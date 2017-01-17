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Розыгрыш билетов на концерт Евгения Финкельштейна

Розыгрыш билетов на концерт Евгения Финкельштейна

Еще один подарок ценителям живой музыки! Концерт Евгения Финкельштейна и музыкального ансамбля Lactea via quartet.

Евгений Финкельштейн – выдающийся российский гитарист. Его выступления отличает необыкновенно красивый звук, тонкость и выразительность исполнения, разнообразие и изысканность репертуара. Билеты на концерт предоставлены Сахалинской филармонией

Чтобы выиграть пригласительный билет на ДВА лица на концерт Евгения Финкельштейна и музыкального ансамбля Lactea via quartet, нужно правильно ответить на следующий вопрос:

сколько струн у классической гитары?

 

Ответы пишите в личку. Розыгрыш - сегодня в 17.00. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто правильно ответит.

Концерт состоится 6 февраля, в 19.00 в ККЗ "Комсомолец".

На следующей неделе состоится розыгрыш еще одного билета на концерт Евгения Финкельштейна

сегодня, в 10:07 +5
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Комментарии
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 12:57 Отредактированно сегодня, в 12:57
Ну что вопросы то такие легкие...
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+2
Зайчег
Написано сегодня, в 13:04
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, Так и билеты не на Pink Floyd!
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+4
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 13:29
Зайчег, Ну всё равно
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+2
Соловьева Светлана
Написано сегодня, в 16:03
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, на всех не угодишь...
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+2
Еще 1 комментарий
АлинКо
Написано сегодня, в 13:44
кто ответил, нужно отмечаться? )
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+1
Соловьева Светлана
Написано сегодня, в 16:03
АлинКо, что значит отмечаться? Ваш ответ есть в указанной личке. Ждите. После 17.00 будут здесь же, в комментариях результаты)
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+1
NIKizBYKW
Написано сегодня, в 16:02
Да просто
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+1
Соловьева Светлана
Написано сегодня, в 17:22
Розыгрыш окончен. И хотя некоторые посчитали, что вопрос слишком простой, не все дали верный ответ) А правильный ответ - ШЕСТЬ. Так ответили:
1. Frederic Lorsan
2. igor_nikolaev
3. Ярославчик
4. Masha1988
5. Мука
6. vert
7. Сашенька
8. LeoparD31
9. Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
10. АлинКо
11. ИринаХ
12. Lvista
13. Ягодка
14. NIKizBYKW

Победителем стал пользователь под ником igor_nikolaev
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Забрать билет можно в медиахолдинге АСТВ по адресу: ул. Комсомольская, 213 б. Телефон: 49-16-06.
Розыгрыш ЕЩЕ ОДНОГО пригласительного билета на ДВА лица на концерт Евгения Финкельштейна и и музыкального ансамбля Lactea via quartet состоится через неделю - 31 января.
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+3
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:49
Поздравляю победителя!)))
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+4
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