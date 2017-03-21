Силовики в Охе и комары Зика. Обзор околосахалинского интернета

Статья Независимой газеты о недавних муниципальных выборах. Силовики меняют политический ландшафт Охи

Ситуация вмешательства силовиков в политику, к сожалению, характерна не только для Сахалинской области. Она возникает там, где ответственные за силовой блок находят возможность использовать свои полномочия в политических целях. Наиболее ярким примером ранее была Рязанская область. В Челябинской области мы видим отголоски борьбы силовиков с властью в виде уголовного дела против экс-губернатора Михаила Юревича. Правоохранители, которые начинают играть на политическом поле очень сильно его меняют и в таких условиях уже нельзя говорить о демократии, выборности и какой-либо управляемости региона. Они просто интегрируют своих людей во власть, а на оппонентов заводят уголовные дела. В таких обстоятельствах требуется реакция федерального Центра.

Коммерсант пишет о "совместном экономической деятельности" Японии и России на Курилах. Об этом вообще много говорили, но без конкретики - что будут делать, как...

А оказывается на повестке туризм, водоросли и крабы

План основан на предложениях представителей города Нэмуро, расположенного на прилегающем к Курильским островам северном японском острове Хоккайдо. Тамошние бизнесмены предложили создать вокруг Курил специальную экономическую зону для совместного осуществления круизов, сбора водорослей и разведения деликатесного краба ханасаки. Представитель МИД Японии Тосихиро Айки заявил, что Токио "будет вести переговоры на основе этих предложений и с учетом своих национальных интересов".

Комары, разносящие вирус Зика (это такая гадость, особенно опасная для беременных) захватывают Россию.

российские учёные убеждены, что если к 2034 году российский климат станет теплее на 2°С, эти комары захватят многие регионы России и полетят даже на Кольский полуостров, Камчатку и Сахалин.

Старенький, 1992 года КВН. Чудесное. И про Курилы есть. Как их отдать японцам. Рабочий, кстати, вариант.

Самым интересным туристическим направлением 2017 года считается Сахалин. Эту информацию растиражировали несколько СМИ. Вот Лента.

Вот Монависта. Все цитируют сотрудницу Тез Тура:

«Если туда добраться, то вы не представляете, что там ждет туристов», — заявила эксперт. Она обратила внимание на гастрономический аспект отдыха на крупнейшем острове России, в частности на обилие китайских, корейских и японских ресторанов.

Китайские рестораны у нас на троечку, прямо скажем. Да и вообще все эти рестораны можно встретить в Москве на одной улице. Если откровенно, то звать нам туристов некуда. Вот если эти планы будут воплощены, тогда другое дело.