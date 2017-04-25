"На фоне" - новый проект astv.ru

Улицы и девушки Южно-Сахалинска, какими вы их еще не видели

Мы попросили пятерых сахалинских фотографов, очень разных и оригинальных сфотографировать девушек на улицах Южно-Сахалинска. Моделями выступили не только те, кто занимается этим профессионально. Участницы проекта - спортсменки, деловые леди, балерина, экстремалка-байкерша и блогеры astv.ru.

Они не брали парадные виды и нарядные фасады, но и не уходили от главных дорог. Все снимки сделаны в городе - в его старых микрорайонах, новых и тех, что новоселы заселяют как раз в эти дни.

Мы не знаем, что у нас получилось - стеб, социальная сатира или чистый арт-проект. Наверное, каждый увидит свое.

Фотограф Андрей Одинцов. Модель - Елена Кириченко.

Фотограф Алена Николаева. Модель Евгения Хангелдян.

Фотограф Алена Николаева. Модель - Екатерина Долгих.

Фотограф Артур Петросян. Модели - спортсменки команды по чирлидингу, школы "GRACE" и дворца спорта "Кристалл".

Фотограф Андрей Одинцов. Модель - Валерия Антипенко.

Фотограф Екатерина Белякова. Модель Наталья Иньжакова.

Фотограф Денис Винарь. Модель - Анна.

Фотограф Денис Винарь. Модель - Людмила Слободян, байкерский клуб RaidoRune Sakhalin.

Фотограф Артур Петросян. Модель стилист-имиджмейкер Наталья Гурник. Прическа и макияж Екатерина Демешкина.

Фотограф - Екатерина Белякова. Модель - Софья Сон, детский театр Русского балета "Щелкунчик".

Спасибо всем, кто принял участие в проекте. Спасибо Андрею, Кате, Денису, Артуру и Алене. Мы очень благодарны вам за дружбу и за то, что можете превратить в искусство даже лужу.

Спасибо нашим бесстрашным моделям, которые хладнокровно лезли в грязь и на гаражи, которые раздевались при минусовой температуре, и при этом умудрялись улыбаться так ослепительно, что согревали все вокруг.