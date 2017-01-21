Мысли вслух... Про чернуху и безвкусицу

Не хочется сегодня писать хвалебные оды на счет просмотренных спектаклей, выражу свое мнение так, как считаю нужным.

Когда я был студентом, один из первых спектаклей, который я увидел на профессиональной сцене с настоящими артистами, стала пьеса Рея Куни "Слишком женатый таксист". Я тогда был молод, и ни черта не шарил в театре. И я так хохотал над происходящим на сцене. Чуть не взахлеб смеялся над словом "трахаться", и падал с кресла, когда герои оказывались в неловкой ситуации. И после тогдашнего спектакля я навсегда запомнил выражение лица своего мастера, и то, как она сказала: "Это отвратительная безвкусица и чернуха". С тех пор я стал задумываться над тем, что смотрю.

Увы, в Москве, помимо хороших спектаклей и режиссеров есть и те, которые оставили у меня не очень приятные впечатления. Я терпеть не могу, когда на сцене кривляются, когда артист идет на поводу у зрителя - по мне, так это вообще присущ только антрепризным комедиям-пустышкам. Я ненавижу ту самую чернуху, о которой говорил выше. А народ, знаете ли - хавает.

Люди пришли в "Современник" в платьях, в пиджаках, такие все театралы - пришли посмотреть на выдающегося Михаила Ефремова. А он... выходит на сцену в трусах (мол, он у себя дома, в чем хочу, в том и хожу), и начинает: "Гомосеки*... Дровосеки... Геи... Херня... Педрилка*..." И так несколько раз.

Такой безвкусицы, таких неоправданных мизансцен я еще не видел. А нарооод! Всем смешно. Скажи слово "Задница", а они животики себе надорвут от смеха. Упади несчастный Ефремов (специально, по роли) со стула - всё, гогот стоит неимоверный. Господи! Это ж уровень юмора из "Том и Джери". Ну и конечно же - парень, переодетый в девушки. Это гвоздь вечернего шоу. Всем смешно, всем весело.

А самое главное - зачем? Вот, что меня всегда интересует после просмотра спектакля. Ради чего это все поставлено. Что хочет сказать режиссер? Что его интересует/волнует сейчас? Если ради того, чтобы прийти просто расслабиться, отдохнуть - то да. Тут можно и не заморачиваться режиссеру с музыкой, действием, декорациями... Актеры-бедолаги носятся по площадке - ну и молодцы. Несут чушь и отсебятину (бывало и такое) - так это же смешно.

Извините - но я так скажу: театр для имбецилов и идиотов. Ну у меня складывается такое ощущение, что для таких людей такие постановки и делаются. Главное же что? Платит народ,и хорошо...

"Примадонны" ( Кен Людвиг) и "Таксист" (Рей Куни) в тот вечер мне были уже симпатичными пьесами. Это, знаете ли, как борщ - рецепт один, а все готовят его по-разному. Точно так же и с пьесами - у каждого режиссера свое видение. Может пьеса Александра Галина ( автора, которого по праву можно назвать современным классиком и признать, что работать с его произведениями – большая удача для любого театра - из пресс-релиза театра) "Амстердам" действительно так хороша, как ее не увидел режиссер... Кстати, я так и не досмотрел спектакль - ушел в антракте, что я очень редко делаю в театре.

Все написанное - это сугубо мое личное мнение. Можете с ним согласиться, а можете закидать помидорками, ваше право...