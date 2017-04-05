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Американский театр и видеоблогер-матерщинник. Обзор околосахалинского интернета

Американский театр и видеоблогер-матерщинник. Обзор околосахалинского интернета

Хотите мотивирующую историю? Вот, пожалуйста - Екатерина Головина из Углегорска. Мама-учитель, папа-тренер. А дочь живет в Нью-Йорке и в ньюйорском театре играет в пьесе Чехова. 

Более подробный материал о ней сделают "Углегорские новости". Так что следите. 

Мы уже писали про то, что Курилы, по требованию минобороны, закрыли для программы "Дальневосточный гектар".  Вот сожаления по этому поводу. И доколе. 

Вы помогаете собирать деньги на лечение молодой курильчанки Наталье Иконниковой. ФОНД АдВита публикует отчеты по сборам и вы там есть. Так прямо и указано "Читатели АСТВ". Спасибо вам. 

Если вы еще не посмотрели героическо-патриотическое кино "Время первых", то самое время. А здесь можно почитать, как икрутский ученый перечисляет ляпы фильма снятого пореальным событиям. В ляпах присутствует Сахалин. 

Коротковолновый сигнал от космонавтов – «ВН» (всё нормально) был зафиксирован вскоре и был принят в Алма –ате, а не как в фильме - радиолюбителем на Дальнем Востоке (кажется, на Сахалине (!)). Он якобы случайно принимает сигнал от приземлившегося корабля, но долго не рискует об этом никому сообщить: жена опасается, что мужа арестуют за перехват секретного радиообмена. Честно говоря, сильно сомневаюсь в реальности этой выдуманной сцены. На дворе 1965 год, атмосфера «оттепели» еще не ушла, страна в эйфории от космических достижений, – ну зачем же всюду использовать штамп про вездесущий КГБ, который продолжает сажать всех направо и налево? Радиолюбители не были запрещены – разве что зарегистрированы. Возможно, по мысли сценаристов, на далеком Сахалине ни наступления, ни окончания «оттепели» никто так и не заметил.

Лора Белоиван упоминает про сахалинца Александра Иванова. И Лора и Александр занимаются спасением морских млекопитающих. Лора - давно, Александр относительно недавно. Еще раз настоячтельно рекомендую почитать все, что найдете Белоиван - интервью, рассказы или просто посты в ФБ. Намедни она рассказала, что впервые за 10 лет деревенской жизни купила в долг у соседей бутылку самогона. 

Вы все еще можете проголосовать за сахалинскую красавицу. Пока у Ксении чуть более 6 тысяч голосов. Голосовать можно каждый день. 

Мне прислали ссылку на видеоблог некого Гарика, который рассказывает о городах исходя из информации Гугл Карта. Он рассматривает улицы, дворы и дороги Южно-Сахалинска и подробно комментирует увиденное. Ссылку на блог давать не буду, там строго +18. Много ненормативной лексики. Но сотрудникам мэрии, лично Сергею Александровичу Надсадину, руководству агенства развития и прочим ответственным лицам хочу порекомендовать. Иногда полезно. 

Автор: Любовь Барабашова, вчера, в 13:04 +13
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Комментарии
Online
Сергей Маслаков Online
Написано вчера, в 13:18
Запощу видео от Гарика в комментрии )))))))
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+8
V.K.
Написано вчера, в 18:42
Сергей Маслаков, Ненормативная лексика... Зачем? Давно не модно...
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0
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано вчера, в 19:23 Отредактированно вчера, в 19:24
Сергей Маслаков, ээээ... А ненормативка - - это нормативно?
вот честно - аж затошнило...
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+2
Online
Сергей Маслаков Online
Написано вчера, в 20:05
V.K., "мопед не мой", как говорится, я только разместил видео. Автору видимо мат очень мил в душе )
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+3
Балтийская Килька
Написано вчера, в 17:05
Я тоже хочу блог Гарика посмотреть. Пожалуйста!
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Лабутены на Одопту и красавицы-клоны. Обзор околосахалинского интернета
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