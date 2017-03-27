Лабутены на Одопту и красавицы-клоны. Обзор околосахалинского интернета

Сегодня обзор почти полностью состоит из видео. Какие-то ролики годные, какие-то не очень.

Вот, например, фильм на Дожде "Сахалинский мастер-класс" о невельской музыкальной школе и ее воспитанниках. Ну и реклама Владимира Пака, чего уж.

Эфир и обсуждение фильма прошло 30 марта. Кто-нибудь видел?

В "Советском Сахалине" материал Мрачная изнанка «Горного воздуха». Открытое письмо депутатам Сахалинской областной думы

Депутаты Сахалинской областной думы! Спасите Южно-Сахалинск от экологической катастрофы – неизбежного итога авантюрных спортивных проектов исполнительной власти!

Уважаемые депутаты Сахалинской областной думы! Обращаюсь к вам с призывом вмешаться в процесс реализации проекта территории опережающего развития (ТОР) «Горный воздух». Хотя проект у всех на слуху, но конкретные подробности задуманного, – в привязке к местности и во всей полноте их масштабов, не афишируются. Вероятно потому, что и губернатор, и областной министр спорта прекрасно понимают, что огласка такой конкретики будет воспринята южносахалинцами, как надвигающаяся катастрофа для окружающей их природы, а вовсе не как благодеяние.

Пользователь "Иван обо всем" рассказывает про бухту Тихая. Обстоятельный такой рассказ с многочисленными деталями в том числе и о том, что во Взморье продается "вкусненькое мясо краба".

Ну и чтобы два раза не вставать - Тихая но уже на фотографиях. Фото, кстати, отличные.

Очередная, и что принципиально, сахалинская, версия Лабутенов "Экспоната". Про вахту, Одопту и несгораемые штаны.

Хочется сейчас голосом каракатицы, что лучше бы надои повышали, чем фигней страдать, но не буду. Фигня получилась смешная.

На Лабутенах нах,

нельзя при наших пацанах....

и несгораемых штанах....

Сахалинка 23х летняя Ксения Азарова борется за корону «Мисс России 2017». Сейчас идет интернет - голосование, от которого зависит, кто попадет в финал конкурса, который пройдет 15 апреля в Москве. Сахалинка пока на 26 строчке. Финалистка кроме золотой короны с бриллиантами, получит возможность представлять страну на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

По поводу конкурса у меня два соображения. 1. Проголосуйте за землячку.

2. Почему все конкурсантки на одно лицо? У меня они спрессовались в одно лицо с одинаковой прической и одинаковым резюме "люблю спорт, природу и музыкальная школа с золотой медалью". Где постебушки-оторвы? Где, я вас спрашиваю индивидуальности-конгениальности?

Наш любимый туристический баян.

— Получается, что из Японии, Китая и Кореи ближе, а значит и дешевле лететь на Сахалин, чем, например, из Москвы или Поволжья. А насколько доступен отдых на островах россиянам? Можете назвать примерную стоимость?

— Давайте посчитаем. Возьмем, например, поездку на горнолыжный курорт. Билет на самолет в эконом классе Москва-Южно-Сахалинск-Москва стоит около 23 тыс. руб. Проживание в гостинице 3* стоит 4500 руб. в сутки за двухместный номер. 4* — 5600-7200 в сутки. Ски-пасс стоит 1200 руб. в сутки, причем в этом году его сделали не авторизированным. Средний чек в хорошем ресторане — 1500 руб. на человека. Большого краба на рынке можно купить за 2000 руб.

Минутка истории. Сейчас Курильские острова – камень преткновения во взаимоотношениях между Россией и Японией. А вот о том, что в 1904—1905 гг. и в 1917—1921 гг., не довольствуясь Курилами, Япония пыталась аннексировать Камчатку, у нас знают меньше.

В июне 1904 г. отряд японцев высадился на Камчатке. Они захватывали и грабили русские селения. У селений стояли столбы с досками, где было написано: «Именно эта земля уже принадлежит Японии, поэтому кто кого трогает будет убиты. Командир японской войска Сечи Гундзи».

Любопытно, что один такой щит до сих пор хранится в Хабаровском краеведческом музее имени Н.И. Гродекова.

К февралю 1904 г. на Камчатке дислоцировалась отдельная казачья команда численностью около 100 человек. Из них 4 человека находились на Чукотке и 5 на Командорских островах.

Но тут поднялись охотники и промысловики, вооруженные старыми берданками. На западе полуострова сформировалась Петропавловская бригада в составе 89 человек. Старший — прапорщик в отставке Цезарь Жабо. На западном побережье в добровольцы пошли свыше 300 человек, старший — унтер-офицер запаса Максим Сотников.

4 июня на лежбище каланов на мысе Лопатка высадился отряд японцев с Шумшу. Их встретили промысловики. Началась перестрелка, в которой было убито 13 японцев.

28 июня Сотников спустился на лодках к морю и в устье реки Опалы (в 125 км севернее мыса Лопатка), где уничтожил японскую шхуну с ее командой.