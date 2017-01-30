Правила придумали для того, чтобы их нарушать?
Здравствуйте!
Вот честно, я фигею - людям абсолютно всё равно на собственную безопасность, про безопасность других вообще молчу!
Ехали по трассе Долинск-Южно-Сахалинск, по дороге встретились три, ТРИ грузовика без единой включенной лампочки, в то время на улице было темным-темно, да ещё и подметало. В одного чуть не впечатались!
А это раннее утро, дорога из Новоалександровска в Южно-Сахалинск. Фары придуманы не для него! Может фары в тёмное время суток уже не в моде? Номер авто нарушителя: АА6556 65
Девушка припарковалась на тротуаре возле аптеки Миницен на ул. Есенина. Потом на нем же развернулась и по нему же проехала до главной дороги.
На тротуаре, да на пешеходном переходе!!! Номер авто-нарушителя: М345ТХ
Красавцы, что ещё тут скажешь?!
Главное, что мне удобно!
Приходит от вас много гневных комментариев. Всё по факту, за что вам огромное спасибо, но воз у нас и ныне там!
Вот несколько комментов по делу:
да олени не только паркуются, но и ездят как олени. вот обьясните мне зачем поворотник если олень или олениха в принципе им не пользуются при повороте? я что должна мысли читать и угадывать повернешь ты собака или прямо поедешь? Так и хочется сказать чтобы уволили того инструктора что вам права дал! идиот получается не только водитель но и инструктор.
ненавижу падлюк (а они явно падлюки, раз так делают постоянно!!!), которые на перекрестке с полосой прямо и налево, встав в нее, включают поворотник одновременно с зеленым на светофоре! Убеждена, они еще и мерзко хихикают при этом. Порой хочется догнать, вытащить из машины и дать в глаз
правда, стараюсь вообще вставать в эту полосу только для поворота налево, и именно из-за таких уродов.
такое ощущение уже что скоро если буду включать поворотник при повороте мне будут крутить у виска
Или вот такой коммент:
стоянка расположена от дома ближайшая в километре, и повторяю если чел работает ночью?
Дорогой мой человек! Это не отменяет правила ДД, а главное - правила приличия!
Фото старое, но проблема нынче такая же. Но, уж как прислали, не могу её пропустить.
В зоне действия знака "Парковка для инвалидов" стоит пять машин и всё это возле входа в областную прокуратуру.
Больше видео и фото можно найти здесь.
Присылайте нам свои фото и видео о непутевых участниках дорожного движения.
Пока!
Комментируйте, возражайте, критикуйте!
- Какой-то?? Да их тут тысячи!
Жаль что супер парковщиков жизнь не учит,хотя недавно пытался припарковаться около сбера на Амурской,круга три объехал пока место нашёл...Проблема не только в оленях но и в парковочных местах...
И еще интересный момент: как у человека, который не может выучить ПДД, хватило ума заработать на прадо?