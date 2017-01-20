блоги
блоги
Регистрация
Ездим правильно!
ПДД?!

ПДД?!

Всем привет! 

Не так давно на нашем сайте в проекте "Ездим правильно" я, как обычно, выложила фото нарушителя с неправильной парковкой.

Господи! Что тут началось, мне писали сообщения с угрозами, с оскорблениями. И что я тупая, и выучи ПДД, и много ещё всего интересного.

Взаимными оскорблениями я себя унижать не буду, давайте лучше разберём аналогичную ситуацию.

Дано: номер авто нарушителя 269 (букв не разглядела)

У нас правостороннее движение, исходя из этого, делаю вывод (самое банальное), что автомобиль стоит прямо перед пешеходным переходом.

Правила дорожного движения гласят: 

При выборе места для остановки автомобиля вблизи пешеходного перехода, необходимо чтобы были соблюдены и не нарушены следующие правила: до пешеходного перехода должно оставаться минимум 5 метров; запрещена парковка непосредственно на самом переходе; не допускается наезд на зебру; если дорога разделена сплошной разметкой, то ширина полосы вблизи пешеходного перехода для одного направления не должна быть уже 3 метров (источник).

Или может я неправа? =)

А вот ещё два красавца! Или может здесь тоже нет нарушения?!

Многие взрослые уже давным давно перестали уважать друг друга, но детей... Дети это самое святое, а вы им вот так! Дышите детки и обходите!

Номер авто: М090ЕЕ.

Как по мне, так надо было уже и в здание въезжать!

А вот еще один НЕ нарушитель!

Буквально 24 января на сайте была опубликована новость: Народная дружина Южно-Сахалинска начнёт борьбу с наглыми автомобилистами.

Даже и не знаю какие эмоции вызвала у меня эта новость. А у вас? Хочется, конечно же, верить в лучшее, но...

В одной сахалинской группе ВКонтакте под названием АвтоОлень GO. Сахалин выложили очень хорошее видео:

Что думаете по этому поводу?

На сегодня всё!

Присылайте нам свои фото и видео о непутевых участниках дорожного движения.

Пока!

P.S. Помните, что ваши маленькие нарушения ведут к огрооооомным и серьёзным ДТП! 

Автор: Ри Валерия, сегодня, в 16:00 +6
Еще в этом блоге
Голову включать мне лень, я паркуюсь, как...
Какое ещё ПДД?!
Зоопаркинг! + дополнение
И ещё раз про оле...водя...
Комментарии
НКолчина
Написано сегодня, в 16:32
нда... интересно, у умника на детской площадке, есть свои дети?
Ответить
+1
Ри Валерия
Написано сегодня, в 17:29
НКолчина, как доказывает практика, это не имеет никакого значения!
Ответить
+1
fifochka
Написано сегодня, в 17:34
Ребятам, снявшим видео, респект конечно. Супер
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Голову включать мне лень, я паркуюсь, как...
Голову включать мне лень, я паркуюсь, как...
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru