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В Южно-Сахалинске открылась новогодняя ёлка и прошел фестиваль пельменей

В Южно-Сахалинске открылась новогодняя ёлка и прошел фестиваль пельменей

Изюминкой старта предновогодних торжеств стал фольклорно-гастрономический фестиваль 

17 декабря на пл. Ленина был дан старт предновогодним торжествам. Народные гулянья начались  в 12:00. Изюминкой праздника стал первый в истории областного центра фольклорно-гастрономический фестиваль пельменей. Жители и гости города смогли познакомиться с разнообразием этого блюда, а также отведать «хлебные ушки», приготовленные по различным рецептам.
 
В рамках фестиваля состоялся конкурс на скоростное поедание пельменей 
«Пельмешки без спешки». Кроме того, в этот день прошла квест-игра «В поисках новогоднего шара», общегородской флешмоб и различные конкурсы. Работали игровые площадки «Боулинг», «Большая рыбалка», «Новогодний художник» и другие.
 
В 18:00 около Дома правительства состоится открытие главной елки области.
 
Завершится мероприятие красочным фейерверком.
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Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 41
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Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 44
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 45
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 46
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 47
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 48
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 49
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 50
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 51
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 52
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 53
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 54
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 55
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 56
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 57
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 58
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 59
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 60
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 61
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 62
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 63
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 64
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 65
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 66
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 67
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 68
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 69
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 70
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 71
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 72
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 73
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 74
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 75
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 76
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 77
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 78
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 79
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 80
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 81
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 82
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 83
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 84
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 85
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 86
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 87
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 88
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 89
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 90
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 91
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 92
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 93
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 94
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 95
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 96
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 97
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 98
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 99
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 100
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 101
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 102
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Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 104
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 105
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 106
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 107
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 108
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 109
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 110
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 111
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 112
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 113
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 114
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 115
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 116
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 117
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 118
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 119
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 120
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 121
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 122
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 123
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 124
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 125
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 126
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 127
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 128
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 129
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 130
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 131
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 132
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 133
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 134
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 135
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 136
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 137
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 138
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 139
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 140
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 141
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 142
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 143
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 144
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 145
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 146
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 147
Открытие ёлки и фестиваль пельменей, Фото: 148
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17 декабря 2016 г.
Автор: Сергей Маслаков, 17 декабря, в 16:27 +7
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Событие
фестиваль пельменейоткрытие городской елки
Место
площадь Ленина
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Комментарии
Online
Сергей Маслаков Online
Написано 17 декабря, в 22:27 Отредактированно 17 декабря, в 22:27
Спасибо, Нина! ))))))))))))))
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+2
Нина Шалфей
Написано 18 декабря, в 10:07
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+2
Angela
Написано 17 декабря, в 23:35
добавляю "дедушек" )))
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+1
Online
Сергей Маслаков Online
Написано 17 декабря, в 23:42
Angela, а на дедушек я не успел, к сожалению, с такими пробками и не удивительно, в принципе.
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+2
Angela
Написано 17 декабря, в 23:53
Сергей Маслаков, а я просто мимо шла )))
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+1
Online
Sade Online
Написано 20 декабря, в 18:42
А где фото пельменей? Где "виновники" торжества?
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+1
Online
ILYA301968 Online
Написано вчера, в 21:45
А Где Рекордсмены в поедании пельменей!
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