Субботник и быдло-свадьба прошли у скульптуры оленей на Корсаковской трассе

Фото: Георгий Лепихов, Алена Николаева

В минувшие выходные в районе Корсаковской трассы прошел волонтерский субботник, организованный пользователями astv.ru. Двадцать добровольцев, в том числе дети, очистили от мусора и стекла скульптуру оленей, тридцать лет украшающую участок дороги Южно-Сахалинск-Корсаков. Сегодня чугунный символ любви счастья вновь нуждается в реставрации.

Вот так скульптура оленей выглядела десять лет назад. Место массового паломничества сахалинских влюбленных буквально тонуло в разбитых бутылках из-под шампанского, конфетно-букетных обертках, одноразовой посуде и прочей свадебной атрибутике.

Прилетая к скульптуре оленей на крыльях счастья, участники свадебного кортежа забывали здесь обо всем на свете. Даже об элементарной культуре поведения. В 2008-м трех оленей отреставрировали, а территорию вокруг облагородили.

Проект восстановления длился почти девять месяцев и стал поистине всенародным: в нем нет ни одного бюджетного рубля - только личные пожертвования жителей и гостей области. Но одни создают, а другие разрушают.

Спустя девять лет романтичная традиция или варварский обычай – бить о чугунных оленей бутылки с шампанским – постепенно уничтожают их. Территория, на которой расположена старенькая скульптура, бесхозная и, никем, кроме добровольцев, не убирается.

В этот день участники субботника собрали порядка двадцати мешков мусора. Скульптура оленей была полностью очищена от битого стекла, а кованые деревья от ленточек «желаний» и замков «любви».

Одна из находок удивила волонтеров – на одном из кованых деревьев были обнаружены мужские трусы.

Но это была не просто уборка с граблями и лопатами. Это была уборка со смыслом. Чтобы воззвать к совести молодоженов, не умеющих красиво и культурно отмечать День бракосочетания, участники субботника устроили дерзкую фотосессию в стиле быдло-свадьба. Идея – показать некоторым влюбленным, как порой они выглядят со стороны, обижая старенькую скульптуру оленей и загрязняя территорию вокруг.

Сегодня совершенно очевидно: традиция - бить о скульптуру оленей бутылки с шампанским окончательно погубит визитку Корсаковской трассы. Скульптура вновь нуждается в серьезной реставрации, а потом… Один из вариантов – перевезти оленей в более безопасное место, где они будут под присмотром. Например, в южно-сахалинский парк им. Гагарина. Одну из старейших скульптур области еще можно спасти.

Фото: Георгий Лепихов, Алена Николаева