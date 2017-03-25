Митинг и кот поглядывает на рыбу. Обзор околосахалинского интернета
Про антикоррупционный митинг писали многие. И все сходились во мнении, это это была отличная акция - без истерии и пены у рта, без кликушеских завываний.
Просто люди, которые хотят получить ответы на вопросы. Об этом в отличном материале "Сахалинского нефтяника"
и в блоге Сергея Макарова, который обзавелся собственной площадкой. (Серега, молодец, но адрес странный))
Интрига вокруг задержания министра и заместителя министра сельского хозяйства продолжается. Оцените уровень слива на Вестях. Топят чиновников серьезно. В подводке сообщает:
Министр сельского хозяйства Сахалина и его заместитель в наручниках. Куда-то пропали 2 миллиарда рублей, а ведь крупная сумма должна была пойти на постройку мегафермы и поднять сельское хозяйство региона.
При этом речь в уголовном деле идет об 1 млрд рублей. И по словам губернатора Олега Кожемяко деньги "Грин Агро" в бюджет уже вернул.
Росприроднадзор начал проверку по поводу утечки газа на Лунской.
Так до конца и не понятно, что там произошло, а событие не рядовое - из-за утечки остановлено самое важное промышленное предприятие области завод СПГ.
Интересный, жаль небольшой, материал в РГ. Про искусственное изменение климата.
Никто не знает, каким образом их выгрузили на этом острове, поскольку нет причала, нет даже удобной бухты. Некоторые танки являются уникальными экзеплярами, которые в ту же Японию тамошним коллекционерам можно продать за огромные деньги. Но правительство Сахалинской области никому не позволяет вывезти эти танки, поскольку они объявлены культурной ценностью.
Поэтому они так и стоят на этом необитаемом острове с сентября 1945 года, когда в действительности для России закончилась война. Разумеется, с танков за эти годы сняли все, что хоть куда-нибудь можно было приспособить.
И про прекрасное. Помните инсталляцию из деревянных рыбок, которые энтузиасты разместили на одном из бараков в Южно-Сахалинске? Кто-то, пока неизвестный дополнил картину клевым котом.
Здесь великолепно все - и желание разбавить серость яркими красками, и коллективное творчество, и реализация. И вот этот непонятно откуда взявшийся кот.