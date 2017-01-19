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Блог Сергея Омшенецкого
Ах, эта Нани Ева...

Ах, эта Нани Ева...

Недавно я побывал в баре "Dewar’s Powerhouse" на небольшом сольном концерте Нани Евы. Если кто не знает, Нани родом с Сахалина. Несколько лет назад она уехала покорять столицу, участвовала в таких телевизионных музыкальных проектах, как "Голос", "Главная сцена", преподавала йогу на седьмой "Фабрике звезд"...
Нани Ева – космос. Это отдельная планета, вне солнечной системы, которая живет сама по себе, по своим законам, со своими правилами, стандартами и традициями. Ее голос уникален. А на сцене она естественна. Она такая настоящая. Она такая крутая. А еще на редкость всем, она пишет песни на русском языке. Джазовые песни на русском языке! И, знаете – звучит это даже очень и очень прилично. И красиво! И Нани, кстати, сама по себе очень хороша. По мне, так она идеальна – фигура, тонкие пальцы... Ах!
 
С Нани мы однажды встретились, и за чашкой чая провели очень хорошо время. Она рассказала мне про Индию, про любовь, про музыку... Про ее внутренний мир, про йогу... Интервью с ней я совсем скоро опубликую, а пока что – несколько фотокарточек с ее недавнего концерта. 

 

 

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Автор: Сергей Омшенецкий, сегодня, в 14:47 +8
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Комментарии
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 14:53
Я болела за нее в Голосе. Она действительно ни на кого не похожа. Уникальна
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+1
Online
Сергей Омшенецкий Online
Написано сегодня, в 14:58
lvista, Знаешь, несколько лет назад у меня появилось странное хобби, о нем мало кто знает, потому что некоторым может моя идея посчитаться дурацкой. Я коллекционирую голоса - женские))) Непростые, отличающиеся от других голосов. И не важно, поющая девушка или нет. Для меня главное - ее голос, у кого-то с хрипотцой, у кого-то интересные протяжные гласные. Пообщавшись с Алиной, ее голос я тоже взял в свою копилочку - он как будто какой-то трубный. Как пароход знаешь. Такой твердый, уверенный, идущий изнутри - сделанный по всем правилам, каким должен быть голос, натуральный. Идеальный.)))) вот)))
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Счастье бывает разное…
Счастье бывает разное…
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