Сказала: «Да, да, да, да!»...
Ещё не развеялись последствия циклона, но последние выходные января таки знаковые дни уходящей зимы... К тому же, надо побороть следы прошедшей свадьбы дочери. И... Лизка тоже не чужая...должна знать о новом событии в семье :0))
Проходя со двора увидел недоуменный взгляд Зайки, що хозяин уже март , что ли, или не справляюсь ?
Лизку увидел сразу.
Решил своё присутствие пока не афишировать...
И... ура, был прав...
Слева Лизка...справа на подходе хахаль...
Надо бы ему цивильное имЯчко придумать...
Показалось, парнишка воспитанный, даже с подношениями к девушке...
Учитывая, что Лизка от него не шарахалась... свидание у них было плановое...
Короче, ясно на кого лисятки будут похожи. Сказала :Да.Да.Да.Да...
Ну в чужую семью лезть не будем... Пойдем дальше...
Обойдя поле вокруг, увидел, что Лизка возвращается и берет курс на меня...
Я уверен, что Лизка всё вспомнила и готова к продолжению общения.
Мы долго смотрели друг на друга. Лизку не спугнуло даже моё увлечение, невесть откуда взявшимися, пуночками....
Вот так и наблюдали с Лизкой на расстоянии метров 50. А между нами сновали симпатичные пуночки...
http://astv.ru/club/blog/sahalinskiy-parizh-blog-grigoriya-smekalova/9s77SV7OH0OxxThrDBQGTw
а пуночки (снежные воробьи) практически верная примета пернатой весны, на минуточку...
Мне казалось Лизка не с гастрономическим интересом любовалась, как и я, симпатюлями. Ведь это и ей знак : пора обживать нору для будущего семейства...
Контакт форсировать сегодня я не стал (у нас ведь много опыта :0)) Но уходя я видел глаза Лизки (к слову удачливой охотницы, я точно знал, что не голодна) " Ты это, заходи, если чё...."