Подарки вручены!

И вновь маленький итог раздачи призов за участие в фотоконкурсах и розыгрышах. Спасибо вам за участие и за то, что забираете свои подарки вовремя!

Вот победительницы фотоконкурса «Блестящие» с подарочными сертификатами:

Елена Кириченко

и Shpak

А это Анастасия Тарута – одна из победительниц в конкурсе «Новогоднее чудо» с огромным сладким подарком

Победители последнего розыгрыша – билетов на концерт ансамбля «Дивертисмент»

ManakoMidori

и Nata15Nata

Еще раз поздравляем всех и напоминаем: по условиям конкурсов и розыгрышей победители должны отозваться на сообщение, присланное в личку и забрать полагающийся приз в определенное время. Иначе мы будем вынуждены отдать приз другому участнику. Поэтому не забывайте правило:

И будьте готовы к тому, что при вручении приза/подарка вас будут фотографировать - это тоже одно из условий участия в конкурсе!