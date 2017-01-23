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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Сказала: «Да, да, да, да!»...

Сказала: «Да, да, да, да!»...

   Ещё не развеялись последствия циклона, но последние выходные января таки знаковые дни уходящей зимы... К тому же, надо побороть следы прошедшей свадьбы дочери. И... Лизка тоже не чужая...должна знать о новом событии в семье :0))

Проходя со двора увидел недоуменный взгляд Зайки, що хозяин  уже март , что ли, или не справляюсь ?

Лизку увидел сразу.

Решил своё присутствие пока не афишировать...

И... ура, был прав...

Слева Лизка...справа на подходе хахаль...

Надо бы ему цивильное имЯчко придумать...

Показалось, парнишка воспитанный, даже с подношениями к девушке...

Учитывая, что Лизка от него не шарахалась... свидание у них было плановое...

Короче, ясно на кого лисятки будут похожи. Сказала :Да.Да.Да.Да...

Ну в чужую семью лезть не будем... Пойдем дальше...

Обойдя поле вокруг, увидел, что Лизка возвращается и берет курс на меня...

Я уверен, что Лизка всё вспомнила и готова к продолжению общения. 

Мы долго смотрели друг на друга. Лизку не спугнуло даже моё увлечение, невесть откуда взявшимися, пуночками....

Вот так и наблюдали с Лизкой на расстоянии метров 50. А между нами сновали симпатичные пуночки...

http://astv.ru/club/blog/sahalinskiy-parizh-blog-grigoriya-smekalova/9s77SV7OH0OxxThrDBQGTw

а пуночки (снежные воробьи)  практически верная примета пернатой весны, на минуточку...

                       

Мне казалось Лизка не с гастрономическим интересом любовалась, как и я, симпатюлями. Ведь это и ей знак : пора обживать нору для будущего семейства...

Контакт форсировать сегодня я не стал (у нас ведь много опыта :0)) Но уходя я видел глаза Лизки (к слову удачливой охотницы, я точно знал, что не голодна) " Ты это, заходи, если чё...."

Автор: Григорий Смекалов, вчера, в 15:43 +21
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Комментарии
max7676
Написано вчера, в 16:13
Ха браво Григорий ! Вот это настоящие чудо природы , а какой ухажёр та красавец ! Ну теперь с помощью вашего объектива с большим удовольствием буду наблюдать продолжение этой новой образовавшийся семейной пары . Лизка та видная невеста !
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+9
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 16:39
max7676, ну...да Лизка у нас хоть куда. Только её "коммуникабельность" меня часто печалит...Столько у нас варваров на технике гоняет...Могут из-за любопытства загнать по полю животное... Столько у неё опасностей...Будем думать , что опыт не пропьешь...не первый сезон.
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+9
max7676
Написано вчера, в 19:07
Григорий Смекалов, Это действительно большая проблема , конечно будем надеяться , на то что у этой пары всё будет хорошо ...
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+6
KsuKsu
Написано вчера, в 16:18
Хороша рыжая мордаха
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+7
НКолчина
Написано вчера, в 16:51
Лиза - красавица! Фото, как всегда, супер! С огромным удовольствием читаю блоги про Лизку! Ждем с нетерпением продолжения!
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+8
Добрый человек
Написано вчера, в 17:10
милота зашкаливает на фото
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+8
LediOven Тула
Написано вчера, в 17:13
лиза красавица
спасибо за блог
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+8
Балтийская Килька
Написано вчера, в 18:42
Красота дивная! Лизка, оказывается, та еще штучка)))
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+9
евгений
Написано вчера, в 19:15
Балтийская Килька, Все вы женщины одинаковые. Мою тошнит целый день, не признаётся что.... Ржу и радуюсь як конь. Писец жизнь.
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+3
Балтийская Килька
Написано вчера, в 19:16
евгений, Евгеш, я б постеснялась всех под одну гребёнку-то)))
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+5
евгений
Написано вчера, в 19:21
Балтийская Килька, Согласен. Гребёнка одна, ж разные....
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 19:17
Лапушка невероятная
как она доверяет вам, Григорий Николаевич
но вот тоже беспокоит, только бы другим так не доверяла... Мало ли...
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+7
Veronika1211
Написано вчера, в 20:36
Григорий, спасибо за потрясающий блог! С огромным удовольствием полюбовалась на Ее Лисье Высочество Красавицу Лизавету и получила море положительных эмоций на предстоящую неделю))))...
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+2
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