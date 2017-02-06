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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Страсти по рябине....

Страсти по рябине....

    Предвосхищая вопрос Татьяны, сообщаю, что и воскресение прошло в борьбе с нападавшим снегом. Его , действительно, выпало огромное количество. А солнышко ещё не показывалось. На поля к Лизке идти неразумно, а хочется ярких впечатлений. Особо ярко в эти дни смотрится на белом алые гроздья рябин. Учитывая, что её плоды обожают наши пернатые гости идем набираться красоты в ближайший рябиник.

Мороза нет, лед оторван...Скоро и водоплавающие сядут. Рыбаки говорили видели в море сотни уток...

     Рябина является одним из 12 священных деревьев Скандинавии. Эта красавица на самом деле дерево-воин, способная дать весьма жесткий отпор влиянию зла. По некоторым поверьям, она - дальний прародич первого священного дерева добра на Земле, которое засохло с приходом на нашу планету сил зла. Множество древних преданий рассказывает, что рябина - это плод истинной любви.

Но тем, кто не сбил охотку, рыбалка ещё обеспечена...

    Согласно одной из легенд, в нее обратилась жена, у ног которой погиб ее любимый супруг. Злые люди хотели их разлучить, но не смогли добиться этого ни с помощью золота, ни с помощью власти и оружия, ни даже с помощью смерти. Прекрасной была их жизнь, прекрасной стала и смерть. Поцеловав в последней раз мужа, воззвала верная жена к Господу, чтобы защитил он ее от власти убийц, и в тот же миг стала рябиной на его могиле. Плоды ее стали красными как кровь, пролитая во имя любви.

Любоваться сегодня будем знакомыми поклонниками этих ягод щурами

и чечётки обыкновенные...

                   

                      

                   

Чечётки ещё и на семенах отрываются...с рябиной салат...

                      

                    

                         

  Хорошо, что Всевышний дарит нам замечательные плоды рябины. Глядя , как радуются жизни птицы на её ветвях, и приходящий день встречаешь с оптимизмом...

 

Автор: Григорий Смекалов, вчера, в 17:47 +13
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Комментарии
aurika_1
Написано вчера, в 18:00
Сколько же у Вас снега, прям белая зависть берет. Фотографии как всегда чУдные, спасибо
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 18:03
Сегодня гуляла в парке и до боли в глазах всматривалась в воробышков: а вдруг не воробей, а чечетка?
не повезло, одни воробьи
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+7
багз-банни
Написано вчера, в 18:54 Отредактированно вчера, в 18:54
А в Южном почему то не видно,чтобы птички рябину клевали.
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+3
Натали)))
Написано вчера, в 18:56
багз-банни, рябина не вкусная))
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+5
багз-банни
Написано вчера, в 19:27
Натали))), городская?
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+4
НКолчина
Написано вчера, в 20:19
Натали))), пробовали сами?
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+1
Еще 1 комментарий
LediOven Тула
Написано вчера, в 20:35
рябина красивая зимой
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+1
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