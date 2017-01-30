Правила придумали для того, чтобы их нарушать?

Здравствуйте!

Вот честно, я фигею - людям абсолютно всё равно на собственную безопасность, про безопасность других вообще молчу!

Ехали по трассе Долинск-Южно-Сахалинск, по дороге встретились три, ТРИ грузовика без единой включенной лампочки, в то время на улице было темным-темно, да ещё и подметало. В одного чуть не впечатались!

А это раннее утро, дорога из Новоалександровска в Южно-Сахалинск. Фары придуманы не для него! Может фары в тёмное время суток уже не в моде? Номер авто нарушителя: АА6556 65

Девушка припарковалась на тротуаре возле аптеки Миницен на ул. Есенина. Потом на нем же развернулась и по нему же проехала до главной дороги.

На тротуаре, да на пешеходном переходе!!! Номер авто-нарушителя: М345ТХ

Красавцы, что ещё тут скажешь?!

Главное, что мне удобно!

Приходит от вас много гневных комментариев. Всё по факту, за что вам огромное спасибо, но воз у нас и ныне там!

Вот несколько комментов по делу:

да олени не только паркуются, но и ездят как олени. вот обьясните мне зачем поворотник если олень или олениха в принципе им не пользуются при повороте? я что должна мысли читать и угадывать повернешь ты собака или прямо поедешь? Так и хочется сказать чтобы уволили того инструктора что вам права дал! идиот получается не только водитель но и инструктор.

ненавижу падлюк (а они явно падлюки, раз так делают постоянно!!!), которые на перекрестке с полосой прямо и налево, встав в нее, включают поворотник одновременно с зеленым на светофоре! Убеждена, они еще и мерзко хихикают при этом. Порой хочется догнать, вытащить из машины и дать в глаз правда, стараюсь вообще вставать в эту полосу только для поворота налево, и именно из-за таких уродов.

такое ощущение уже что скоро если буду включать поворотник при повороте мне будут крутить у виска

Или вот такой коммент:

стоянка расположена от дома ближайшая в километре, и повторяю если чел работает ночью?

Дорогой мой человек! Это не отменяет правила ДД, а главное - правила приличия!

Фото старое, но проблема нынче такая же. Но, уж как прислали, не могу её пропустить.

В зоне действия знака "Парковка для инвалидов" стоит пять машин и всё это возле входа в областную прокуратуру.

Сейчас зима и надо быть особо внимательными!

П равила дорожного движения одинаковы, как в летнее время, так и зимой. Только зимой ваш автомобиль на дороге ведёт себя иначе и порой непредсказуемо. Из-за банальной человеческой беспечности и самоуверенности случается столько аварий, зачастую очень страшных!

Помните, что на каждого, простите, дурака - найдётся другой дурак!

Главное правило на дороге зимой – соблюдение скорости движения и безопасной дистанции. Тормозной путь, когда дорога покрыта льдом или заснежена, увеличивается в разы.

Дорога не прощает ошибок и, как это ни печально, но ПДД написаны кровью!

Уважайте себя и друг друга!

На сегодня всё!