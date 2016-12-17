В Южно-Сахалинске открылась новогодняя ёлка и прошел фестиваль пельменей
Изюминкой старта предновогодних торжеств стал фольклорно-гастрономический фестиваль
17 декабря на пл. Ленина был дан старт предновогодним торжествам. Народные гулянья начались в 12:00. Изюминкой праздника стал первый в истории областного центра фольклорно-гастрономический фестиваль пельменей. Жители и гости города смогли познакомиться с разнообразием этого блюда, а также отведать «хлебные ушки», приготовленные по различным рецептам.
В рамках фестиваля состоялся конкурс на скоростное поедание пельменей
«Пельмешки без спешки». Кроме того, в этот день прошла квест-игра «В поисках новогоднего шара», общегородской флешмоб и различные конкурсы. Работали игровые площадки «Боулинг», «Большая рыбалка», «Новогодний художник» и другие.
В 18:00 около Дома правительства состоится открытие главной елки области.
Завершится мероприятие красочным фейерверком.
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148 17 декабря 2016 г.
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Комментарии
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Сергей Маслаков Online
Написано 17 декабря, в 22:27 Отредактированно 17 декабря, в 22:27
Спасибо, Нина! ))))))))))))))
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+2
Нина Шалфей
Написано 18 декабря, в 10:07
Сергей Маслаков,
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Angela
Написано 17 декабря, в 23:35
добавляю "дедушек" )))
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Сергей Маслаков Online
Написано 17 декабря, в 23:42
Angela, а на дедушек я не успел, к сожалению, с такими пробками и не удивительно, в принципе.
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+2
Angela
Написано 17 декабря, в 23:53
Сергей Маслаков, а я просто мимо шла )))
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Sade Online
Написано 20 декабря, в 18:42
А где фото пельменей? Где "виновники" торжества?
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ILYA301968 Online
Написано вчера, в 21:45
А Где Рекордсмены в поедании пельменей!
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