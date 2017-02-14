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Ездим правильно!
Какое ещё ПДД?!

Какое ещё ПДД?!

Всем доброго времени суток!

И снова погружу вас в мир "замечательных" водятлов, уж простите, но как-то иначе назвать таких пофигистов не получается!

Блогер Василиса_Я ^.^ пишет: Я на днях встретила припаркованный автомобиль, владелец которого откровенно высказывает свое отношение к ПДД. 

Лично я, отказываюсь это комментировать! 

Нет, а почему бы так не встать?! Это же не я буду обходить!
Номер авто-нарушителя: С049СС

Нет, ну можно же протиснуться, чего бухтеть-то?! Номера авто-нарушителей: М702ССВ524СК

Эх, почему люди не летают?!

Устроил парковку прямо на тротуаре, перегородив проход пешеходам и жильцам к подъезду. Номер авто-нарушителя: М190ТУ

Просто встал... Просто устал... Остальным участникам движения как быть?! По словам очевидца, автобус просто стоит! Даже и не знаю, а как быть со вторым участником движения, ведь он: выехал на встречную полосу при этом пресек двойную сплошную!

Номер автобуса: М430УА

Этот водитель решил, что на тротуаре удобней! 

Обходите, как хотите!!! Номер авто-нарушителя: М310НТ

Через двойную сплошную, да на встречную!

Публикую комментарии с прошлого блога, которые мне очень приглянулись =)

Я в такого,безфарного,чуть не впечаталась намедни.Темно уже было и машина темная.Так он еще и сто хренов мне в спину напихал.На мое замечание про фары он выдал:"Раньше ездили без фар и ничего". Номер не запомнила - в шоке была.

и я от такого шарахнулась на Ленина... Их все больше... Суперспособности?

размножаются почкованием

Да уж, надо быть готовым ко всему, на дорогу выезжаешь как на войну

На сегодня всё!
 
Уважайте себя и друг друга!
 
 

Больше видео и фото можно найти здесь.

Присылайте нам свои фото и видео о непутевых участниках дорожного движения.

Пока!

Комментируйте, возражайте, критикуйте!

 

 
Автор: Ри Валерия, вчера, в 17:08 +8
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Правила придумали для того, чтобы их нарушать?
ПДД?!
Голову включать мне лень, я паркуюсь, как...
Какое ещё ПДД?!
Комментарии
НКолчина
Написано вчера, в 17:16
Да уж... Все больше водителей думают, что тротуары - это для их ведер, а не для пешеходов!!!
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+3
Nata15Nata
Написано вчера, в 18:08 Отредактированно вчера, в 18:09
Товарищи,фото такси через двойную сплошную да на встречу&это не нарушение.На перекрестке мира -пограничная неправильно нанесена разметка,но знаки стоящие на данном перекрестке, имеющие преимущество перед дорожной разметкой согласно ПДД,сообщают всем водителям,о том что на данном участке дороги при движении с запада на восток дорога имеет 3полосы,а не 2как ранее,а в обратную сторону-одну.Будьте,пожалуйста,внимательны.Так устала уже от водЯтелов,которые по старине не смотря на знаки едут в две полосы и на средней полосе вместо того чтоб ехать прямо(согласно знакам) поворачивают налево!!!
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+3
russkiy
Написано вчера, в 18:14
Доска позора..... "героев" надо знать в лицо.....
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+4
V.K.
Написано вчера, в 19:39
На ПОграничной всё-таки правы. Там старая разметка вылезла. По знакам - всё по правилам.
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+2
Online
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^ Online
Написано вчера, в 22:54
Воспользуюсь разрешением критиковать!
Этот водитель решил, что на тротуаре удобней!
А ничего что тротуар намного шире проезжей части?
Критика не в адрес автора.
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Правила придумали для того, чтобы их нарушать?
Правила придумали для того, чтобы их нарушать?
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