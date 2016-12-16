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Подарите своему ребенку МОРЕ

Подарите своему ребенку МОРЕ

Детское пространство открывается в Южно-Сахалинске

12 ноября в торговом центре "Столица" областного центра состоится официальное открытие детского пространства "МОРЕ". Каждый житель острова неразрывно связан с морем, но оно не обязательно должно быть Охотским. 

- Это может быть и море улыбок, и море игр, и море веселья, - рассказывает директор детского пространства "МОРЕ" Зоя Быстрова. - Основная идея нашего центра - научить ребят отдыхать без гаджетов, познакомиться с разными видами творчества, больше общаться вживую, развивать фантазию и открыть новые возможности. 

Каждый день в "МОРЕ" посвящен определенной тематике. И на каждую тему ежечасно проходят различные мастер-классы, которые могут посетить как дети, так и взрослые. Родители могут оставить малышей старше трех лет в творческом пространстве под присмотром педагогов, либо остаться вместе с ребенком самому. 

Вечером здесь проходят увлекательные занятия и для взрослых - это квесты, детективные игры, мастер-классы по живописи, изготовлению косметики, просмотры фильмов и многое другое. На время этих занятий родители могут брать с собой и деток - вход для малышей будет бесплатен.

Кроме того, в центре можно арендовать комнату для детских дней рождения, школьных и семейных праздников (вместимостью до 30 гостей). Дополнительно можно подобрать игровую программу. Для многодетных семей и детей с ограниченными возможностями предусмотрены скидки. 

В ближайшем времени в "МОРЕ" откроется лагерь дневного пребывания для школьников первой и второй смены. А летом - тематические группы летнего лагеря. 

Группа в ВК

Аккаунт в Инстаграме

Телефон: 445563 

Адрес в Южно-Сахалинске: ул. Комсомольская, 259В, БЦ "Столица"

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Подарите своему ребенку МОРЕ
8 ноября, в 17:39 +7
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Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск"Столица""Море"детское пространство
Прочее
детитворчество
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Комментарии
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Написано 8 ноября, в 18:57
А цена вопроса?
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+1
Zoya
Написано 9 ноября, в 08:59
Балтийская Килька, 400 руб. - 2 часа, 600 руб. - 4 часа и 800 без ограничений.
В стоимость посещения включено участие в мастер-классах.
Аренда комнаты - 2000/час.
На мастер-классы в выходные дни, а также игры по вечерам разная стоимость, нужно смотреть расписание.
Есть абонементы и спец.предложения, которые выгодно снижают стоимость )
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+2
Б_о_с_о-Н_о_ж_к_а
Написано 9 ноября, в 17:39
Цены приемлимые. Только не совсем понятно чем дети занимаются днём. Про вечера описание есть.
На фото как будто коллективный праздник. Хотелось бы увидеть фото интерьера.
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+1
Zoya
Написано 9 ноября, в 23:26
Б_о_с_о-Н_о_ж_к_а, каждый день - тематический. И по выбранной тематике каждый час проходят мастер-классы и опыты. Например, пластилиновый день - лепим фигурки, украшаем пластилиновые картины, снимаем мультики и т.д., Научный день - изучаем свойства азота, ставим эксперименты с водой, находим ответы на интересные вопросы... + можно поиграть в самом пространстве - есть зоны и для спокойных игр, и для подвижных ?? фото частично есть в этом альбоме. На них - праздник для класса - организовывали квест.
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+2
Б_о_с_о-Н_о_ж_к_а
Написано 10 ноября, в 08:02 Отредактированно 10 ноября, в 08:03
Zoya, Спасибо за ответ. Научный день очень нам по душе))
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