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Южно-Сахалинск засыпает снегом

Южно-Сахалинск засыпает снегом

Фоторепортаж с улиц города

С раннего утра пятницы, 27 января, в Южно-Сахалинске идет обильный снегопад. Непогода не нарушила ход жизни горожан – транспорт и системы жизнеобеспечения областного центра работают в штатном режиме. Южносахалинцы живут своей привычной суетной жизнью. В городе кипит засыпанная снегом жизнь.

По прогнозам синоптиков, снег в городе будет идти и сегодня, и завтра. Ожидается усиление ветра. Температура ночью -9…-11°, днем -6…-8°. В воскресенье ночью небольшой снег, слабая метель, температура -11…-13°; днем без осадков, температура -5…-7°.

Предлагаем вашему вниманию небольшой фоторепортаж с заснеженных улиц столицы островного региона.

Галерея
Заснеженный Южно-Сахалинск, Фото: 1
Заснеженный Южно-Сахалинск, Фото: 2
Заснеженный Южно-Сахалинск, Фото: 3
Заснеженный Южно-Сахалинск, Фото: 4
Заснеженный Южно-Сахалинск, Фото: 5
Заснеженный Южно-Сахалинск, Фото: 6
Заснеженный Южно-Сахалинск, Фото: 7
Заснеженный Южно-Сахалинск, Фото: 8
Заснеженный Южно-Сахалинск, Фото: 9
Заснеженный Южно-Сахалинск, Фото: 10
Заснеженный Южно-Сахалинск, Фото: 11
Заснеженный Южно-Сахалинск, Фото: 12
Заснеженный Южно-Сахалинск, Фото: 13
Заснеженный Южно-Сахалинск, Фото: 14
Заснеженный Южно-Сахалинск, Фото: 15
Заснеженный Южно-Сахалинск, Фото: 16
Заснеженный Южно-Сахалинск, Фото: 17
Заснеженный Южно-Сахалинск, Фото: 18
Заснеженный Южно-Сахалинск, Фото: 19
Заснеженный Южно-Сахалинск, Фото: 20
Заснеженный Южно-Сахалинск, Фото: 21
Заснеженный Южно-Сахалинск, Фото: 22
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Заснеженный Южно-Сахалинск, Фото: 24
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Заснеженный Южно-Сахалинск, Фото: 27
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Заснеженный Южно-Сахалинск
Автор: Иван Федотов, вчера, в 15:30 +9
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Комментарии
Анфиса Черненко
Написано вчера, в 18:27
Такие фотки классные!Особенно с детками,лица полные счастья!
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+3
legkiy
Написано вчера, в 18:55
дядька с рыбой напомнил мне вот этого героя
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0
Crysis
Написано вчера, в 19:20
это вы называете засыпает снегом, не смешите мои тапочки, снега с гулькин нос
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+4
Veronika1211
Написано вчера, в 21:22
Вот детям-то веселье - в снегу побарахтаться...
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+1
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