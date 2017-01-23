Сказала: «Да, да, да, да!»...

Ещё не развеялись последствия циклона, но последние выходные января таки знаковые дни уходящей зимы... К тому же, надо побороть следы прошедшей свадьбы дочери. И... Лизка тоже не чужая...должна знать о новом событии в семье :0))

Проходя со двора увидел недоуменный взгляд Зайки, що хозяин уже март , что ли, или не справляюсь ?

Лизку увидел сразу.

Решил своё присутствие пока не афишировать...

И... ура, был прав...

Слева Лизка...справа на подходе хахаль...

Надо бы ему цивильное имЯчко придумать...

Показалось, парнишка воспитанный, даже с подношениями к девушке...

Учитывая, что Лизка от него не шарахалась... свидание у них было плановое...

Короче, ясно на кого лисятки будут похожи. Сказала :Да.Да.Да.Да...

Ну в чужую семью лезть не будем... Пойдем дальше...

Обойдя поле вокруг, увидел, что Лизка возвращается и берет курс на меня...

Я уверен, что Лизка всё вспомнила и готова к продолжению общения.

Мы долго смотрели друг на друга. Лизку не спугнуло даже моё увлечение, невесть откуда взявшимися, пуночками....

Вот так и наблюдали с Лизкой на расстоянии метров 50. А между нами сновали симпатичные пуночки...

http://astv.ru/club/blog/sahalinskiy-parizh-blog-grigoriya-smekalova/9s77SV7OH0OxxThrDBQGTw

а пуночки (снежные воробьи) практически верная примета пернатой весны, на минуточку...

Мне казалось Лизка не с гастрономическим интересом любовалась, как и я, симпатюлями. Ведь это и ей знак : пора обживать нору для будущего семейства...

Контакт форсировать сегодня я не стал (у нас ведь много опыта :0)) Но уходя я видел глаза Лизки (к слову удачливой охотницы, я точно знал, что не голодна) " Ты это, заходи, если чё...."