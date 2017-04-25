"На фоне" - новый проект astv.ru
Улицы и девушки Южно-Сахалинска, какими вы их еще не видели
Мы попросили пятерых сахалинских фотографов, очень разных и оригинальных сфотографировать девушек на улицах Южно-Сахалинска. Моделями выступили не только те, кто занимается этим профессионально. Участницы проекта - спортсменки, деловые леди, балерина, экстремалка-байкерша и блогеры astv.ru.
Они не брали парадные виды и нарядные фасады, но и не уходили от главных дорог. Все снимки сделаны в городе - в его старых микрорайонах, новых и тех, что новоселы заселяют как раз в эти дни.
Мы не знаем, что у нас получилось - стеб, социальная сатира или чистый арт-проект. Наверное, каждый увидит свое.
Фотограф Андрей Одинцов. Модель - Елена Кириченко.
Фотограф Алена Николаева. Модель Евгения Хангелдян.
Фотограф Алена Николаева. Модель - Екатерина Долгих.
Фотограф Артур Петросян. Модели - спортсменки команды по чирлидингу, школы "GRACE" и дворца спорта "Кристалл".
Фотограф Андрей Одинцов. Модель - Валерия Антипенко.
Фотограф Екатерина Белякова. Модель Наталья Иньжакова.
Фотограф Денис Винарь. Модель - Анна.
Фотограф Денис Винарь. Модель - Людмила Слободян, байкерский клуб RaidoRune Sakhalin.
Фотограф Артур Петросян. Модель стилист-имиджмейкер Наталья Гурник. Прическа и макияж Екатерина Демешкина.
Фотограф - Екатерина Белякова. Модель - Софья Сон, детский театр Русского балета "Щелкунчик".
Спасибо всем, кто принял участие в проекте. Спасибо Андрею, Кате, Денису, Артуру и Алене. Мы очень благодарны вам за дружбу и за то, что можете превратить в искусство даже лужу.
Спасибо нашим бесстрашным моделям, которые хладнокровно лезли в грязь и на гаражи, которые раздевались при минусовой температуре, и при этом умудрялись улыбаться так ослепительно, что согревали все вокруг.
Надо продолжать...
Все модели - ШИКАРНЫ!! Правда, моё танцорское сердце защемило при виде девочки в пуантах и на свалке
А мне вот стало собаку жалко. Даже не представляю сколько сил и терпения приходится тратить хозяйке чтобы поддерживать бедную собаку в чистоте и порядке..
Показать всю женскую красоту на фоне....это надо было суметь!! БРАВО!!!!!Жду продолжения и побольше!!! Всяко-разного и много!
А для парней будет проект "На фоне"?