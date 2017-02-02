Моя первая кинопроба

Каждому актеру, мечтающему сниматься в кино, рано или поздно придется проходит первые кастинги и кинопробы. За моими плечами немного фильмов - всего лишь одна короткометражная картина "Мам, я дома", которую вы могли видеть прошлой осенью на Южно-сахалинском кинофестивале "Край света". Никакого отбора я не проходил - режиссер Игорь Ким позвонил и предложил сыграть, я не думая согласился. Ролька всего на минуту, но снимали практически весь день. Какой никакой, но опыт...

Для того, чтобы в Москве попасть в "настоящий" фильм или сериал, надо много бегать. Надо во все актерские агентства отправлять свои портреты, шоу-рилы, видео-визитки и тд... Увы, у меня всего этого нет. Чуть позже, думаю, все потихоньку появится. Так же как в моей жизни когда-то появилась Лора...

В 2010 году, когда я еще служил в Сахалинском театре кукол, меня отправили в Хабаровск на конкурс актерских самостоятельных работ. Именно там я и познакомился с актрисой Лорой. Всю ночь мы болтали на теплой улице, сидя у фонтанов, делились своими актерскими историями, смеялись, и наверное мечтали о будущем. Но время прошло... Лора давно уже не живет на Дальнем востоке. Она переехала в Москву, закончила ГИТИС, и теперь пишет сценарии к известным сериалам. И как хорошо, что сейчас есть соцсети.

Узнав, что я переехал жить в Москву, Лора предложила мне попробоваться на роль в одном сериале для канала ТНТ. Даааа! Роль! В сериале! На ТНТ. Как оказалось, она работает в компании "Good Story media", которая выпустила такие проекты как «Реальные пацаны», «Восьмидесятые», «Молодожены», «Физрук», «Сладкая жизнь», «ЧОП»... Конечно же, я согласился. И несколько дней ждал звонка от кастинг-директора...

И вот тот самый долгожданный, но такой короткий диалог: "Сергей, здравствуйте, ждем вас на кинопробы завтра в 14.00. Чуть позже я вам вышлю текст, который надо выучить..." О божечки-кошечки!!! Это были одни из самых томительных часов в моей жизни. Я ждал текста как Трамп ждал инаугурации. Получил... Прочел... Посмеялся... И стал учить...

По некоторым причинам я не имею права называть вам название будущего сериала, рассказывать о его сюжете и персонажах - авторские права и все такое. Но в двух словах вам скажу так: это история о любви - смешная и такая простецкая история, в которой все как в жизни - слезы, сопли, разочарование, ненависть, поцелуи...

Все утро я не находил себе места. Я по сто раз вчитывался в слова персонажа, на роль которого буду пробоваться. Включал камеру, записывал видео. "Фу, стремно" - думал я, и удалял запись...

На студию "АМЕДИА", где собственно все и должно было произойти, я приехал раньше назначенного времени - практически за час. Я несколько раз сходил в туалет, сто раз перечитывал текст, бродил по коридорам и заглядывал в кабинеты - из любопытства. И вот время настало. Лора приехала с мужем (он тоже сценарист и продюсер), я зашел в комнату. Стол, компьютер, монитор для playback, камера, стул...

- Хочешь воды?

- Хочу!

- Волнуешься?

- Да!

- Не волнуйся...

Для начала мы записали небольшую визитку - на камеру я рассказал немного о себе, о своих работах в тетаре, об увлечении и тд. Эта визитка теперь хранится в компании "Good Story Media", и нужна она для того, чтобы режиссер мог понять немного меня, мой характер, мои возможности...

Ну а потом началась непосредственно проба. Дубль за дублем я на камеру "играл" отрывок из пилотной серии, а Лора наблюдала за мной на мониторе. Поскольку вода в стакане давно уже была выпита, а попросить новый я не набрался смелости, с каждым словом "вата" во рту становилась все больше и больше, а горло все суше и суше.

Четыре дубля! Четыре! Да, кажется четыре дубля мы сняли. Когда я вышел, подумал: "Вот бездарность, нет чтоб с одного дубля и гениально!"... Но увы так не получается. Ведь это мои первые кинопробы. Ведь я первый раз был вообще на киностудии. И судя по реакции и словам Лоры - все прошло хорошо.

Ну и хорошо. Теперь осталось ждать результатов. А это самое сложное. Пожелайте мне удачи)))

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