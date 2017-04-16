Погиб актер и Украина торгует Курилами. Обзор околосахалинского интернета

Вот материал, который ранее анонсировали - про девочку из Углегорска, которая стала актрисой на Бродвее. Здесь все, как мы любим - замечательная героиня, поиск себя, путь из Углегорска В Нью-Йорк длиною в десять лет.

Екатерина Головина — девочка, шагнувшая с выпускного бала школы № 5 Углегорска на сцену бродвейского театра в Нью-Йорке. Если уместить её жизнь в одно предложение, это будет звучать так: «Сказка!» На самом деле история нашей землячки — рассказ о человеке, который с огромным мужеством и терпением прошёл тяжёлый путь и победил смертельную болезнь, чтобы реализовать свою мечту.

Форум Итуруп, который был сильный раздражающим фактором, для тех, кто благодаря ему не мог приехать или уехать с Итурупа в этом году проводить вроде бы не будут.

Федеральное агентство по делам молодежи без лишней огласки решило не проводить всероссийский молодежный образовательный форум «Итуруп» на одноименном острове Курильской гряды. Напомним, проведение предыдущего слета молодежи «Итуруп»-2016 было омрачено транспортной блокадой островов, нелетной погодой и сильным тайфуном «Шанту». – Если говорить о форуме «Итуруп», то, безусловно, необходимость проведения крупного федерального молодежного форума на Дальнем Востоке есть. «Итуруп» в течение двух лет очень хорошо показал себя с точки зрения профессиональной молодежной повестки. Но есть вещи, которые от нас не зависят. Это моменты, связанные с технической организацией мероприятия. В этом году мы, к сожалению, не сможем провести данное мероприятие на острове Итуруп как раз по этим причинам. Организация доставки и перелета большого количества молодежи на форум «Итуруп» – это серьезное логистическое мероприятие. Лучше, если мы его оптимизируем и соберем больше молодежи в другом месте Дальнего Востока, кратно увеличив количество участников – не несколько сотен, а под тысячу или больше, – рассказал руководитель Росмолодежи Александр Бугаев.

Зато Украина готова уступить Японии свою часть Курильских островов

Стало известно о неафишируемых переговорах, ведущихся между Украиной и Японией в пригороде Йоханнесбурга, Соуэто.

Основным предметом переговоров является утверждение списка (перечня) вопросов в области политики, экономики, науки и культуры, по которым возможно сотрудничество двух стран в будущем.

Ряд вопросов из обсуждаемого списка уже перешёл в область практического применения (реализации).

Так, Украина предложила Японии свою часть Курильских островов, отошедших по итогам Второй мировой войны к России - Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи.

И вот на эту же тему уже в украинском СМИ. За «атомные» деньги Украина поможет Японии отвоевать Сахалин

Все эти материалы про передачу Курил появляются в преддверие ответного визита японского премьера. Трампированный Абэ едет к Путину

WSJ: Трамп разрушил надежды Exxon на исключение из антироссийских санкций

Дональд Трамп отказал корпорации ExxonMobil в просьбе вывести из-под действия антироссийских санкций ряда её совместных проектов с «Роснефтью». Как сообщает The Wall Street Journal, сама эта просьба вызвала жёсткую критику со стороны конгрессменов, и после консультаций с президентом министерство финансов США решило не делать исключения для американских компаний.



«Умираете? Умирайте. У нас совещание» — Минздрав Сахалина - Это Регнум.

В реанимации сахалинской областной больницы находится ветеран ФСБ и участник Чеченской кампании. Помочь ему могут только на материке. Но медики Сахалина до сих пор не оформили документы – у врачей выходной, у министра совещания



И еще трагическая новость - погиб актер Казимир Лиске. В 2015 году он приезжал на "Край света" и лично для меня стал одним из самых ярких моментов кинофеста. Он представлял ленту "Спасение" - отличное кино. Но еще больше меня впечатлил Казимир как певец.

И вот 24 апреля он выпал из окна. Безумно, безумно, безумно жаль.....

Ух какая брутальная песня, с хрипотцой. Особенно вставило посвящение Осадчему. Тому самому, что сейчас мелькает в качестве свидетеля на суде по Хорошавину.

И сразу, в качестве противоядия нежный вокал Толкуновой.