Фоторепортаж: конкурс «Мисс Университет–2017» в СахГУ

Конкурс стал 9-м по счету в СахГУ. Участницы прошли через три испытания - дефиле, показ «звездных» образов и выход в русских народных костюмах. Astv.ru писал о результатах «Мисс Университет» накануне.

Мисс Университет–2017, Мисс зрительских симпатий - Елизавета Прокудина

Вице-Мисс Университет, Мисс Оригинальность - Варвара Самойлова

Мисс Улыбка - Дарья Буторина

Мисс Творчество - Юлия Васина

Мисс Энергия - Лилия Коткова

Мисс Романтика - Виктория Мезенцева

Мисс Очарование - Виктория Орехова

Мисс Элегантность - Пак Ми Ра

Мисс Гламур - Александра Приходько