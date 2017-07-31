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Футболисты «Сахалина» победили в первом матче нового сезона
Фото: ПСК "Сахалин"

Футболисты «Сахалина» победили в первом матче нового сезона

Результат игры повторил аналогичный годом раньше

В первом матче сезона 2017/2018 годов футболисты «Сахалина» одержали победу. Счет игры с «Читой» - 2:0. Островная команда повторила результат прошлого сезона: в его начале, в первом матче с той же командой, «Сахалин» одержал победу с тем же счетом.

Оба гола во встрече были забиты за последние 20 минут. На 71 минуте счет открыл Илья Изотов, а укрепил преимущество на 82 минуте Вадим Масляк.

Начиная с 21 минуты, хозяева имели численное преимущество: после второго предупреждения с поля был удален игрок «Читы» Александр Бодялов. А на 76-й минуте гости и вовсе остались вдевятером: по той же причине с поля ушел Анатолий Захаров.

Следующая встреча с участием «Сахалина» состоится 9 августа. Игра снова станет домашней для островитян. На стадионе «Спартак» они встретятся с иркутским «Зенитом».

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 23:23 0
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