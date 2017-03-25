Митинг и кот поглядывает на рыбу. Обзор околосахалинского интернета

Про антикоррупционный митинг писали многие. И все сходились во мнении, это это была отличная акция - без истерии и пены у рта, без кликушеских завываний.

Просто люди, которые хотят получить ответы на вопросы. Об этом в отличном материале "Сахалинского нефтяника"

и в блоге Сергея Макарова, который обзавелся собственной площадкой. (Серега, молодец, но адрес странный))

Интрига вокруг задержания министра и заместителя министра сельского хозяйства продолжается. Оцените уровень слива на Вестях. Топят чиновников серьезно. В подводке сообщает:

Министр сельского хозяйства Сахалина и его заместитель в наручниках. Куда-то пропали 2 миллиарда рублей, а ведь крупная сумма должна была пойти на постройку мегафермы и поднять сельское хозяйство региона.

При этом речь в уголовном деле идет об 1 млрд рублей. И по словам губернатора Олега Кожемяко деньги "Грин Агро" в бюджет уже вернул.

Росприроднадзор начал проверку по поводу утечки газа на Лунской.

Так до конца и не понятно, что там произошло, а событие не рядовое - из-за утечки остановлено самое важное промышленное предприятие области завод СПГ.

Интересный, жаль небольшой, материал в РГ. Про искусственное изменение климата.

Петербургские исследователи обнаружили проекты изменения климата Дальнего Востока и Арктики с целью сделать его более мягким и пригодным для жизни людей. Документы об этом нашлись в архивах Госплана СССР. Таким образом, у проекта поворота сибирских рек вспять, который на полном серьезе разрабатывался в середине прошлого XX века, нашлись вполне масштабные предшественники.