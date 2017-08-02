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Таксист из Тымовского проведет 11 лет в колонии за убийство пешехода

Таксист из Тымовского проведет 11 лет в колонии за убийство пешехода

Водитель достал биту, посчитав, что мужчина мешает движению его машины

Тымовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении  местного жителя, который признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть.

Как сообщают в прокуратуре Сахалинской области, суд установил, что вечером 9 октября 2016 года осужденный, работавший таксистом, двигался на своем автомобиле по одной из улиц районного центра. Поскольку прохожий, по мнению подсудимого, мешал дальнейшему движению транспортного средства, таксист вынул из багажника автомобиля самодельную деревянную биту, которой ударил по голове потерпевшего и уехал с места преступления. В результате причинения вреда здоровью, пострадавший скончался в медицинском учреждении.

Подсудимый отрицал какую-либо свою причастность к содеянному.

Суд, принимая во внимание совершение преступления в период условного осуждения, с учетом позиции государственного обвинителя,  приговорил подсудимого к 11  годам лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:23 +1
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Комментарии
Online
jkmu Online
Написано сегодня, в 10:29
ОГО
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0
Online
ocharovashka Online
Написано сегодня, в 10:33
Урод
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0
KsuKsu
Написано сегодня, в 10:38
За просто так убил человека, псих
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+5
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 10:43
а что там слышно про мудака, который девушку насмерть в Невельске сбил?
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+3
senchick
Написано сегодня, в 10:49
marrozz, Видимо расследуют...
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+3
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 10:55
senchick, там походу ща суета до сих пор, раз говорили, что у него друзья в полиции работают...
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+3
Abbatissa
Написано сегодня, в 11:17
marrozz, вроде как, одну камеру с экс-губернатором делит
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 11:07
Нормально дали. Хотя я б побольше впаяла. Самое настоящее убийство, спокойное и наглое.
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+6
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leksoos13 Online
Написано сегодня, в 11:38
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+2
Андрей
Написано сегодня, в 11:29
Лучше бы просто сбил машиной. Отсидел бы года полтора-два и домой. Слава российскому законодательству
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0
Online
Лунный цветок Online
Написано сегодня, в 11:39
Андрей, о, да! Вот за это отдельные лучи "не золотухи" в адрес тех, кто принимал такие законы!
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0
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evgenytolich Online
Написано сегодня, в 11:35
Суровые тымовские таксисты они такие.
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0
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MARBLE Online
Написано сегодня, в 11:42
А объехать таких СЛАБО....
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0
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Malinka17 Online
Написано сегодня, в 12:04
Народ звереет...
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+3
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