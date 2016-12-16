БИЗНЕС-ИСТОРИЯ: Пять лет красоты Дианы Устиновской

Когда-то эта женщина была успешным юристом. Но в один прекрасный момент круто изменила свою жизнь – начала создавать эксклюзивные украшения. Секретами успешного бизнеса поделилась Диана Устиновская

С Дианой Устиновской мы устроились в уютном кафе недалеко от шоу-рума «ДианаДизайн», поговорить в котором просто невозможно из-за постоянного присутствия сменяющих друг друга покупателей. Моя собеседница заказала чашку горячего капучино и, неторопливо помешивая ароматный напиток, ответила на мои вопросы о творчестве, бизнесе и отношениях между людьми.

- По моим подсчетам, ты занимаешься изготовлением украшений уже около пяти лет. Изменилось ли что-то за это время?

- Верно, в июне 2016 года исполнилось ровно пять лет с момента создания моего первого изделия. Конечно, за это время произошло много интересных изменений. Во-первых, новый облик приняла сама культура производства и потребления (если можно так сказать) украшений. С одной стороны, люди стали гораздо охотнее обращать внимание именно на бижутерию ручной работы, ценить индивидуальность изделий, привлекать мастера к воплощению своих идей. С другой стороны, в разы увеличилось количество женщин, создающих прекрасные вещи в самых разных техниках. Появилось большое количество разнообразных материалов для творчества, возросла их доступность. Интернет заполонили тысячи интересных уроков и мастер-классов, которые в любой момент можно купить в электронном виде или посмотреть онлайн.

- А когда впервые проявились твои творческие способности?

- Мир камней и красоты вошел в мою жизнь практически с рождения. Мой отец работал геологом. У нас в доме постоянно были какие-то затейливые горные породы, а на праздники он дарил мне полудрагоценные камни невероятной красоты. В детстве я любила рисовать, а в старших классах получила образование художника-оформителя. Но при этом с самого детства мне нравилась юриспруденция. Конечно, учась в третьем классе, я еще не знала такого серьезного слова, поэтому хотела стать то следователем, то милиционером, то адвокатом. В итоге я воплотила свою мечту и более 10 лет чувствовала комфортно в этой области.

Но в 2011 году наступил один из сложных периодов моей жизни. Тогда я ушла в творчество, чтобы отвлечься, и это очень помогло. Процесс создания украшений захватил меня полностью! Это был другой, волшебный мир. Конечно, первые изделия были довольно кустарны. Я делала их ради своего удовольствия и думала, как было бы здорово, если бы они стали нравится и другим людям, которые захотели бы их купить. Прошло совсем немного времени до воплощения этой мечты. Люди действительно заинтересовались и начали покупать украшения.

- Как изменились за прошедшее время твои взгляды на процесс творчества?

- Чтобы внести ясность, скажу сразу, что я никогда не видела в изготовлении украшений хобби. Моей целью изначально было создание бижутерии, за которую другие люди захотели бы заплатить деньги. Я убеждена, что высшая оценка творчества – это желание человека потратить на него свои средства. Со временем пришел опыт, который помог мне видеть, что нужно человеку, как с ним работать, чтобы он выбрал именно мою бижутерию.

Что касается организационной части процесса, из-за постоянного роста производства мне приходится все больше и больше систематизировать свою жизнь. Я не могу ни на что отвлекаться, отказываюсь от многих вещей, чтобы успевать делать то количество украшений, которое мне нужно. Сюда входят не только работы на заказ, но и свободное творчество, реализация моих собственных идей.

Как только ты делаешь паузу, сразу же откатываешься назад

- Чему тебя научил этот бизнес?

- Первое – ни в коем случае нельзя останавливаться. Как только ты делаешь паузу, сразу же откатываешься назад, а идти надо только вперед, каждый раз превосходя свои предыдущие результаты. В лучшем случае можно остаться на том же месте, чтобы при благоприятных обстоятельствах снова рвануть вперед.

Вторая вещь, которой меня научил бизнес – нужно как можно быстрее реагировать на запросы клиентов. Это касается любой сферы, связанной с услугами: чем быстрее ты удовлетворяешь просьбы покупателей и отвечаешь на их вопросы, тем быстрее и надежней завоевываешь себе лояльность потенциальной аудитории. Работа с людьми занимает львиную долю моего времени, практически весь день я провожу в интернете, общаясь с клиентами.

- Ты – активный пользователь инстаграма и других социальных сетей. Чувствуешь себя комфортно, обнажая свою жизнь?

- У меня нет предрассудков по этому поводу. Конечно, я выкладываю в инстаграм не все. Хотя все я выкладываю, что сочинять? Кроме не помытой посуды, разве что. В принципе все, что есть в инстаграме – это и есть моя жизнь. При этом я не могу назвать себя экстравертом, любителем шумных сборищ. Но занимаясь тем, чем я занимаюсь, я не могу быть замкнутой. Общение дает очень много. Когда человек видит жизнь, ему становится интересна работа: все хотят иметь что-то с историей, с энергетикой человека.

