В Южно-Сахалинске открылась новогодняя ёлка и прошел фестиваль пельменей

17 декабря на пл. Ленина был дан старт предновогодним торжествам. Народные гулянья начались в 12:00. Изюминкой праздника стал первый в истории областного центра фольклорно-гастрономический фестиваль пельменей. Жители и гости города смогли познакомиться с разнообразием этого блюда, а также отведать «хлебные ушки», приготовленные по различным рецептам.

В рамках фестиваля состоялся конкурс на скоростное поедание пельменей

«Пельмешки без спешки». Кроме того, в этот день прошла квест-игра «В поисках новогоднего шара», общегородской флешмоб и различные конкурсы. Работали игровые площадки «Боулинг», «Большая рыбалка», «Новогодний художник» и другие.

В 18:00 около Дома правительства состоится открытие главной елки области.

Завершится мероприятие красочным фейерверком.