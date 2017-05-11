ПодкАСТВ: как победить страх общения, уметь сказать "нет" и стоять на своем

Как поймать свои страхи за хвост, понять их природу и устранить трудности, связанные с ними - рассказывает Наталья Рогачева

Сегодня, 17 мая, в эфире радиостанции АСТВ состоялась программа "Открытая студия", гостем которой стала психолог Наталья Рогачева. В этот раз темой беседы ведущей Алены Бариновой с Натальей стала проблема страхов общения и преодоления неуверенности в себе.

Эфир получился очень интересным и полезным для множества радиослушателей. Фразу "У меня нет проблем с общением" можно услышать довольно часто, но в действительности таких людей - единицы.

Как поймать свои страхи за хвост, понять их природу и устранить трудности, связанные с ними - рассказывает Наталья Рогачева. Включайте наш подкаст!