- Тебе нравится осваивать новые материалы и техники или предпочитаешь работать со знакомыми?

- Чаще мне удается осваивать новые виды материалов. Что касается техник, прежде всего, приходится взвешивать коммерческую составляющую, потому что часто процесс оказывается не только дорогостоящим, но и длительным по времени. Это скорее развлечение для души. Например, я делала изделия из пластического серебра (очень высокая себестоимость производства), занималась гальваникой (на подготовительные процедуры уходит несколько дней). В итоге оказывается, что клиенты предпочитают простые сборные украшения. Они получаются лучше, быстрее и красивее.

- Сейчас тебя можно назвать одним из самых востребованных мастеров по изготовлению украшений на Сахалине. Что ты думаешь по этому поводу?

- Конечно, я рада. Это была моя цель, и она достигнута. Теперь желательно сохранить свой статус-кво. Это можно было бы назвать тщеславием, но ведь каждый человек стремиться быть лучшим в своей деятельности, иначе не было бы стольких конкурсов и соревнований.

- Поделись секретом: к тебе уже поступали предложения от потенциальных подмастерьев?

- Да, такие предложения были, но пока я к этому не готова. Не представляю, каким образом можно организовать их труд, какую часть своих полномочий могу делегировать без ущерба для производства. Наверное, когда-нибудь мне придется взять себе помощника, но пока я сама справляюсь с существующем объемом работы. На пределе, но справляюсь.

Я думаю, что нужно просто работать, и тогда для творческого кризиса просто не будет места.

- Еще один каверзный вопрос: как складываются твои отношения с другими мастерами? Не чувствуешь ли себя неловко, когда на выставках больше всего человек собираются именно у твоего стенда?

- Вот об этом я узнала относительно недавно от других людей. На самой выставке мне этого не видно: подходят люди, я погружаюсь в процесс общения с ними и не обращаю внимания на то, что творится по сторонам. Мне кажется, что это происходит именно из-за неготовности других мастеров быть открытыми перед своими покупателями. Кто-то считает дурным тоном предлагать что-то или «накоротке» разговаривать с клиентом. Некоторые думают, что привлекателен сам вид моего творчества. Но когда я только начинала, все время думала: «Боже мой! Я не хочу делать ничего, кроме украшений, но там такая конкуренция! Я никогда ничего не продам!»

Каким бы замечательным ни было изделие, если его не хотят покупать – это грустно, а покупать предпочитают у открытого, всегда готового к диалогу человека. Что касается отношений с другими мастерами – все замечательно, пока не начинается плагиат. Копируют все: не только идеи, но и композиции для фото и манеру написания постов! В мире столько идей – бери и делай, зачем покушаться на чужое? Раньше я конфликтовала из-за этого, но сейчас чаще закрываю глаза.

- Как ты сама можешь охарактеризовать качество изготавливаемой тобой бижутерии?

- Конечно, со стороны виднее, но я надеюсь, что качество изделий существенно возросло. Работы стали более сложными технически, хотя это не всегда приветствуется клиентами. Зато, если раньше я брала материалы и видела только одну возможность реализации своего замысла, то теперь, с опытом, появился нестандартный взгляд на какие-то вещи, что позволяет легче и полнее выразить художественную идею.

- Ты не ведешь статистику, в скольких городах носят твои украшения?

- Количество не считала, но как у каждого Наполеона, у меня есть карта России и ближнего зарубежья, которую мне подарила заказчица. Там я отмечаю точечки, и их уже очень много.

- У тебя есть любимые инструменты для работы?

- Без нескольких любимых и в то же время предельно простых инструментов я не могу жить: это плоскогубцы, круглогубцы и кусачки – три верных орудия труда.

- Ты уже создала свое любимое украшение?

- Каждое новое украшение для меня – вершина творчества, любимое дитя… ровно на полчаса. За это время я успеваю его сфотографировать, отослать с восторженными воплями своим друзьям, а через тридцать минут оно мне уже не так сильно нравится, хочется сделать что-то лучше.

- Поделишься своими творческими планами на следующую пятилетку?

- Опыт уже научил меня, что лучше хвастаться не планами, а результатами. В общих чертах – это, безусловно, рост и развитие. Из ближайших – участие в очередном международном конкурсе Swarovski. Это не первое мое участие в их соревнованиях. Наибольшим достижением в этом плане был выход в финал, но для того, чтобы занять призовые места, у меня не достаточно сложные и замысловатые работы. Конкурсное изделие – это как высокая мода: оно требует определенной специфики, не востребованной в повседневной жизни. К этому я пока не готова.

- И напоследок: что ты можешь посоветовать людям, которые еще не нашли себя?

- Конечно, надо делать то, к чему тянется душа, но взвешенно. Не могут же все люди бросить свою работу и ринуться в творчество. Для кого-то наемный труд, карьерные опции – отличное решение. Главное, не оказаться на нелюбимой работе, на которую идешь как на казнь.