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Конкурсы АСТВ
Итоги фотоконкурса «Новогоднее чудо»

Итоги фотоконкурса «Новогоднее чудо»

Новогодние праздники закончились, а чудеса продолжаются! Ведь чудо – это улыбка любимого ребенка, его радостный смех. Родителям просто быть волшебниками. Похвала, поддержка, доброе слово и наставление – дети, и маленькие и большие, должны знать, что их любят. Дорогие взрослые, дарите радость своим чакдам и не забывайте иногда баловать их. К примеру, сладкими изделиями от ООО «Сахалинский кондитер» - партнера этого конкурса.

Представляем вам победителей конкурса:

Наибольшее количество голосов получила фотография «Кристина» от пользователя olgaromanova

 

еще одним победителем  по выбору партнера становится автор фото «Новогоднее очарование» от пользователя artic

 

подарок от партнера конкурса так же достается автору фотографии «Снегурочка и снежинка» - пользователь  Анастасия Тарута

 

Победители получают замечательные подарки от партнера конкурса - ООО «Сахалинский кондитер»

Мы поздравляем всех и ждем за призами по адресу: ул. Комсомольская, 213 б. В рабочее время до 18.00, кроме праздников и выходных. Телефон для справок: 49-16-06.

 

сегодня, в 09:59 +9
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Комментарии
Ярославчик
Написано сегодня, в 10:02
Поздравляю победителей.
Достойный выбор жюри.
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+9
Olga_23
Написано сегодня, в 10:04
Пря-здря-вляю победителей!
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+8
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 10:22
Всех поздравляю. Красивые фото.
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+6
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 10:28
Классный выбор.Всем поздравлямбы!
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+7
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 10:31
Очень очень много было классных фоток! У жюри был нелегкий выбор!
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+6
VULKAN
Написано сегодня, в 10:46
Поздравляю победителей!!!
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+4
Online
max7676 Online
Написано сегодня, в 10:47
Достойные фотографии , всех поздравляю ! Фотография за второе место чудо ...
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+5
artic
Написано сегодня, в 13:37
max7676, Спасибо!
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+2
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 12:44
Мне кажется партнер конкурса выбирает случайным образом! Поздравляю победителей !
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+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 15:17
Поздравляю победителей! Первое фото студийное, с этим фоном очень много фотографий. Второе - восторг! Третье тоже хорошее
а вообще и правда, очень много шикарных фотографий, я б судить не взялась))))
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+3
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Выиграй ски-пасс и множество других призов в совместной игре АСТВ.РУ и "Горного воздуха"
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