город
город
Регистрация
События / Жизнь Города

Фоторепортаж: конкурс «Мисс Университет–2017» в СахГУ

Фоторепортаж: конкурс «Мисс Университет–2017» в СахГУ

2 июня 2017 года прошел очередной конкурс красоты среди студенток крупнейшего сахалинского вуза

Конкурс стал 9-м по счету в СахГУ. Участницы прошли через три испытания - дефиле, показ «звездных» образов и выход в русских народных костюмах. Astv.ru писал о результатах «Мисс Университет» накануне

Мисс Университет2017, Мисс зрительских симпатий - Елизавета Прокудина

 

Вице-Мисс Университет, Мисс Оригинальность - Варвара Самойлова

 

Мисс Улыбка - Дарья Буторина

 

Мисс Творчество - Юлия Васина

 

Мисс Энергия - Лилия Коткова

 

Мисс Романтика - Виктория Мезенцева

 

Мисс Очарование - Виктория Орехова

 

Мисс Элегантность - Пак Ми Ра

 

Мисс Гламур - Александра Приходько

 

Галерея
Мисс Университет - 2017, Фото: 1
Мисс Университет - 2017, Фото: 2
Мисс Университет - 2017, Фото: 3
Мисс Университет - 2017, Фото: 4
Мисс Университет - 2017, Фото: 5
Мисс Университет - 2017, Фото: 6
Мисс Университет - 2017, Фото: 7
Мисс Университет - 2017, Фото: 8
Мисс Университет - 2017, Фото: 9
Мисс Университет - 2017, Фото: 10
Мисс Университет - 2017, Фото: 11
Мисс Университет - 2017, Фото: 12
Мисс Университет - 2017, Фото: 13
Мисс Университет - 2017, Фото: 14
Мисс Университет - 2017, Фото: 15
Мисс Университет - 2017, Фото: 16
Мисс Университет - 2017, Фото: 17
Мисс Университет - 2017, Фото: 18
Мисс Университет - 2017, Фото: 19
Мисс Университет - 2017, Фото: 20
Мисс Университет - 2017, Фото: 21
Мисс Университет - 2017, Фото: 22
Мисс Университет - 2017, Фото: 23
Мисс Университет - 2017, Фото: 24
Мисс Университет - 2017, Фото: 25
Мисс Университет - 2017, Фото: 26
Мисс Университет - 2017, Фото: 27
Мисс Университет - 2017, Фото: 28
Мисс Университет - 2017, Фото: 29
Мисс Университет - 2017, Фото: 30
Мисс Университет - 2017, Фото: 31
Мисс Университет - 2017, Фото: 32
Мисс Университет - 2017, Фото: 33
Мисс Университет - 2017, Фото: 34
Мисс Университет - 2017, Фото: 35
Мисс Университет - 2017, Фото: 36
Мисс Университет - 2017, Фото: 37
Мисс Университет - 2017, Фото: 38
Мисс Университет - 2017, Фото: 39
Мисс Университет - 2017, Фото: 40
Мисс Университет - 2017, Фото: 41
Мисс Университет - 2017, Фото: 42
Мисс Университет - 2017, Фото: 43
Мисс Университет - 2017, Фото: 44
Мисс Университет - 2017, Фото: 45
Мисс Университет - 2017, Фото: 46
Мисс Университет - 2017, Фото: 47
Мисс Университет - 2017, Фото: 48
Мисс Университет - 2017, Фото: 49
Мисс Университет - 2017, Фото: 50
Мисс Университет - 2017, Фото: 51
Мисс Университет - 2017, Фото: 52
Мисс Университет - 2017, Фото: 53
Мисс Университет - 2017, Фото: 54
Мисс Университет - 2017, Фото: 55
Мисс Университет - 2017, Фото: 56
Мисс Университет - 2017, Фото: 57
Мисс Университет - 2017, Фото: 58
Мисс Университет - 2017, Фото: 59
Мисс Университет - 2017, Фото: 60
Мисс Университет - 2017, Фото: 61
Мисс Университет - 2017, Фото: 62
Мисс Университет - 2017, Фото: 63
Мисс Университет - 2017, Фото: 64
Мисс Университет - 2017, Фото: 65
Мисс Университет - 2017, Фото: 66
показать все фотографии
2 июня 2017 года СахГУ выбрал очередную красавицу года.
Автор: Игорь Новомодный, вчера, в 20:18 +2
Другие статьи по темам
Событие
Мисс Университет
Читайте также
1 июня в горпарке Южно-Сахалинска
1 июня в горпарке Южно-Сахалинска
Субботник и быдло-свадьба прошли у скульптуры оленей на Корсаковской трассе
Субботник и быдло-свадьба прошли у скульптуры оленей на Корсаковской трассе
Сахалинские байкеры открыли мотосезон
Сахалинские байкеры открыли мотосезон
Школа "Грейс" - танец и спорт
Школа "Грейс" - танец и спорт
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 3-4 июня
Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 3-4 июня
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru