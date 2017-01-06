Итоги фотоконкурса «Новогоднее чудо»

Новогодние праздники закончились, а чудеса продолжаются! Ведь чудо – это улыбка любимого ребенка, его радостный смех. Родителям просто быть волшебниками. Похвала, поддержка, доброе слово и наставление – дети, и маленькие и большие, должны знать, что их любят. Дорогие взрослые, дарите радость своим чакдам и не забывайте иногда баловать их. К примеру, сладкими изделиями от ООО «Сахалинский кондитер» - партнера этого конкурса.

Представляем вам победителей конкурса:

Наибольшее количество голосов получила фотография «Кристина» от пользователя olgaromanova

еще одним победителем по выбору партнера становится автор фото «Новогоднее очарование» от пользователя artic

подарок от партнера конкурса так же достается автору фотографии «Снегурочка и снежинка» - пользователь Анастасия Тарута

Победители получают замечательные подарки от партнера конкурса - ООО «Сахалинский кондитер»

Мы поздравляем всех и ждем за призами по адресу: ул. Комсомольская, 213 б. В рабочее время до 18.00, кроме праздников и выходных. Телефон для справок: 49-16-06.