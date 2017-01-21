Южно-Сахалинск засыпает снегом
Фоторепортаж с улиц города
С раннего утра пятницы, 27 января, в Южно-Сахалинске идет обильный снегопад. Непогода не нарушила ход жизни горожан – транспорт и системы жизнеобеспечения областного центра работают в штатном режиме. Южносахалинцы живут своей привычной суетной жизнью. В городе кипит засыпанная снегом жизнь.
По прогнозам синоптиков, снег в городе будет идти и сегодня, и завтра. Ожидается усиление ветра. Температура ночью -9…-11°, днем -6…-8°. В воскресенье ночью небольшой снег, слабая метель, температура -11…-13°; днем без осадков, температура -5…-7°.
Предлагаем вашему вниманию небольшой фоторепортаж с заснеженных улиц столицы островного региона.
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27 Заснеженный Южно-Сахалинск
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Комментарии
Анфиса Черненко
Написано вчера, в 18:27
Такие фотки классные!Особенно с детками,лица полные счастья!
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+3
legkiy
Написано вчера, в 18:55
дядька с рыбой напомнил мне вот этого героя
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0
Crysis
Написано вчера, в 19:20
это вы называете засыпает снегом, не смешите мои тапочки, снега с гулькин нос
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+4
Veronika1211
Написано вчера, в 21:22
Вот детям-то веселье - в снегу побарахтаться...
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+1