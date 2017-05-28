Фоторепортаж: 1 июня в горпарке Южно-Сахалинска

1 июня в городском парке имени Гагарина встретили День защиты детей. Несмотря на прохладную, хоть и солнечную погоду, парк посетили десятки южносахалинцев – маленьких и взрослых, родителей с колясками и домашними питомцами. Уже с обеда небо заволокло плотными облаками, но корреспондент astv.ru успел запечатлеть солнечные моменты этого дня.