Лизкиным фанатам

В провинции, как известно, проблем со сплетнями нет... Вот и очередная "утка" чудак на букву "м" "взял" сразу трех лис на полях...Я то знаю что среди горе-охотников складывать басни не меньше, чем среди рыбаков... А в груди то ноет...Пошел искать Лизку.

Прошу прощение за качество снимков, но маму будущих лисят за охотой мог снимать только на расстоянии.

Начало охоты вообще началось до восхода...

Вот и солнышко всходит...скоро потеплеет.

Любимое занятие на берегу моря... с солнечными ваннами... Что может быть полезнее будущей мамочке?

Лизка направляется на место моего гостинца... А направление следов ведет к её "терему". Так, что всё нормально у нас...