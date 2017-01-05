Фотоконкурс «Новогоднее чудо». Голосуем!

Завершился приём фотографий на конкурс «Новогоднее чудо». Стартовало голосование. Поэтому не забудьте проголосовать за понравившиеся фотографии, соответствующие тематике.

Новый год наступил. Но на этом чудо праздника не заканчивается и чудеса продолжаются. Чтобы порадовать близких и родных, совсем не обязательно ждать праздников или особенных дат, дарить дорогие подарки. Сладости от ООО «Сахалинский кондитер» могут сделать каждый день праздничным и создать хорошее настроение!

Напоминаем, что один победитель определится по итогам голосования пользователей сайта АСТВ. Двоих выберут представители партнера фотоконкурса - ООО «Сахалинский кондитер».

Фотографии, не соответствующие тематике конкурса не смогут участвовать в голосовании. Голосование продлится до 12.01.2017 г. Подведение итогов - 13.01.2017 г.

Проголосовать за фотографии прямо сейчас