорили видели в море сотни уток...

Рябина является одним из 12 священных деревьев Скандинавии. Эта красавица на самом деле дерево-воин, способная дать весьма жесткий отпор влиянию зла. По некоторым поверьям, она - дальний прародич первого священного дерева добра на Земле, которое засохло с приходом на нашу планету сил зла. Множество древних преданий рассказывает, что рябина - это плод истинной любви.

Но тем, кто не сбил охотку, рыбалка ещё обеспечена...

Согласно одной из легенд, в нее обратилась жена, у ног которой погиб ее любимый супруг. Злые люди хотели их разлучить, но не смогли добиться этого ни с помощью золота, ни с помощью власти и оружия, ни даже с помощью смерти. Прекрасной была их жизнь, прекрасной стала и смерть. Поцеловав в последней раз мужа, воззвала верная жена к Господу, чтобы защитил он ее от власти убийц, и в тот же миг стала рябиной на его могиле. Плоды ее стали красными как кровь, пролитая во имя любви.

Любоваться сегодня будем знакомыми поклонниками этих ягод щурами

и чечётки обыкновенные...

Чечётки ещё и на семенах отрываются...с рябиной салат...

Хорошо, что Всевышний дарит нам замечательные плоды рябины. Глядя , как радуются жизни птицы на её ветвях, и приходящий день встречаешь с оптимизмом...