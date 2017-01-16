Пик сахалинской зимы

Крещенские морозы, по определению, самое холодное время года. Но вчера у нас зарегистрирована, действительно, самая низкая за зиму температура -35... Ладно, вездесущие полевые воробьи и непробиваемые ничем вороны... хотелось глянуть, как переносят морозы другие пернатые. Практически любая птица способна перенести серьезные морозы, а вот голод нет. Так что, не забывайте про кормушки для птиц...

Проверим наших бурых дроздов... как они там,даже помойки заледенели...

красавы, очень комфортны по поведению...

тут мой путь пересекла симпатичная пестрая девочка (у мальчика красный беретик)

Это самочка МАЛОГО пестрого дятла... долго и трудолюбиво показывала свою пользу для дерев...

судя по конституции вполне себе сытая и живая

чем-то мне симпатичная ...редко найдешь девушку, которой не скучно самой с собой :0)))