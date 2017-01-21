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Блог Сергея Омшенецкого
Мысли вслух... Про чернуху и безвкусицу

Мысли вслух... Про чернуху и безвкусицу

Не хочется сегодня писать хвалебные оды на счет просмотренных спектаклей, выражу свое мнение так, как считаю нужным. 
 
Когда я был студентом, один из первых спектаклей, который я увидел на профессиональной сцене с настоящими артистами, стала пьеса Рея Куни "Слишком женатый таксист". Я тогда был молод, и ни черта не шарил в театре. И я так хохотал над происходящим на сцене. Чуть не взахлеб смеялся над словом "трахаться", и падал с кресла, когда герои оказывались в неловкой ситуации. И после тогдашнего спектакля я навсегда запомнил выражение лица своего мастера, и то, как она сказала: "Это отвратительная безвкусица и чернуха". С тех пор я стал задумываться над тем, что смотрю. 
 
Увы, в Москве, помимо хороших спектаклей и режиссеров есть и те, которые оставили у меня не очень приятные впечатления. Я терпеть не могу, когда на сцене кривляются, когда артист идет на поводу у зрителя - по мне, так это вообще присущ только антрепризным комедиям-пустышкам. Я ненавижу ту самую чернуху, о которой говорил выше. А народ, знаете ли - хавает.
 

Люди пришли в "Современник" в платьях, в пиджаках, такие все театралы - пришли посмотреть на выдающегося Михаила Ефремова. А он... выходит на сцену в трусах (мол, он у себя дома, в чем хочу,  в том и хожу), и начинает: "Гомосеки*... Дровосеки... Геи... Херня... Педрилка*..." И так несколько раз.
 

Такой безвкусицы, таких неоправданных мизансцен я еще не видел. А нарооод! Всем смешно. Скажи слово "Задница", а они животики себе надорвут от смеха. Упади несчастный Ефремов (специально, по роли) со стула - всё, гогот стоит неимоверный. Господи! Это ж уровень юмора из "Том и Джери". Ну и конечно же - парень, переодетый в девушки. Это гвоздь вечернего шоу. Всем смешно, всем весело. 
 

А самое главное - зачем? Вот,  что меня всегда интересует после просмотра спектакля. Ради чего это все поставлено. Что хочет сказать режиссер? Что его интересует/волнует сейчас? Если ради того, чтобы прийти просто расслабиться, отдохнуть - то да. Тут можно и не заморачиваться режиссеру с музыкой, действием, декорациями... Актеры-бедолаги носятся по площадке - ну и молодцы. Несут чушь и отсебятину (бывало и такое) - так это же смешно. 
 

Извините - но я так скажу: театр для имбецилов и идиотов. Ну у меня складывается такое ощущение, что для таких людей такие постановки и делаются. Главное же что? Платит народ,и хорошо...
 
"Примадонны" (Кен Людвиг) и "Таксист" (Рей Куни) в тот вечер мне были уже симпатичными пьесами. Это, знаете ли, как борщ - рецепт один, а все готовят его по-разному. Точно так же и с пьесами - у каждого режиссера свое видение. Может пьеса Александра Галина (автора, которого по праву можно назвать современным классиком и признать, что работать с его произведениями – большая удача для любого театра - из пресс-релиза театра"Амстердам" действительно так хороша, как ее не увидел режиссер... Кстати, я так и не досмотрел спектакль - ушел в антракте, что я очень редко делаю в театре. 
 

 
Все написанное - это сугубо мое личное мнение.  Можете с ним согласиться, а можете закидать помидорками, ваше право... 
 
*Согласно разъяснениям Роскомнадзора, в российских СМИ запрещается употребление четырёх матерных слов: "Нецензурное обозначение мужского полового органа, нецензурное обозначение женского полового органа, нецензурное обозначение процесса совокупления и нецензурное обозначение женщины распутного поведения, а также все образованные от этих слов языковые единицы."
Автор: Сергей Омшенецкий, сегодня, в 07:45 +5
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Комментарии
lvista
Написано сегодня, в 08:29
Значит, кое что и тебе не нравится? Спасибо, что признался. Никогда не слышала от тебя негатива о спектаклях. Или это следующая ступень твоего развития - в театральные критики пойдешь и пробуешь себя, поэтому и написал? Мне , бывает, не нравятся спектакли. Обычно знаю, на что иду. А у тебя работа, наверное, такая. Нравится-не нравится - иди и фотай...
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+2
Сергей Омшенецкий
Написано сегодня, в 08:39
lvista, знаешь... Честно говоря, я не люблю писать о театре плохо. Редко делаю. И о Чехов-центре когда-то написал неприятный отзыв, и о пермском тогда театре написал. Про московские театры тоже не хотелось писать. Потому как знаешь... Это не работа же на самом деле, я хожу фотографирую в театры БЕСПЛАТНО. Мне никто за это не платит, на самом деле. Просто хобби такое - фотографировать театры. И наверно чувство какой-то боязни что ли - если напишу плохо, больше не пустят... И поэтому о некоторых спектаклях я не пишу, а просто выкладываю у себя в соцсетях фотографии только в двух случаях:
1. Не понравился спектакль.
2. Много работы, много материала и в голове каша чтоб написать что-то. В день бывает по два спектакля снимаю - тяжело очень собраться с мыслями.

