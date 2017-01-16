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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Пик сахалинской зимы

Пик сахалинской зимы

  Крещенские морозы, по определению, самое холодное время года. Но вчера у нас зарегистрирована, действительно, самая низкая за зиму температура -35...  Ладно, вездесущие полевые воробьи и непробиваемые ничем вороны... хотелось глянуть, как переносят морозы другие пернатые. Практически любая птица способна перенести серьезные морозы, а вот голод нет. Так что, не забывайте про кормушки для птиц...

Проверим наших бурых дроздов... как они там,даже помойки заледенели...

красавы, очень комфортны по поведению...

тут мой путь пересекла симпатичная пестрая девочка (у мальчика красный беретик)

Это самочка МАЛОГО пестрого дятла... долго и трудолюбиво показывала свою пользу для дерев...

судя по конституции вполне себе сытая и живая

чем-то мне симпатичная ...редко найдешь девушку, которой не скучно самой с собой :0)))

 

Автор: Григорий Смекалов, вчера, в 17:06 +10
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 18:01
Какая прелестная дятлушка
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+6
Veronika1211
Написано вчера, в 20:41 Отредактированно вчера, в 20:42
Спасибо, Григорий, за добрый, светлый, позитивный блог. Пташки настолько красивы - глаз оторвать невозможно!
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+2
багз-банни
Написано вчера, в 21:48
Какой красивый!
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+3
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