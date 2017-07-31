фото очевидцев
КамАