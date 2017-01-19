Ах, эта Нани Ева...

Недавно я побывал в баре "Dewar’s Powerhouse" на небольшом сольном концерте Нани Евы. Если кто не знает, Нани родом с Сахалина. Несколько лет назад она уехала покорять столицу, участвовала в таких телевизионных музыкальных проектах, как "Голос", "Главная сцена", преподавала йогу на седьмой "Фабрике звезд"...

Нани Ева – космос. Это отдельная планета, вне солнечной системы, которая живет сама по себе, по своим законам, со своими правилами, стандартами и традициями. Ее голос уникален. А на сцене она естественна. Она такая настоящая. Она такая крутая. А еще на редкость всем, она пишет песни на русском языке. Джазовые песни на русском языке! И, знаете – звучит это даже очень и очень прилично. И красиво! И Нани, кстати, сама по себе очень хороша. По мне, так она идеальна – фигура, тонкие пальцы... Ах!

С Нани мы однажды встретились, и за чашкой чая провели очень хорошо время. Она рассказала мне про Индию, про любовь, про музыку... Про ее внутренний мир, про йогу... Интервью с ней я совсем скоро опубликую, а пока что – несколько фотокарточек с ее недавнего концерта.