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Ездим правильно!
Правила придумали для того, чтобы их нарушать?

Правила придумали для того, чтобы их нарушать?

Здравствуйте!

Вот честно, я фигею - людям абсолютно всё равно на собственную безопасность, про безопасность других вообще молчу!

Ехали по трассе Долинск-Южно-Сахалинск, по дороге встретились три, ТРИ грузовика без единой включенной лампочки, в то время на улице было темным-темно, да ещё и подметало. В одного чуть не впечатались!

А это раннее утро, дорога из Новоалександровска в Южно-Сахалинск. Фары придуманы не для него! Может фары в тёмное время суток уже не в моде? Номер авто нарушителя: АА6556 65

Девушка припарковалась на тротуаре возле аптеки Миницен на ул. Есенина. Потом на нем же развернулась и по нему же проехала до главной дороги.

На тротуаре, да на пешеходном переходе!!! Номер авто-нарушителя: М345ТХ

Красавцы, что ещё тут скажешь?!

Главное, что мне удобно!

Приходит от вас много гневных комментариев. Всё по факту, за что вам огромное спасибо, но воз у нас и ныне там!

Вот несколько комментов по делу:

да олени не только паркуются, но и ездят как олени. вот обьясните мне зачем поворотник если олень или олениха в принципе им не пользуются при повороте? я что должна мысли читать и угадывать повернешь ты собака или прямо поедешь? Так и хочется сказать чтобы уволили того инструктора что вам права дал! идиот получается не только водитель но и инструктор.

ненавижу падлюк (а они явно падлюки, раз так делают постоянно!!!), которые на перекрестке с полосой прямо и налево, встав в нее, включают поворотник одновременно с зеленым на светофоре! Убеждена, они еще и мерзко хихикают при этом. Порой хочется догнать, вытащить из машины и дать в глаз

 

 правда, стараюсь вообще вставать в эту полосу только для поворота налево, и именно из-за таких уродов.

такое ощущение уже что скоро если буду включать поворотник при повороте мне будут крутить у виска

Или вот такой коммент:

стоянка расположена от дома ближайшая в километре, и повторяю если чел работает ночью?

Дорогой мой человек! Это не отменяет правила ДД, а главное - правила приличия!

Фото старое, но проблема нынче такая же. Но, уж как прислали, не могу её пропустить.

В зоне действия знака "Парковка для инвалидов" стоит пять машин и всё это возле входа в областную прокуратуру.

Сейчас зима и надо быть особо внимательными!
 
Правила дорожного движения одинаковы, как в летнее время, так и зимой. Только зимой ваш автомобиль на дороге ведёт себя иначе и порой непредсказуемо. Из-за банальной человеческой беспечности и самоуверенности случается столько аварий, зачастую очень страшных!
 
Помните, что на каждого, простите, дурака - найдётся другой дурак!
 
Главное правило на дороге зимой – соблюдение скорости движения и безопасной дистанции. Тормозной путь, когда дорога покрыта льдом или заснежена, увеличивается в разы.
 
Дорога не прощает ошибок и, как это ни печально, но ПДД написаны кровью! 
 
Уважайте себя и друг друга!
 
На сегодня всё!
 

Больше видео и фото можно найти здесь.

Присылайте нам свои фото и видео о непутевых участниках дорожного движения.

Пока!

Комментируйте, возражайте, критикуйте!

Автор: Ри Валерия, сегодня, в 16:20 +7
Еще в этом блоге
ПДД?!
Голову включать мне лень, я паркуюсь, как...
Какое ещё ПДД?!
Зоопаркинг! + дополнение
Комментарии
Online
Black65 Online
Написано сегодня, в 16:29
- Любимая, аккуратней! По радио передали, что какой то псих по встречке несется.
- Какой-то?? Да их тут тысячи!
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+7
Ри Валерия
Написано сегодня, в 16:33
Black65, В точку!
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+4
Online
PATRO Online
Написано сегодня, в 17:01
А приведённые комментарии, по ходу,мысли вечно спешащих водителей,которые по второй полосе(прямо и поворот налево)пытаются проскочить!И огорчаются когда включают поворот,а перестроиться в правый ряд уже не могут в связи со своей рукожопостью....
Жаль что супер парковщиков жизнь не учит,хотя недавно пытался припарковаться около сбера на Амурской,круга три объехал пока место нашёл...Проблема не только в оленях но и в парковочных местах...
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+2
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Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 17:48 Отредактированно сегодня, в 17:50
М345ТХ - просто шедевр...сказочной красоты! Кто этим людям права продавал. У них бы хоть спрашивали "А вы знаете, чем зебра на дороге отличается от барана?"
И еще интересный момент: как у человека, который не может выучить ПДД, хватило ума заработать на прадо?
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+1
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Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 17:49
Я на дня встретила припаркованный автомобиль, владелец которого откровенно высказывает свое отношение к ПДД
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+2
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Black65 Online
Написано сегодня, в 17:53
Василиса_Я ^.^, а по нему и видно, марк битый
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+1
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Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 17:53
Тут лучше видно.
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+2
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