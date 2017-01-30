блоги
блоги
Регистрация
Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Лизкиным фанатам

Лизкиным фанатам

В провинции, как известно, проблем со сплетнями нет... Вот и очередная "утка" чудак на букву "м" "взял" сразу трех лис на полях...Я то знаю что среди горе-охотников складывать басни не меньше, чем среди рыбаков... А в груди то ноет...Пошел искать Лизку.

Прошу прощение за качество снимков, но маму будущих лисят за охотой мог снимать только на расстоянии.

Начало охоты вообще началось до восхода...

Вот и солнышко всходит...скоро потеплеет.

Любимое занятие на берегу моря... с солнечными ваннами... Что может быть полезнее будущей мамочке?

 Лизка направляется на место моего гостинца... А направление следов ведет к её "терему". Так, что всё нормально у нас...

Автор: Григорий Смекалов, сегодня, в 13:33 +1
Еще в этом блоге
У библиотеки...
Щуры-2
Щур меня...
Снегири — герои, погляди...
Комментарии
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 13:36
Лизка...
рыжая плутовка...

Ждём пополнения семейства.
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
У библиотеки...
У библиотеки...
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru