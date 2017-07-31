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На ASTV.RU идёт прямая трансляция матча «Сахалин» - «Чита»

На ASTV.RU идёт прямая трансляция матча «Сахалин» - «Чита»

Ее организовал ПСК «Сахалин»

Сегодняшний матч футбольной команды «Сахалин» можно посмотреть онлайн в Интернете. Профессиональный спортивный клуб «Сахалин» организовал прямую трансляцию игры для тех, кто не может присутствовать на стадионе «Спартак». Трансляция доступна для всех читателей ASTV.RU.

Как сообщал ASTV.RU, сегодня в первом матче сезона во втором дивизионе (зона «Восток») сахалинцы принимают «Читу». Соперник островитян был победителем турнира в сезоне 2016 – 2017.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 19:00 0
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