Как на себя самого положись на него...

Я очень редко перепеваю Высоцкого В.С.... Я почти не пишу о нём, потому, как моё отношение сакрально и...боюсь неловким словом его нарушить, но сегодня поделюсь своими мыслями. В День рождения Владимира Семеновича....

На мой взгляд, что-то происходит не то с увековечением памяти Высоцкого. Помните у него же:

Хоть бы что-нибудь ещё...

Всё не так, как надо!

Я видел несколько памятников Высоцкому - не понравились, смотрел несколько концертов памяти - не понравились, театральные встречи о нём - не понравились...Начали называть улицы его именем. На мой взгляд, сегодня наша культура (чиновничество, деятели) перестала быть трогательно бережными к памяти, щепетильными, что-ли? Представьте , как Владимир Семенович отнесся бы к идее названия - тупик Владимира Высоцкого? Наверное родился бы очередной шедевр... Я считаю настоящий памятник поэту, певцу, артисту его работы.

Не собираюсь рассуждать о "феномене" Высоцкого. Это тоже не этично. Он СВОЙ для моряков и альпинистов, ветеранов и спортсменов, артистов и оперов... А скольким поколениям он стал братом, другом, отцом (даже не зная о существовании этих людей)...

Мои родные (старшее поколение) прожили короткую и очень сложную жизнь. Мои любимые женщины , прошедшие раскулачивание, репрессии, войну, на моей памяти плакали навзрыд лишь дважды : в 1968, когда не стало Юры Гагарина и в 1980 в год ухода Высоцкого...

Я хочу рассказать о Высоцком в моей жизни.

В начале 60-х мне двоюродные братья привезли записи на бабинник "Комета-202". (Когда мама записав втихушку пьяного папу, предъявила ему запись, тот вынес вердикт : Вон этого шпиона из дома!Так я стал хозяином) Затащив этот тяжелейший магнитофон на чердак я стал слушать " Страшно, аж жуть" Пока сверстники ещё читали русские народные сказки, я уже прикалывался над песнями Владимира Семеновича. А ещё и гордился своим народом, которому по колено любые нечисти. После этого экранизация Гоголевского "Вия" была просто сказкой для меня...(а ведь шла "дети до 16 лет....)

Когда мне было 10 лет отца не стало. Не выдержало сердце в 47 лет (из них 6 лет армии и войны, 9 лагерей (из 20 по приговору)... Я внук раскулаченных, сын репрессированных, родившийся в ЧукотЛАГе стал уже задумываться над смыслом жизни...Кто бы мне объяснил? И тут:

Сколько веры и лесу повалено,

Сколь изведано горя и трасс,

А на левой груди - профиль Сталина,

А на правой - Маринка анфас.

Если бы меня попросили назвать единственное определяющее качество Высоцкого (за исключением творчества) я бы и тогда и сейчас назвал СВОБОДА. А за свободу нужно платить... я тогда это четко понял.

Да было, конечно, властям за что злиться на Высоцкого... Власть это аппарат подавления свободы...Так что ж сегодня эта власть так не аккуратно пытается использовать имя? Я уже писал, что меня спрашивали, почему я не пишу на реабилитацию отца...Перед кем? Пускай структуры себя реабилитируют...

А потом безотцовщина и подростковые баталии...С одной стороны, вроде и "блатной" жанр, а насколько он отличался мудростью от уличных шедевров "урок"? Это с одной стороны, а с другой:

Если путь прорубая отцовским мечом Ты соленые слезы на ус намотал, Если в жарком бою испытал что почем, — Значит, нужные книги ты в детстве читал! Мне родители не рассказывали о войне...Отец не успел (это потом я читал его наградные, нашел могилу погибшего деда...)мама только перед ранней смертью...А вещали нам на пионерских сборах парадные ветераны...Так я узнал о двух сторонах темы... Одна: В 43-м под Курском я был старшиной,

За моею спиной такое...

Много всякого, брат, за моею спиной,

Чтоб жилось тебе, парень, спокойно.

А с другой: