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Выиграй ски-пасс и множество других призов в совместной игре АСТВ.РУ и "Горного воздуха"

Выиграй ски-пасс и множество других призов в совместной игре АСТВ.РУ и "Горного воздуха"

Любите зиму, а слова "кант" и "ратрак" вызывают выброс адреналина в крови? Тогда вам к нам!

Наш сайт, совместно со спортивно-туристическим комплексом "Горный воздух" проводит новую игру, для участия в которой вам понадобится лишь ваш компьютер, немного времени и упорства.

Смысл игры в следующем: управляя лыжником при помощи стрелок на клавиатуре, вы должны избегать всех препятствий, за исключением звёздочек. Каждая звезда даёт вам +10 баллов, поэтому их наоборот, нужно собирать. Столкновение с любым другим препятствием заканчивает игру ))

Для участия, после завершения игры в появившемся поле введите ваш e-mail (на него мы вам отправим письмо, если вы выиграете) и нажмите кнопку "Отправить", чтобы мы получили ваш результат.

А теперь главное - ПРИЗЫ!
СТК "Горный воздух" приготовил для вас отличные подарки:

  1. 10 комплектов: однодневный ски-пасс с тарифом «Вечерний» + календарь квартальный трио (300 баллов);
  2. 5 комплектов: рюкзак с фирменной символикой «Горный воздух» + бейсболка (280 баллов);
  3. 4 комплекта: USB-накопитель с фирменной символикой «Горный воздух» + календарь квартальный трио (260 баллов);
  4. 4 комплекта: аккумулятор внешний + календарь квартальный трио (240 баллов);
  5. 2 комплекта: перчатки сенсорные + календарь квартальный трио (220 баллов);
  6. 1 ски-пасс с тарифом «Месячный» + календарь квартальный трио.

Чтобы стать обладателем этих призов, вам необходимо набрать в игре то количество баллов, которое указано в скобках после описания приза и отправить свой результат нам.

Как вы заметили, у последнего приза нет баллов. Потому что его получит тот, кто в течение месяца наберёт МАКСИМАЛЬНОЕ количество баллов среди всех участников за одну игру.

Промежуточные итоги мы будем подводить еженедельно, а количество призов ограничено, поэтому поспешите - призы получат те, кто первыми наберёт заветное количество баллов!

PS Чтобы поставить игру на паузу, достаточно кликнуть мышкой в любом месте, за пределами игрового поля. Если вы не видите игру, отключите расширения браузера блокирующие рекламу (AdBlock и тд.).

Убедительная просьба ко всем участникам: не публикуйте свои рекорды, чтобы другие участники не расстраивались и не теряли интереса к игре ))

Для перезапуска игры обновите страницу!

Правила проведения игры скачать ТУТ

Автор: Сергей Маслаков, 21 декабря, в 09:56 +13
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Комментарии
Кузовков Владимир
Написано 14 декабря, в 11:08
Одного только не понял. А на каком сайте будет эта игра? Что нужно сделать, чтобы начать в нее играть?
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+6
Online
Freedezigner Online
Написано 14 декабря, в 11:17
Кузовков Владимир, Игра в конце поста. Если не видно, отключите Adblock или другие расширения блокирующие рекламу. Игра работает только на ПК
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+3
Sunnyday
Написано 18 декабря, в 19:03
Freedezigner, а вот допустим если я отправил сначала одно значение,а потом чуть по меньше,считается же число которое самое большое ??)
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+1
Online
Freedezigner Online
Написано 19 декабря, в 09:06
Sunnyday, Да
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+1
Еще 1 комментарий
Василиса_Я ^.^
Написано 14 декабря, в 12:05
Что-то мне понравилось играть!
А работать кто будет?

