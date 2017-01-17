Розыгрыш билетов на концерт Евгения Финкельштейна
Еще один подарок ценителям живой музыки! Концерт Евгения Финкельштейна и музыкального ансамбля Lactea via quartet.
Евгений Финкельштейн – выдающийся российский гитарист. Его выступления отличает необыкновенно красивый звук, тонкость и выразительность исполнения, разнообразие и изысканность репертуара. Билеты на концерт предоставлены Сахалинской филармонией.
Чтобы выиграть пригласительный билет на ДВА лица на концерт Евгения Финкельштейна и музыкального ансамбля Lactea via quartet, нужно правильно ответить на следующий вопрос:
сколько струн у классической гитары?
Ответы пишите в личку. Розыгрыш - сегодня в 17.00. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто правильно ответит.
Концерт состоится 6 февраля, в 19.00 в ККЗ "Комсомолец".
На следующей неделе состоится розыгрыш еще одного билета на концерт Евгения Финкельштейна
1. Frederic Lorsan
2. igor_nikolaev
3. Ярославчик
4. Masha1988
5. Мука
6. vert
7. Сашенька
8. LeoparD31
9. Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
10. АлинКо
11. ИринаХ
12. Lvista
13. Ягодка
14. NIKizBYKW
Победителем стал пользователь под ником igor_nikolaev
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Забрать билет можно в медиахолдинге АСТВ по адресу: ул. Комсомольская, 213 б. Телефон: 49-16-06.
Розыгрыш ЕЩЕ ОДНОГО пригласительного билета на ДВА лица на концерт Евгения Финкельштейна и и музыкального ансамбля Lactea via quartet состоится через неделю - 31 января.