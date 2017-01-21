Южно-Сахалинск засыпает снегом

С раннего утра пятницы, 27 января, в Южно-Сахалинске идет обильный снегопад. Непогода не нарушила ход жизни горожан – транспорт и системы жизнеобеспечения областного центра работают в штатном режиме. Южносахалинцы живут своей привычной суетной жизнью. В городе кипит засыпанная снегом жизнь.

По прогнозам синоптиков, снег в городе будет идти и сегодня, и завтра. Ожидается усиление ветра. Температура ночью -9…-11°, днем -6…-8°. В воскресенье ночью небольшой снег, слабая метель, температура -11…-13°; днем без осадков, температура -5…-7°.

Предлагаем вашему вниманию небольшой фоторепортаж с заснеженных улиц столицы островного региона.