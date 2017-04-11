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Доходы сенатора и художник-алкоголик. Обзор околосахалинского интернета

Доходы сенатора и художник-алкоголик. Обзор околосахалинского интернета

Отвратительная история произошла на прошлой неделе с руководителем отдела дизайна мэрии Южно-Сахалинска Павлом Шугуровым. Он, на свою голову, в свой выходной по просьбе центра молодежных инициатив бесплатно провел мастер-класс с детьми. В награду он, от беспокоящейся общественности получил клеймо немытого алкоголика и наркомана, который собрал детей "без лицензии". Ссылки на этот трэш давать не буду. Дам лучше другую. 

Про товарищество 33+1, которое возглавляет Павел написал Нью-Йорк Таймс. Статья посвящена современному искусству. Там есть фото работ, которые Павел выставлял в галерее "Гараж" в Москве. На маленьком экране - Шугуров. 

В общем, два мира - два детства. 

Ну а если все же хотите оценить уровень травли почитайте пост и комменты к нему. 

Началась пора обнародования чиновничьих деклараций о доходах. Восток Тудей рассказывает, сколько заработал за год сахалинский сенатор Александр Верховский. СПОЙЛЕР - МНОГО, 

Певица Эра Канн сняла на Сахалине клип на песню "Холодно". В кадре сплошь узнаваемые пейзажи. 

А мне песня не очень понравилась. Обидно...

Это РБК. За крабами и абалоном: куда поехать тем, кто любит морепродуктыОчередная ненаучная фантастика на тему гастротуризма. 

Конкурс Мисс Россия 2017 завершен. Наша Ксения, за которую мы дружно голосовали, осталась без короны. Ну и ладно. 

Автор: Любовь Барабашова, сегодня, в 14:05 +16
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 14:14 Отредактированно сегодня, в 14:49
Отвратительная статья, в стиле совка, имею в виду соседний ресурс. Отрадно, что в комментариях откликнулись родители занимавшихся детей. И другие думающие сахалинцы, не спешащие орать: "Яжемать, яжеотец!" и "Ату его!" Но количество тех, кто "не читал, но осуждаю" удручает...
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+9
Хронос
Написано сегодня, в 14:44
Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев замкнул тройку самых богатых людей в правительстве России, заработав за 2016 год почти 357 миллионов рублей. Вице-премьер уступил по доходам министрам Михаилу Абызову и Льву Кузнецову.
Сколько бабосов президента в этом кошельке? И таких кошелей сотни и не только у президента, но и у премьер - министра.
Существует диалог крупного сырьевого бизнеса, который происходит в непубличном пространстве. Он построен на родоплеменных отношениях, связях кланов, где все определяется одним простым, но весомым требованием — можешь ли ты позвонить первому лицу напрямую.
Я – не «бизнес». Я предприниматель. И власть со мной никакого диалога не ведет. Она и не должна – они взаимодействуют со мной с помощью «электрошокера», бесчисленных указов и постановлений, просто диктуя царскую волю. А если посмотреть топ-500 российских компаний, то они все связаны с кланами вокруг нашего президента. И там не диалог, это семейная беседа за чаем.
Мы, оставшиеся 145 млн граждан, никак с ними не связаны.
Добавить нечего!
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+5
Елена Кириченко
Написано сегодня, в 15:08
мда уж. Хочешь сделать что -то хорошее, обязательно найдутся идиоты, ничего не делающие, но готовые все обгадить.
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+6
Русалка Обыкновенная
Написано сегодня, в 16:29
А мне понравились и песня, и клип.
Могло бы сильнее получиться, если бы сюжет продумали.
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+2
евгений
Написано сегодня, в 20:17
Сенатор вообще лох, вот то ли дело депутат на камчатке, 2 мильярда как с куста.
http://classic.newsru.com/russia/17apr2017/evtusho..
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 20:41
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+1
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Американский театр и видеоблогер-матерщинник. Обзор околосахалинского интернета
Американский театр и видеоблогер-матерщинник. Обзор околосахалинского интернета
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