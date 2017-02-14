Какое ещё ПДД?!
Всем доброго времени суток!
И снова погружу вас в мир "замечательных" водятлов, уж простите, но как-то иначе назвать таких пофигистов не получается!
Блогер Василиса_Я ^.^ пишет: Я на днях встретила припаркованный автомобиль, владелец которого откровенно высказывает свое отношение к ПДД.
Лично я, отказываюсь это комментировать!
Нет, ну можно же протиснуться, чего бухтеть-то?! Номера авто-нарушителей: М702СС, В524СК
Эх, почему люди не летают?!
Устроил парковку прямо на тротуаре, перегородив проход пешеходам и жильцам к подъезду. Номер авто-нарушителя: М190ТУ
Просто встал... Просто устал... Остальным участникам движения как быть?! По словам очевидца, автобус просто стоит! Даже и не знаю, а как быть со вторым участником движения, ведь он: выехал на встречную полосу при этом пресек двойную сплошную!
Номер автобуса: М430УА
Этот водитель решил, что на тротуаре удобней!
Обходите, как хотите!!! Номер авто-нарушителя: М310НТ
Через двойную сплошную, да на встречную!
Публикую комментарии с прошлого блога, которые мне очень приглянулись =)
Я в такого,безфарного,чуть не впечаталась намедни.Темно уже было и машина темная.Так он еще и сто хренов мне в спину напихал.На мое замечание про фары он выдал:"Раньше ездили без фар и ничего". Номер не запомнила - в шоке была.
и я от такого шарахнулась на Ленина... Их все больше... Суперспособности?
размножаются почкованием
Да уж, надо быть готовым ко всему, на дорогу выезжаешь как на войну
Больше видео и фото можно найти здесь.
Присылайте нам свои фото и видео о непутевых участниках дорожного движения.
Пока!
Комментируйте, возражайте, критикуйте!
Этот водитель решил, что на тротуаре удобней!
А ничего что тротуар намного шире проезжей части?
Критика не в адрес автора.