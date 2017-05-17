Цветочный роддом: как выращивают петунию и бархатцы для сахалинских клумб

Фото: Андрей Щербинин

«Больше цветов, красивых и разных!» Такого негласного принципа придерживаются сотрудники совхоза «Тепличный» в Южно-Сахалинске. На протяжении 15 лет здесь выращивают петунию, бархатцы, настурцию, сальвию, георгины и другую цветочную рассаду, которая разлетается среди покупателей словно горячие пирожки. «В этом сезоне мы планируем вырастить рекордное количество цветов – 800 тысяч. Это на 200 тысяч больше, чем в прошлом сезоне. Только Южно-Сахалинск заказал нам почти 400 тысяч штук рассады - мы участвовали в конкурсе и выиграли его. Плюс победили в тендере на поставку цветочной рассады в Корсаков», - рассказывает начальник отдела реализации Елена Буткова.

Чтобы обеспечить рассадой всех желающих, в «Тепличном» стараются по-хозяйски использовать «каждую пядь земли». В этом году пять парников 70-го года постройки решили не сносить, а использовать для выращивания рассады перца и цветов.

- Эти теплицы должны были идти под снос. Но мы подсчитали и решили, что если хотим прирастить объёмы цветочной рассады, то без «старичков» не обойтись. Так что, пока они в строю вместе с новыми современными теплицами, и мы ещё немного поработаем с ними, - поделилась планами Елена Буткова. – В двух теплицах советского образца у нас растут перцы, а в остальных трёх – цветочная рассада.





Помимо круглогодичных роз и праздничных тюльпанов, в совхозе каждую весну выращивают около сотни видов однолетников и многолетников. Все их потом можно встретить на клумбах сахалинских городов и сёл.

Ежегодно в «Тепличный» поступает большое количество заказов от муниципальных образований, предприятий и учреждений, которые благоустраивают свои территории.

Едут за рассадой и многочисленные садоводы-любители.

Процесс выращивания цветочной рассады начинается в январе с высевания в пластиковые кассеты семян виолы и герани и длится практически всё лето. Главное преимущество кассетной технологии выращивания в том, что корневая система растения при пересадке не повреждается. Также в «Тепличном» выращивают рассаду в отдельных горшках и кашпо.

Среди цветочных новинок 2017-го и совершенно неизвестные виды, и интересные сорта давно знакомых сахалинцам культур. Например, остеосперум - нежный, красивый цветок, напоминающий своим видом ромашку, несколько видов крупнолистных колеусов и бегонии, космея.

Особая гордость предприятия – петуния и бархатцы. Это, пожалуй, самые популярные среди покупателей цветы. В «Тепличном» их можно найти сразу несколько видов. Вся выращенная рассада хорошо подходит для сахалинского климата, цветёт всё лето и даже самый скучный садовый участок сделает ярким и привлекательным.

Кстати, состояние собственной территории – всегда в поле зрения работников «Тепличного». Каждую весну территория совхоза превращается в ухоженный город-сад, в котором удачно сочетаются ландшафтные композиции из собственных цветов и растений, оригинальные и абсолютно доступные дизайнерские решения

Сегодня продажа цветочной рассады в «Тепличном» идёт полным ходом. По словам продавцов, точное количество растений, проданных за день, назвать сложно, но оно исчисляется в тысячах. К своим подопечным они относятся по-матерински: радуются, когда видят цветущий Южно-Сахалинск и расстраиваются, если замечают неухоженные клумбы.

По словам работников совхоза, им нравится работать с цветами, потому что это положительно влияет на характер человека и люди становятся добрее.

И может для кого-то цветочная клумба – мелочь, но без неё двор, сквер, улица – скучны. И если каждый сахалинец посадит по яркому цветку, жизнь вокруг преобразится.