Какое ещё ПДД?!

Всем доброго времени суток!

И снова погружу вас в мир "замечательных" водятлов, уж простите, но как-то иначе назвать таких пофигистов не получается!

Блогер Василиса_Я ^.^ пишет: Я на днях встретила припаркованный автомобиль, владелец которого откровенно высказывает свое отношение к ПДД.

Лично я, отказываюсь это комментировать!

Нет, а почему бы так не встать?! Это же не я буду обходить!