Не дай бог мой начальник посещает сайт АСТВ...
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+15
VLадимир
Написано 14 декабря, в 12:07
Василиса_Я ^.^, играй,выиграй ски-пас и на горке покатаемся.
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+8
ЭмДжей
Написано 14 декабря, в 12:11
Василиса_Я ^.^, и мне,залипла блин,максимум 120 пока удалось набрать
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+9
Василиса_Я ^.^
Написано 14 декабря, в 12:14
VLадимир, не думаю, что смогу набрать много очков
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+11
Еще 8 комментариев
Online
Сергей Маслаков Online
Написано 14 декабря, в 13:55
Убедительная просьба ко всем участникам: не публикуйте свои рекорды, чтобы другие участники не расстраивались и не теряли интереса к игре ))
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+14
Василиса_Я ^.^
Написано 14 декабря, в 14:00
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+6
VLадимир
Написано 14 декабря, в 15:04
Сергей Маслаков, 38990 баллов.
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+4
Online
Сергей Маслаков Online
Написано 14 декабря, в 15:16
VLадимир, "Не верю!" (с)
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+7
Еще 7 комментариев
Игорь Иванов
Написано 14 декабря, в 14:31
Сломал клавиатуру. Пишу с телефона
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+15
Online
Сергей Маслаков Online
Написано 14 декабря, в 14:33
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+7
max7676
Написано 14 декабря, в 14:55
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+7
Василиса_Я ^.^
Написано 14 декабря, в 14:56
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+8
Еще 8 комментариев
Елена Томашук
Написано 14 декабря, в 18:12
Ой, после пятого захода уже начинает голова кружиться ... отличная разминка для глаз ... от скорости глаза начинают собираться в кучу ... увлекательно как в детстве с марио
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+4
Gemoglobin
Написано 14 декабря, в 22:25
У меня почему-то не работают кнопки((((((
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+1
Online
Сергей Маслаков Online
Написано 15 декабря, в 12:16
Gemoglobin, тоже ноутбук?
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+3
Gemoglobin
Написано 15 декабря, в 12:44
Сергей Маслаков, нет, у меня персональный. Но вообще ни одна кнопка для игры не работает((((((
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+2
Екатерина Т.
Написано 16 декабря, в 15:06
Gemoglobin, И у меня персон.комп. не работают кнопки для игры
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+2
forsen
Написано 15 декабря, в 01:00
А где континиусы ??? :)) и минимум три !!!
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+3
Ярославчик
Написано 16 декабря, в 11:33
Вчера поиграл...что-то очень быстро он спускается.
Терпения не хватает.
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+6
Online
Сергей Маслаков Online
Написано 16 декабря, в 11:35
Ярославчик, в том и соль.
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+5
Василиса_Я ^.^
Написано 16 декабря, в 11:36
Сергей Маслаков, когда первое подведение итогов?
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+5
Ярославчик
Написано 16 декабря, в 11:36
Сергей Маслаков, Не спеваю за ним...сегодня еще потренируюсь.
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+4
Еще 2 комментария
Online
maks1192 Online
Написано 16 декабря, в 13:07
Я ввёл свой емэйл после игры, нажал отправить, игра не написала, что типа запрос отправлен, просто пустое место. Данные действительно отправляются?
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+1
Online
Сергей Маслаков Online
Написано 16 декабря, в 13:58
maks1192, да, действительно отправляются )
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+3
Екатерина Т.
Написано 16 декабря, в 14:48
А если кнопки вправо и влево не работают, что делать?
Кнопки вверх и вниз двигают экран.
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+1
Online
Сергей Маслаков Online
Написано 16 декабря, в 16:24
Екатерина Т., к сожалению помочь не можем. возможно клавиатуру сменить поможет, возможно нет.
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+5
Online
maks1192 Online
Написано 16 декабря, в 15:03 Отредактированно 16 декабря, в 15:03
Если пользователи из другого города. Обязательно получение призов только в городе южно-Сахалинск? Я например, в ЮС только в конце февраля приеду на Горный воздух.
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+1
Online
Сергей Маслаков Online
Написано 16 декабря, в 16:24
maks1192, да, в правилах прописан порядок вручения призов. Вручаем у нас в офисе.
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+5
БезВолос
Написано 16 декабря, в 15:41
Подскажите, если вдруг кто-то с на один электронный адрес сумеет несколько раз отправит призовое количество баллов, несколько призов получит этот человек??? Заранее спасибо.
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+1
Online
Сергей Маслаков Online
Написано 16 декабря, в 16:22 Отредактированно 16 декабря, в 16:22
БезВолос, в одни руки - один приз. Исключение - ски-пасс на месяц.
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+5
БезВолос
Написано 16 декабря, в 16:32
Сергей Маслаков, то есть может быть приз по балам и ски - пасс в случае если этот же результат будет самым высоким?
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+1
Online
Сергей Маслаков Online
Написано 16 декабря, в 16:37
БезВолос, да, если к концу игры этот результат будет самым высоким, то этот же участник получит еще один приз.
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+4
Еще 1 комментарий
Online
maks1192 Online
Написано 16 декабря, в 18:25 Отредактированно 16 декабря, в 18:28
Подарки конечно так себе. Радует только рюкзак и месячный СКИ-пасс
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+2
ManakoMidori
Написано 19 декабря, в 17:22
И когда первые результаты?
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+1
Добра_всем
Написано 21 декабря, в 15:53
ManakoMidori, походу никогда ( в правилах написано что конкурс до 16 января или до окончания призов, результаты каждую пятницу. В прошлую пятницу ничего не было. Мы вот с другом нехило так баллов набрали, ждем с нетерпением не очередной ли лохотрон )
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0
Online
Сергей Маслаков Online
Написано 21 декабря, в 15:59
ManakoMidori, завтра.
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+3
Online
Сергей Маслаков Online
Написано 21 декабря, в 16:00
Добра_всем, завтра первую часть опубликуем и начнём участникам рассылать письма.
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+4
Еще 5 комментариев
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