Американский театр и видеоблогер-матерщинник. Обзор околосахалинского интернета

Хотите мотивирующую историю? Вот, пожалуйста - Екатерина Головина из Углегорска. Мама-учитель, папа-тренер. А дочь живет в Нью-Йорке и в ньюйорском театре играет в пьесе Чехова.

Более подробный материал о ней сделают "Углегорские новости". Так что следите.

Мы уже писали про то, что Курилы, по требованию минобороны, закрыли для программы "Дальневосточный гектар". Вот сожаления по этому поводу. И доколе.

Вы помогаете собирать деньги на лечение молодой курильчанки Наталье Иконниковой. ФОНД АдВита публикует отчеты по сборам и вы там есть. Так прямо и указано "Читатели АСТВ". Спасибо вам.

Если вы еще не посмотрели героическо-патриотическое кино "Время первых", то самое время. А здесь можно почитать, как икрутский ученый перечисляет ляпы фильма снятого пореальным событиям. В ляпах присутствует Сахалин.

Коротковолновый сигнал от космонавтов – «ВН» (всё нормально) был зафиксирован вскоре и был принят в Алма –ате, а не как в фильме - радиолюбителем на Дальнем Востоке (кажется, на Сахалине (!)). Он якобы случайно принимает сигнал от приземлившегося корабля, но долго не рискует об этом никому сообщить: жена опасается, что мужа арестуют за перехват секретного радиообмена. Честно говоря, сильно сомневаюсь в реальности этой выдуманной сцены. На дворе 1965 год, атмосфера «оттепели» еще не ушла, страна в эйфории от космических достижений, – ну зачем же всюду использовать штамп про вездесущий КГБ, который продолжает сажать всех направо и налево? Радиолюбители не были запрещены – разве что зарегистрированы. Возможно, по мысли сценаристов, на далеком Сахалине ни наступления, ни окончания «оттепели» никто так и не заметил.

Лора Белоиван упоминает про сахалинца Александра Иванова. И Лора и Александр занимаются спасением морских млекопитающих. Лора - давно, Александр относительно недавно. Еще раз настоячтельно рекомендую почитать все, что найдете Белоиван - интервью, рассказы или просто посты в ФБ. Намедни она рассказала, что впервые за 10 лет деревенской жизни купила в долг у соседей бутылку самогона.

Вы все еще можете проголосовать за сахалинскую красавицу. Пока у Ксении чуть более 6 тысяч голосов. Голосовать можно каждый день.

Мне прислали ссылку на видеоблог некого Гарика, который рассказывает о городах исходя из информации Гугл Карта. Он рассматривает улицы, дворы и дороги Южно-Сахалинска и подробно комментирует увиденное. Ссылку на блог давать не буду, там строго +18. Много ненормативной лексики. Но сотрудникам мэрии, лично Сергею Александровичу Надсадину, руководству агенства развития и прочим ответственным лицам хочу порекомендовать. Иногда полезно.