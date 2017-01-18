Как на себя самого положись на него...
Я очень редко перепеваю Высоцкого В.С.... Я почти не пишу о нём, потому, как моё отношение сакрально и...боюсь неловким словом его нарушить, но сегодня поделюсь своими мыслями. В День рождения Владимира Семеновича....
На мой взгляд, что-то происходит не то с увековечением памяти Высоцкого. Помните у него же:
Хоть бы что-нибудь ещё...
Всё не так, как надо!
Я видел несколько памятников Высоцкому - не понравились, смотрел несколько концертов памяти - не понравились, театральные встречи о нём - не понравились...Начали называть улицы его именем. На мой взгляд, сегодня наша культура (чиновничество, деятели) перестала быть трогательно бережными к памяти, щепетильными, что-ли? Представьте , как Владимир Семенович отнесся бы к идее названия - тупик Владимира Высоцкого? Наверное родился бы очередной шедевр... Я считаю настоящий памятник поэту, певцу, артисту его работы.
Не собираюсь рассуждать о "феномене" Высоцкого. Это тоже не этично. Он СВОЙ для моряков и альпинистов, ветеранов и спортсменов, артистов и оперов... А скольким поколениям он стал братом, другом, отцом (даже не зная о существовании этих людей)...
Мои родные (старшее поколение) прожили короткую и очень сложную жизнь. Мои любимые женщины , прошедшие раскулачивание, репрессии, войну, на моей памяти плакали навзрыд лишь дважды : в 1968, когда не стало Юры Гагарина и в 1980 в год ухода Высоцкого...
Я хочу рассказать о Высоцком в моей жизни.
В начале 60-х мне двоюродные братья привезли записи на бабинник "Комета-202". (Когда мама записав втихушку пьяного папу, предъявила ему запись, тот вынес вердикт : Вон этого шпиона из дома!Так я стал хозяином) Затащив этот тяжелейший магнитофон на чердак я стал слушать " Страшно, аж жуть" Пока сверстники ещё читали русские народные сказки, я уже прикалывался над песнями Владимира Семеновича. А ещё и гордился своим народом, которому по колено любые нечисти. После этого экранизация Гоголевского "Вия" была просто сказкой для меня...(а ведь шла "дети до 16 лет....)
Когда мне было 10 лет отца не стало. Не выдержало сердце в 47 лет (из них 6 лет армии и войны, 9 лагерей (из 20 по приговору)... Я внук раскулаченных, сын репрессированных, родившийся в ЧукотЛАГе стал уже задумываться над смыслом жизни...Кто бы мне объяснил? И тут:
Сколько веры и лесу повалено,
Сколь изведано горя и трасс,
А на левой груди - профиль Сталина,
А на правой - Маринка анфас.
Если бы меня попросили назвать единственное определяющее качество Высоцкого (за исключением творчества) я бы и тогда и сейчас назвал СВОБОДА. А за свободу нужно платить... я тогда это четко понял.
Да было, конечно, властям за что злиться на Высоцкого... Власть это аппарат подавления свободы...Так что ж сегодня эта власть так не аккуратно пытается использовать имя? Я уже писал, что меня спрашивали, почему я не пишу на реабилитацию отца...Перед кем? Пускай структуры себя реабилитируют...
А потом безотцовщина и подростковые баталии...С одной стороны, вроде и "блатной" жанр, а насколько он отличался мудростью от уличных шедевров "урок"? Это с одной стороны, а с другой:
Я думаю, Высоцкий не раз кардинально влиял на мою жизнь...Когда я будучи "номенклатурным работником" мог откосить от армии (первый секретарь ГК КПСС Бураков тогда настаивал), но кровь предков и позиция поэта...И, когда придя из ПВ КГБ с наказанием по "партийной линии" за отказ от работы аппаратчика, я стал опером (моё образование тогда не предусматривало)
Ах, Жеглов ...1979 год. Какая спорная и вместе с тем ТВЕРДАЯ позиция. Я не мог пройти мимо в мае 1985 я стал опером УГРО.
Тогдашний начальник ОВД А.Г. Брыскин приветствовал разносторонне развитых оперативных работников... Помогала и музыка и ... с подачи Жеглова А.Вертинский с блоком Серебряного века...
Сверяя свою жизнь с Высоцким, мне удалось реализовать себя и на театральной сцене (без Владимира Семеновича эта стезя была, как-то, не мужской ипостасью) За плечами и Чехов, и Гоголь, и Грин, и современники...
Вкусил я и очарование парусов и дальних странствий...Делился по мере возможности с Вами :0)
Где вы теперь, кто вам целует пальцы,
Куда ушёл ваш, китайчонок Ли,
Вы, кажется, любили португальца,
А может быть, с малайцем, вы ушли.
В последний раз я видел вас так близко,
В пролёте улиц вас умчал авто,
Я помню как в притоне Сан-Франциско,
Лиловый негр вам подавал манто.
Мне кажется тандем с Вертинским шикарен...
Можно писать бесконечно, но... СЕГОДНЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МОЕГО БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА
"Где вы теперь? Кто вам целует пальчики?"
не раз наталкивал на мысль, что хотелось бы ещё песен Вертинского в исполнении Высоцкого...
Это ж было бы круто!
Мой папа очень любил слушать Владимира Высоцкого.
Росла на его песнях. Хотя дома их не было. Переписывала у друзей, когда подарили маленький магнитофончик "Весна".
Записывала в свой дневник(толстую всю исписанную любимыми фразами и стихотворениями тетрадь) понравившиеся выражения,в том числе,как сейчас помню среди них были такие :"возвращаются все - кроме лучших друзей, кроме самых любимых и преданных женщин. ...возвращаются все - кроме тех, кто нужней"..любимая мною и актуальная до до сих пор его фраза:"Нас всегда заменяют другими, чтобы мы не мешали вранью" и много еще всякого разного.
Ваш блог всколыхнул мои воспоминания.Многое уже конечно ушло в прошлое.Но песни Высоцкого у костра мы пели всегда...Обязательно "При всякой погоде","Вершина","Песня о друге"
Еще раз спасибо.Многие тексты его песен,фразы сказанные им актуальны до сих пор.Что ни говори..ни в бровь,а в глаз...
"Комета 202" это уже 70 ые годы.
Вот такой?