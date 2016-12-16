Подарите своему ребенку МОРЕ

12 ноября в торговом центре "Столица" областного центра состоится официальное открытие детского пространства "МОРЕ". Каждый житель острова неразрывно связан с морем, но оно не обязательно должно быть Охотским.

- Это может быть и море улыбок, и море игр, и море веселья, - рассказывает директор детского пространства "МОРЕ" Зоя Быстрова. - Основная идея нашего центра - научить ребят отдыхать без гаджетов, познакомиться с разными видами творчества, больше общаться вживую, развивать фантазию и открыть новые возможности.

Каждый день в "МОРЕ" посвящен определенной тематике. И на каждую тему ежечасно проходят различные мастер-классы, которые могут посетить как дети, так и взрослые. Родители могут оставить малышей старше трех лет в творческом пространстве под присмотром педагогов, либо остаться вместе с ребенком самому.

Вечером здесь проходят увлекательные занятия и для взрослых - это квесты, детективные игры, мастер-классы по живописи, изготовлению косметики, просмотры фильмов и многое другое. На время этих занятий родители могут брать с собой и деток - вход для малышей будет бесплатен.

Кроме того, в центре можно арендовать комнату для детских дней рождения, школьных и семейных праздников (вместимостью до 30 гостей). Дополнительно можно подобрать игровую программу. Для многодетных семей и детей с ограниченными возможностями предусмотрены скидки.

В ближайшем времени в "МОРЕ" откроется лагерь дневного пребывания для школьников первой и второй смены. А летом - тематические группы летнего лагеря.

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Телефон: 445563

Адрес в Южно-Сахалинске: ул. Комсомольская, 259В, БЦ "Столица"