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ПодкАСТВ: как победить страх общения, уметь сказать "нет" и стоять на своем

ПодкАСТВ: как победить страх общения, уметь сказать "нет" и стоять на своем

Как поймать свои страхи за хвост, понять их природу и устранить трудности, связанные с ними - рассказывает Наталья Рогачева

Сегодня, 17 мая, в эфире радиостанции АСТВ состоялась программа "Открытая студия", гостем которой стала психолог Наталья Рогачева. В этот раз темой беседы ведущей Алены Бариновой с Натальей стала проблема страхов общения и преодоления неуверенности в себе.
 
Эфир получился очень интересным и полезным для множества радиослушателей. Фразу "У меня нет проблем с общением" можно услышать довольно часто, но в действительности таких людей - единицы. 
 
Как поймать свои страхи за хвост, понять их природу и устранить трудности, связанные с ними - рассказывает Наталья Рогачева. Включайте наш подкаст!
 
 

 

вчера, в 17:56 +2
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Люди
Наталья Рогачева
Место
Южно-СахалинскАСТВ
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Комментарии
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 18:45
Блин, жаль, что не могу послушать(((
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