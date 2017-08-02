Таксист из Тымовского проведет 11 лет в колонии за убийство пешехода

Тымовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть.

Как сообщают в прокуратуре Сахалинской области, суд установил, что вечером 9 октября 2016 года осужденный, работавший таксистом, двигался на своем автомобиле по одной из улиц районного центра. Поскольку прохожий, по мнению подсудимого, мешал дальнейшему движению транспортного средства, таксист вынул из багажника автомобиля самодельную деревянную биту, которой ударил по голове потерпевшего и уехал с места преступления. В результате причинения вреда здоровью, пострадавший скончался в медицинском учреждении.

Подсудимый отрицал какую-либо свою причастность к содеянному.

Суд, принимая во внимание совершение преступления в период условного осуждения, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил подсудимого к 11 годам лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.