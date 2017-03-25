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Митинг и кот поглядывает на рыбу. Обзор околосахалинского интернета

Митинг и кот поглядывает на рыбу. Обзор околосахалинского интернета

Про антикоррупционный митинг писали многие. И все сходились во мнении, это это была отличная акция - без истерии и пены у рта, без кликушеских завываний. 

Просто люди, которые хотят получить ответы на вопросы. Об этом в отличном материале "Сахалинского нефтяника"

и в блоге Сергея Макарова, который обзавелся собственной площадкой. (Серега, молодец, но адрес странный))

Интрига вокруг задержания министра и заместителя министра сельского хозяйства продолжается. Оцените уровень слива на Вестях.  Топят чиновников серьезно. В подводке сообщает: 

Министр сельского хозяйства Сахалина и его заместитель в наручниках. Куда-то пропали 2 миллиарда рублей, а ведь крупная сумма должна была пойти на постройку мегафермы и поднять сельское хозяйство региона.

При этом речь в уголовном деле идет об 1 млрд рублей. И по словам губернатора Олега Кожемяко деньги "Грин Агро" в бюджет уже вернул.  

Росприроднадзор начал проверку по поводу утечки газа на Лунской. 

Так до конца и не понятно, что там произошло, а событие не рядовое - из-за утечки остановлено самое важное промышленное предприятие области завод СПГ. 

Интересный, жаль небольшой, материал в РГ. Про искусственное изменение климата. 

Петербургские исследователи обнаружили проекты изменения климата Дальнего Востока и Арктики с целью сделать его более мягким и пригодным для жизни людей. Документы об этом нашлись в архивах Госплана СССР. Таким образом, у проекта поворота сибирских рек вспять, который на полном серьезе разрабатывался в середине прошлого XX века, нашлись вполне масштабные предшественники.
 
Некоторые точат зубы на танки Матуа. Игоря Самарина на них нет. 

Никто не знает, каким образом их выгрузили на этом острове, поскольку нет причала, нет даже удобной бухты. Некоторые танки являются уникальными экзеплярами, которые в ту же Японию тамошним коллекционерам можно продать за огромные деньги. Но правительство Сахалинской области никому не позволяет вывезти эти танки, поскольку они объявлены культурной ценностью.

Поэтому они так и стоят на этом необитаемом острове с сентября 1945 года, когда в действительности для России закончилась война. Разумеется, с танков за эти годы сняли все, что хоть куда-нибудь можно было приспособить.

И про прекрасное. Помните инсталляцию из деревянных рыбок, которые энтузиасты разместили на одном из бараков в Южно-Сахалинске? Кто-то, пока неизвестный дополнил картину клевым котом. 

Здесь великолепно все - и желание разбавить серость яркими красками, и коллективное творчество, и реализация. И вот этот непонятно откуда взявшийся кот.  

 

Автор: Любовь Барабашова, сегодня, в 15:59 +14
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Комментарии
sasch
Написано сегодня, в 16:59
За кота человеку спасибо! В тему, в точку, и... веселее!
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+4
trdsport65
Написано сегодня, в 17:03
кот классно вписался)
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+4
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 17:18
Больше всего доставило про СЭИК. Ничего не случилось по сути, а росприрод тут как тут. Зато когда у Роснефти ловушки по северу горят, ни гу-гу.
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+1
V.K.
Написано сегодня, в 17:39
Хотелось бы, чтобы такая красота была не на заштатной улице.
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+3
ILYA301968
Написано сегодня, в 17:42
Да, ссылку на Сахалинский Нефтяник уже удалили!
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+1
Любовь Барабашова
Написано сегодня, в 17:44
ILYA301968, блин, обидно.....
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+2
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