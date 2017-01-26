Розыгрыш еще одного билета на концерт Евгения Финкельштейна ЗАКРЫТО!
Концерт Евгения Финкельштейна и музыкального ансамбля Lactea via quartet состоится 6 февраля.
Евгений Финкельштейн выступает с концертами по России, бывшему СССР, Германии, Австрии, Чехии, Великобритании и другим странам Европы, участвует в фестивалях классической гитары и занимается преподавательской деятельностью. С 1993 года он ведет класс гитары в Государственной Классической Академии им. Маймонида в Москве. В 2010 году получил звание профессора.
Билеты на концерт предоставлены Сахалинской филармонией, творческие коллективы которой отправились с гастролями по Сахалину. Например, 17 февраля ансамбль эстрадной и джазовой музыки «Джаз Тайм» будет выступать в Томари, 18 февраля артисты Театра Танца «Диалог» выступят в Долинске, а 19 февраля ансамбль народных инструментов «Братчина» порадует всех любителей народной музыки выступлением в поселке Тымовское
Подробный график гастролей коллективой Сахалинской филармонии вы можете посмотреть на официальном сайте организации.
Чтобы выиграть пригласительный билет на ДВА лица на концерт Евгения Финкельштейна и музыкального ансамбля Lactea via quartet, нужно правильно ответить на следующий вопрос:
как называется компакт-диск, записанный Е. Финкельштейном и выпущенный немецким музыкальным издательством «Acoustic Music Records» в июне 2004 года?
Ответы пишите в личку. Розыгрыш - сегодня в 17.00. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто правильно ответит.
Напоминаем, концерт состоится 6 февраля, в 19.00 в ККЗ "Комсомолец".
1. ИринаХ
2. Натали)))
3. Сашенька
4. Vasilisa
5. Зайчег
6. YuliaFrunze
7. SaxaRoza
8. solya
Победителем стал пользователь под ником solya
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Забрать билет НУЖНО в медиахолдинге АСТВ до пятницы, 3 февраля по адресу: ул. Комсомольская, 213 б. Телефон: 49-16-06.