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Розыгрыш еще одного билета на концерт Евгения Финкельштейна ЗАКРЫТО!

Розыгрыш еще одного билета на концерт Евгения Финкельштейна ЗАКРЫТО!

Концерт Евгения Финкельштейна и музыкального ансамбля Lactea via quartet состоится 6 февраля.

Евгений Финкельштейн выступает с концертами по России, бывшему СССР, Германии, Австрии, Чехии, Великобритании и другим странам Европы, участвует в фестивалях классической гитары и занимается преподавательской деятельностью. С 1993 года он ведет класс гитары в Государственной Классической Академии им. Маймонида в Москве. В 2010 году получил звание профессора.

Билеты на концерт предоставлены Сахалинской филармонией, творческие коллективы которой отправились с гастролями по Сахалину.  Например, 17 февраля ансамбль эстрадной и джазовой музыки «Джаз Тайм» будет выступать в Томари,  18 февраля артисты Театра Танца «Диалог» выступят в Долинске, а 19 февраля ансамбль народных инструментов «Братчина» порадует всех любителей народной музыки выступлением в поселке Тымовское

Подробный график гастролей коллективой Сахалинской филармонии вы можете посмотреть на официальном сайте организации.

Чтобы выиграть пригласительный билет на ДВА лица на концерт Евгения Финкельштейна и музыкального ансамбля Lactea via quartet, нужно правильно ответить на следующий вопрос:

как называется компакт-диск, записанный Е. Финкельштейном и выпущенный немецким музыкальным издательством «Acoustic Music Records» в июне 2004 года?

Ответы пишите в личку. Розыгрыш - сегодня в 17.00. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто правильно ответит.

Напоминаем, концерт состоится 6 февраля, в 19.00 в ККЗ "Комсомолец".

 

сегодня, в 11:44 +2
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Комментарии
Соловьева Светлана
Написано сегодня, в 17:25
Розыгрыш окончен. Правильный ответ – «Соната». Так ответили:
1. ИринаХ
2. Натали)))
3. Сашенька
4. Vasilisa
5. Зайчег
6. YuliaFrunze
7. SaxaRoza
8. solya

Победителем стал пользователь под ником solya


ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Забрать билет НУЖНО в медиахолдинге АСТВ до пятницы, 3 февраля по адресу: ул. Комсомольская, 213 б. Телефон: 49-16-06.
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solya
Написано сегодня, в 17:53
Спасибо!!!! Очень рада!!!
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