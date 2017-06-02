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Узнай Сайпан!

Узнай Сайпан!

Hafa Adai, читатель! Это значит «Привет!» на языке коренного народа Сайпана

Узнать еще много интересного про этот райский остров можно с нашей викториной. «Сайпан это какая страна?» - таков один из самых популярных запросов в яндексе по слову «сайпан». А вы знаете? Проверим?
 
Мы рады представить нашего партнера - Управление по туризму Северных Марианских островов.
 
Это ближайшие к России и странам СНГ американские тропические острова. Для въезда сюда россиянам не требуется американская виза. Марианы - максимально комфортное место отдыха для туристов всех возрастов. Здесь созданы отличные условия для плавания, дайвинга, рыбалки, сноркелинга, пешего туризма и др.
 
Автор: Сергей Маслаков, сегодня, в 09:49 +3
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Комментарии
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 10:27
А кто все правильно ответит - будет участвовать в розыгрыше путевки?
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+3
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 10:46
НюНик_просто_Анна, нет, просто развлекуха. Надо же что-то новенькое делать иногда )
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+2
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 10:57
Скукотища там, как по мне. Другим, думаю, может понравится.
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+1
Online
мука Online
Написано сегодня, в 12:03
sasch, что именно там вам было скучно? я просто думаю о поездке туда с семьей...
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+1
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 12:10
мука, Мы перед поездками много читаем о местах куда едем. Способ наших путешествий, малость отличается от понимания других людей об отдыхе. Поэтому это лишь моё мнение, и которое, как всегда, неправильное. Вам может быть, наоборот, там понравится.
Так что выбор только ваш, не буду свои мысли навязывать.
Ладно?
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+2
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 12:41
sasch, да многое зависит от состава отдыхающих. Если ехать в соло в поисках приключений и треша, то это одно, а если ехать с гурьбой детишек, либо хочется тишины и покоя, то это уже надо ехать в совершенно другие места. Это как в Тайланде - есть Паттая, а есть Пхукет. Вроде одна страна, а разница в отдыхе диаметрально противоположная )))
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+2
Еще 1 комментарий
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