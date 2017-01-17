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Конкурсы АСТВ
Подарки вручены!

Подарки вручены!

И вновь маленький итог раздачи призов за участие в фотоконкурсах и розыгрышах. Спасибо вам за участие и за то, что забираете свои подарки вовремя!

Вот победительницы фотоконкурса «Блестящие» с подарочными сертификатами:

Елена Кириченко

 и Shpak

 

А это Анастасия Тарута – одна из победительниц в конкурсе «Новогоднее чудо» с огромным сладким подарком

 

Победители последнего розыгрыша – билетов на концерт ансамбля «Дивертисмент»

ManakoMidori

и Nata15Nata

Еще раз поздравляем всех и напоминаем: по условиям конкурсов и розыгрышей победители должны отозваться на сообщение, присланное в личку и забрать полагающийся приз в определенное время. Иначе мы будем вынуждены отдать приз другому участнику. Поэтому  не забывайте правило:

И будьте готовы к тому, что при вручении приза/подарка вас будут фотографировать - это тоже одно из условий участия в конкурсе!

 

сегодня, в 16:17 +15
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Комментарии
Online
BenZziНовая_радуга Online
Написано сегодня, в 16:20
Приятно за никами увидеть веселых и реальных
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+13
Забанен администрацией
Написано сегодня, в 16:52
BenZziНовая_радуга, ... лишь бы не разочаровываться.
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+10
Online
BenZziНовая_радуга Online
Написано сегодня, в 16:54
Забанен администрацией, ну типа ник "Королева АСТВ" а в реале кишимка?
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+10
Забанен администрацией
Написано сегодня, в 16:57
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+11
Еще 13 комментариев
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:32
Молодцы победяшки!!
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+10
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 19:43
Большое спасибо Mарине за то , что подарила нам свои билетики на концерт "Дивертисмент". И так-как моя дочка учится в музыкальной школе, ей будет очень интересно побывать на таком концерте.
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+2
ManakoMidori
Написано сегодня, в 20:04
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, пожалуйста!
Жду вас
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+3
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Розыгрыш билетов на концерт Евгения Финкельштейна
Розыгрыш билетов на концерт Евгения Финкельштейна
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