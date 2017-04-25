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"На фоне" - новый проект astv.ru

"На фоне" - новый проект astv.ru

Улицы и девушки Южно-Сахалинска, какими вы их еще не видели

Мы попросили пятерых сахалинских фотографов, очень разных и оригинальных сфотографировать девушек на улицах Южно-Сахалинска. Моделями выступили не только те, кто занимается этим профессионально. Участницы проекта - спортсменки, деловые леди, балерина, экстремалка-байкерша и блогеры astv.ru.  

Они не брали парадные виды и нарядные фасады, но и не уходили от главных дорог. Все снимки сделаны в городе - в его старых микрорайонах, новых и тех, что новоселы заселяют как раз в эти дни. 

Мы не знаем, что у нас получилось - стеб, социальная сатира или чистый арт-проект. Наверное, каждый увидит свое. 

Фотограф Андрей Одинцов. Модель - Елена Кириченко.

Фотограф Алена Николаева. Модель Евгения Хангелдян.

Фотограф Алена Николаева. Модель - Екатерина Долгих. 

Фотограф Артур Петросян. Модели - спортсменки команды по чирлидингу, школы "GRACE" и дворца спорта "Кристалл". 

Фотограф Андрей Одинцов. Модель - Валерия Антипенко. 

Фотограф Екатерина Белякова. Модель Наталья Иньжакова.

Фотограф Денис Винарь. Модель - Анна. 

Фотограф Денис Винарь. Модель - Людмила Слободян, байкерский клуб RaidoRune Sakhalin.

Фотограф Артур Петросян. Модель стилист-имиджмейкер Наталья Гурник. Прическа и макияж Екатерина Демешкина. 

Фотограф - Екатерина Белякова. Модель - Софья Сон, детский театр Русского балета "Щелкунчик". 

Спасибо всем, кто принял участие в проекте. Спасибо Андрею, Кате, Денису, Артуру и Алене. Мы очень благодарны вам за дружбу и за то, что можете превратить в искусство даже лужу. 

Спасибо нашим бесстрашным моделям, которые хладнокровно лезли в грязь и на гаражи, которые раздевались при минусовой температуре, и при этом умудрялись улыбаться так ослепительно, что согревали все вокруг. 

Автор: Любовь Барабашова, 2 мая, в 15:34 +41
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Комментарии
Online
ignition Online
Написано 2 мая, в 17:24
Крутой проект!
Ответить
+13
Online
Ярославчик Online
Написано 2 мая, в 17:58
Интересная задумка...
Надо продолжать...
Ответить
+12
Елена Кириченко
Написано 2 мая, в 18:02
Аааа!!! Люба, какая круть! Спасибо, что пригласили. Вы знаете, мы за любой кипиш! падруга , как эпически ты навернулась все таки ыыыыы аааа !
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+11
Оля Нагаева
Написано 2 мая, в 18:10
Это очень клёвая идея! Прям нереально клёвая!

Все модели - ШИКАРНЫ!! Правда, моё танцорское сердце защемило при виде девочки в пуантах и на свалке
Но что не сделаешь ради искусства!
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+12
Елена Кириченко
Написано 2 мая, в 18:28
Кстати, про место, где девушка на трубе, я как-то писала блог http://astv.ru/club/blog/hochu-skazat/a0Y0169EOkqv..
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+8
НюНик_просто_Анна
Написано 2 мая, в 19:08
Это просто крутобл настолько, что дыхание перехватывает!
обалдеть и модели и фон! Лена , вы с подругой молодцы! И все остальные - тоже великолепны, вместе с фотографами!
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+11
Елена Кириченко
Написано 2 мая, в 21:39
НюНик_просто_Анна, спасибо, дорогая
Ответить
+5
Илона Ан
Написано 2 мая, в 19:09
Ребята, вы круты! Мне все понравилось! Просто огонь! ???? Проект суперский !
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+10
Кузовков Владимир
Написано 2 мая, в 20:35
Классный проект!
А мне вот стало собаку жалко. Даже не представляю сколько сил и терпения приходится тратить хозяйке чтобы поддерживать бедную собаку в чистоте и порядке..
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+7
Елена Кириченко
Написано 2 мая, в 21:41
Кузовков Владимир, скажу по секрету, у нее двое таких псов
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+6
Натали70
Написано 2 мая, в 21:26
Вот они реалити нашей жизни: "Острова на которых хочется жить"...
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+7
AnnaAnna
Написано 2 мая, в 22:45
"Я спешу посмеяться над всем, иначе мне пришлось бы заплакать". Спасибо, дорогие!
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+6
Балтийская Килька
Написано 2 мая, в 23:17
Это супер-пупер проект! Невероятно круто!

Показать всю женскую красоту на фоне....это надо было суметь!! БРАВО!!!!!Жду продолжения и побольше!!! Всяко-разного и много!

А для парней будет проект "На фоне"?
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+7
Online
tanyalanskaya Online
Написано вчера, в 00:49
Сто раз - супер супер супер!!! Жду продолжения!
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+3
V.K.
Написано вчера, в 08:41
Ай! Молодцы!
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+2
Diya
Написано вчера, в 09:28
Присоединяюсь к восторженному хору!
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+3
Transmitter
Написано вчера, в 09:37
А вот если еще по остальным городам прокатиться там материала еще полно на эту тему
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+1
Valoptor
Написано вчера, в 10:08
Отлично.
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+2
Виктория Сенива
Написано вчера, в 10:11
КАКИЕ КРАСИВЫЕ ДЕВУШКИ ЖИВУТ В ТАКОМ НЕКРАСИВОМ ГОРОДЕ. ЧТО ЖЕ ТОГДА ТВОРИТСЯ В РАЙОНАХ?
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+5
Bokassa
Написано вчера, в 12:54
вот прям шикарные иллюстрации для этой новости "Проект #яживунастровах стартовал на Сахалине" http://astv.ru/news/culture/2017-04-25-proekt-yazh..
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0
ЛеО
Написано вчера, в 15:19
Какие же Вы молодцы-креативщики-фантазеры!!! Я в восторге!!! Так здорово, такой контраст! Идея замечательная! Одобрям))) Умеете же поднять настроение и порадовать столь необычными пейзажами (или портретами) Не знаю, как правильно
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0
qwert
Написано вчера, в 20:13 Отредактированно вчера, в 20:17
А каков был смысл проекта? просто лишь бы заполнить новостную ленту?
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+3
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