В театральные критики как таковые (зарабатывать на этом деньги) я не пойду. Быть обозревателем - да, может быть. Потому как нынешняя театроведческая-критикующая сторона у нас такая поганая. А быть купленным кем-то за хорошие деньги ради положительной рецензии я не хочу. И ждать пока мой текст кто-то напечатает за деньги, тоже не хочу. Так что, Окси - все это хобби)))
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+6
lvista
Написано сегодня, в 09:53
Сергей Омшенецкий,
ото ты и исхудал так, бедный наш мальчик
. Хобби, хобби...а живешь на что...у тебя такой талант к фотографии, это просто должно приносить тебе доход!!!!!!!
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+1
Сергей Омшенецкий
Написано сегодня, в 09:55
lvista, с чего вдруг исхудал-то?))) ты ж не видишь меня. Стоп. Или видишь? Да неее, не исхудал.
Не пришло значит время для денег. Тем более, я признаю, что я не профи и поэтому даже не имею права за деньги снимать.
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+3
Еще 1 комментарий
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 09:13
....и нецензурное обозначение женщины распутного поведения чот не могу вспомнить не одного матерного слова по этому поводу(вроде все литературные)

А Ефремова жаль,попал под жернова новых веяний играет наверно то ,что смотрит зритель.И кто виноват в том ,что зритель дегродирует?
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+4
Triton
Написано сегодня, в 09:21
Забанен администрацией, он попал под экономические жернова и играет ширпотреб скрипя зубами - просто ради денег
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+3
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 09:28
Triton, Согласен,да и в рекламе все они играют не от хорошей жизни!
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+6
Сергей Омшенецкий
Написано сегодня, в 09:41
Забанен администрацией, че правда про женщину не вспомнилось? слово на вторую букву в алфавите)))))
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+5
Еще 5 комментариев
Online
BenZziНовая_радуга Online
Написано сегодня, в 09:41
А я как раз тот пипл,что хавает.Я так понимаю,что спектакль Тестостерон тоже попадает в разряд "чернуха"? Если да,то я обожаю чернуху.
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+2
Сергей Омшенецкий
Написано сегодня, в 09:44
BenZziНовая_радуга, кстаааати. я писал про тестостерон. поставлен он ооочень интеренсо. и никакой чернухи там нет.
http://astv.ru/club/blog/omshik/KFAno3qJA0aW4hOyGk..
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+4
Online
BenZziНовая_радуга Online
Написано сегодня, в 10:14
Сергей Омшенецкий,
я рада.Но на Ефремова я бы пошла.И тоже бы смеялась.Спектакль то о чем,как называется? Мне пркащалось,что Ефремов играет рядового обывателя,который не может принять современное положение вещей и появившегося демонстративного выпячивания себя,лицами нетрадиционной сексуальной ориентации.Тем самым,он одицетворяет всех,кто не принимает эту "свободу".
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+2
Сергей Омшенецкий
Написано сегодня, в 10:17
BenZziНовая_радуга, да. Правильно поняла. Играет алкашку гомофоба. Но так все фигово это выглядит.
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+2
Еще 7 комментариев
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 10:19
Это нормально, не может нравиться всё. Интересно узнать ваше мнение о спектакле - "Шутки Чехова". Если конечно вы его смотрели.
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+1
Сергей Омшенецкий
Написано сегодня, в 10:20
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, не смотрел((((
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+1
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Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 10:22
Сергей Омшенецкий, Много разговоров ходило вокруг него. Комедия.
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+1
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KsuKsu Online
Написано сегодня, в 10:27
Это ж уровень юмора из "Том и Джери" - как верно подмечено, терпеть не могу это бессмысленную возню... И комедии типа тупой еще тупее..... Называю это тупым американским юмором... У меня лично такое ,,искусство,,вызывает отвращение ,если это можно таковым назвать! Наличие известных актеров увы не говорит нынче о качестве показанного, к сожалению....
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0
Online
Сергей Красноухов Online
Написано сегодня, в 11:16
Всегда будет искусство для критиков и искусство для народа. У всех есть свой потребитель. В любом театре есть спектакли "Для массы и для кассы", ибо актерам таки нужно что-то кушать. Ефремова в театре не видел, но последнее, что мне у него нравится в кино, это "Какраки" и первый "День выборов". Ну и проект "Гражданин поэт", но тут китч в чистом виде. В остальном, по моему скромному мнению, он пошл.
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