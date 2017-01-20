ПДД?!

Всем привет!

Не так давно на нашем сайте в проекте "Ездим правильно" я, как обычно, выложила фото нарушителя с неправильной парковкой.

Господи! Что тут началось, мне писали сообщения с угрозами, с оскорблениями. И что я тупая, и выучи ПДД, и много ещё всего интересного.

Взаимными оскорблениями я себя унижать не буду, давайте лучше разберём аналогичную ситуацию.

Дано: номер авто нарушителя 269 (букв не разглядела)

У нас правостороннее движение, исходя из этого, делаю вывод (самое банальное), что автомобиль стоит прямо перед пешеходным переходом.

Правила дорожного движения гласят:

При выборе места для остановки автомобиля вблизи пешеходного перехода, необходимо чтобы были соблюдены и не нарушены следующие правила: до пешеходного перехода должно оставаться минимум 5 метров; запрещена парковка непосредственно на самом переходе; не допускается наезд на зебру; если дорога разделена сплошной разметкой, то ширина полосы вблизи пешеходного перехода для одного направления не должна быть уже 3 метров (источник).

Или может я неправа? =)

А вот ещё два красавца! Или может здесь тоже нет нарушения?!

Многие взрослые уже давным давно перестали уважать друг друга, но детей... Дети это самое святое, а вы им вот так! Дышите детки и обходите!

Номер авто: М090ЕЕ.

Как по мне, так надо было уже и в здание въезжать!

А вот еще один НЕ нарушитель!

Буквально 24 января на сайте была опубликована новость: Народная дружина Южно-Сахалинска начнёт борьбу с наглыми автомобилистами.

Даже и не знаю какие эмоции вызвала у меня эта новость. А у вас? Хочется, конечно же, верить в лучшее, но...

В одной сахалинской группе ВКонтакте под названием АвтоОлень GO. Сахалин выложили очень хорошее видео:

Что думаете по этому поводу?

На сегодня всё!

Присылайте нам свои фото и видео о непутевых участниках дорожного движения.

Пока!

P.S. Помните, что ваши маленькие нарушения ведут к огрооооомным и серьёзным ДТП!