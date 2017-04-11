Доходы сенатора и художник-алкоголик. Обзор околосахалинского интернета

Отвратительная история произошла на прошлой неделе с руководителем отдела дизайна мэрии Южно-Сахалинска Павлом Шугуровым. Он, на свою голову, в свой выходной по просьбе центра молодежных инициатив бесплатно провел мастер-класс с детьми. В награду он, от беспокоящейся общественности получил клеймо немытого алкоголика и наркомана, который собрал детей "без лицензии". Ссылки на этот трэш давать не буду. Дам лучше другую.

Про товарищество 33+1, которое возглавляет Павел написал Нью-Йорк Таймс. Статья посвящена современному искусству. Там есть фото работ, которые Павел выставлял в галерее "Гараж" в Москве. На маленьком экране - Шугуров.

В общем, два мира - два детства.

Ну а если все же хотите оценить уровень травли почитайте пост и комменты к нему.

Началась пора обнародования чиновничьих деклараций о доходах. Восток Тудей рассказывает, сколько заработал за год сахалинский сенатор Александр Верховский. СПОЙЛЕР - МНОГО,

Певица Эра Канн сняла на Сахалине клип на песню "Холодно". В кадре сплошь узнаваемые пейзажи.

А мне песня не очень понравилась. Обидно...

Это РБК. За крабами и абалоном: куда поехать тем, кто любит морепродукты. Очередная ненаучная фантастика на тему гастротуризма.

Конкурс Мисс Россия 2017 завершен. Наша Ксения, за которую мы дружно голосовали, осталась без короны. Ну и ладно.