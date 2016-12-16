Выиграй ски-пасс и множество других призов в совместной игре АСТВ.РУ и "Горного воздуха"

Любите зиму, а слова "кант" и "ратрак" вызывают выброс адреналина в крови? Тогда вам к нам!

Наш сайт, совместно со спортивно-туристическим комплексом "Горный воздух" проводит новую игру, для участия в которой вам понадобится лишь ваш компьютер, немного времени и упорства.

Смысл игры в следующем: управляя лыжником при помощи стрелок на клавиатуре, вы должны избегать всех препятствий, за исключением звёздочек. Каждая звезда даёт вам +10 баллов, поэтому их наоборот, нужно собирать. Столкновение с любым другим препятствием заканчивает игру ))

Для участия, после завершения игры в появившемся поле введите ваш e-mail (на него мы вам отправим письмо, если вы выиграете) и нажмите кнопку "Отправить", чтобы мы получили ваш результат.

А теперь главное - ПРИЗЫ!

СТК "Горный воздух" приготовил для вас отличные подарки:

10 комплектов: однодневный ски-пасс с тарифом «Вечерний» + календарь квартальный трио (300 баллов); 5 комплектов: рюкзак с фирменной символикой «Горный воздух» + бейсболка (280 баллов); 4 комплекта: USB-накопитель с фирменной символикой «Горный воздух» + календарь квартальный трио (260 баллов); 4 комплекта: аккумулятор внешний + календарь квартальный трио (240 баллов); 2 комплекта: перчатки сенсорные + календарь квартальный трио (220 баллов); 1 ски-пасс с тарифом «Месячный» + календарь квартальный трио.

Чтобы стать обладателем этих призов, вам необходимо набрать в игре то количество баллов, которое указано в скобках после описания приза и отправить свой результат нам.

Как вы заметили, у последнего приза нет баллов. Потому что его получит тот, кто в течение месяца наберёт МАКСИМАЛЬНОЕ количество баллов среди всех участников за одну игру.

Промежуточные итоги мы будем подводить еженедельно, а количество призов ограничено, поэтому поспешите - призы получат те, кто первыми наберёт заветное количество баллов!

PS Чтобы поставить игру на паузу, достаточно кликнуть мышкой в любом месте, за пределами игрового поля. Если вы не видите игру, отключите расширения браузера блокирующие рекламу (AdBlock и тд.).

Убедительная просьба ко всем участникам: не публикуйте свои рекорды, чтобы другие участники не расстраивались и не теряли интереса к игре ))

Для перезапуска игры обновите страницу!

Правила проведения игры скачать ТУТ