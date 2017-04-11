Доходы сенатора и художник-алкоголик. Обзор околосахалинского интернета
Отвратительная история произошла на прошлой неделе с руководителем отдела дизайна мэрии Южно-Сахалинска Павлом Шугуровым. Он, на свою голову, в свой выходной по просьбе центра молодежных инициатив бесплатно провел мастер-класс с детьми. В награду он, от беспокоящейся общественности получил клеймо немытого алкоголика и наркомана, который собрал детей "без лицензии". Ссылки на этот трэш давать не буду. Дам лучше другую.
Про товарищество 33+1, которое возглавляет Павел написал Нью-Йорк Таймс. Статья посвящена современному искусству. Там есть фото работ, которые Павел выставлял в галерее "Гараж" в Москве. На маленьком экране - Шугуров.
В общем, два мира - два детства.
Ну а если все же хотите оценить уровень травли почитайте пост и комменты к нему.
Началась пора обнародования чиновничьих деклараций о доходах. Восток Тудей рассказывает, сколько заработал за год сахалинский сенатор Александр Верховский. СПОЙЛЕР - МНОГО,
Певица Эра Канн сняла на Сахалине клип на песню "Холодно". В кадре сплошь узнаваемые пейзажи.
А мне песня не очень понравилась. Обидно...
Это РБК. За крабами и абалоном: куда поехать тем, кто любит морепродукты. Очередная ненаучная фантастика на тему гастротуризма.
Конкурс Мисс Россия 2017 завершен. Наша Ксения, за которую мы дружно голосовали, осталась без короны. Ну и ладно.
Сколько бабосов президента в этом кошельке? И таких кошелей сотни и не только у президента, но и у премьер - министра.
Существует диалог крупного сырьевого бизнеса, который происходит в непубличном пространстве. Он построен на родоплеменных отношениях, связях кланов, где все определяется одним простым, но весомым требованием — можешь ли ты позвонить первому лицу напрямую.
Я – не «бизнес». Я предприниматель. И власть со мной никакого диалога не ведет. Она и не должна – они взаимодействуют со мной с помощью «электрошокера», бесчисленных указов и постановлений, просто диктуя царскую волю. А если посмотреть топ-500 российских компаний, то они все связаны с кланами вокруг нашего президента. И там не диалог, это семейная беседа за чаем.
Мы, оставшиеся 145 млн граждан, никак с ними не связаны.
Добавить нечего!
Могло бы сильнее получиться, если бы сюжет продумали.
http://classic.newsru.com/russia/17apr2017/evtusho..