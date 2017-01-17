Розыгрыш билетов на концерт Евгения Финкельштейна

Еще один подарок ценителям живой музыки! Концерт Евгения Финкельштейна и музыкального ансамбля Lactea via quartet.

Евгений Финкельштейн – выдающийся российский гитарист. Его выступления отличает необыкновенно красивый звук, тонкость и выразительность исполнения, разнообразие и изысканность репертуара. Билеты на концерт предоставлены Сахалинской филармонией.

Чтобы выиграть пригласительный билет на ДВА лица на концерт Евгения Финкельштейна и музыкального ансамбля Lactea via quartet, нужно правильно ответить на следующий вопрос:

сколько струн у классической гитары?

Ответы пишите в личку. Розыгрыш - сегодня в 17.00. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто правильно ответит.

Концерт состоится 6 февраля, в 19.00 в ККЗ "Комсомолец".

На следующей неделе состоится розыгрыш еще одного билета на концерт Евгения Финкельштейна