«Бегущие огни» преодолели 3 километра по вечернему Южно-Сахалинску

Третья по счету акция собрала больше 70 человек

В Южно-Сахалинске прошла очередная акция «Бегущие огни». Ее участники вечером 7 июня пробежали от стадиона «Спартак» по улице Горького, Коммунистическому проспекту, проспектам Мира и Победы.

Итоговая дистанция превысила 3 километра. Акция направлена на популяризацию здорового образа жизни, говорят устроители.

Начав с короткой разминки, в сумерках – около 21:30 – участники стартовали с территории стадиона. Сумерки выбрали, чтобы в темноте было хорошо видно зажженные фонарики – «огни», которыми люди светили во время бега. Так организаторы хотят привлечь внимание к спорту.

Тренер и идеолог мероприятия, Роман Трубецкой уже 20 лет занимается спортом. По его словам, бег стал смыслом жизни.

– Я хочу, чтобы как можно больше людей начали вести здоровый образ жизни. Ведь так они словно создают себя заново. Кроме того, спорт улучшает самочувствие, – рассказал Роман журналисту astv.ru.

Серия мероприятий стартовала в 2017 году и нынешнее стало третьим по счету. Интерес к ней, судя по числу участников, с каждым забегом растет. Для примера, на первое мероприятие пришло всего 7 человек, а второе собрало уже 40.

Татьяна Русина узнала об акции от подруги. Она занимается бегом со школы, но в таком забеге участвует впервые.

– Мне нравится активная жизнь, ведь это возможность с пользой провести время. И когда меня спросили – "побежали?" – я не могла ответить отрицательно, – делится впечатлениями Татьяна.

На преодоление дистанции ушел час. Участники финишировали там же, где начали забег. Дата следующей акции пока не определена. Но уже известно, что она пройдет в середине июля.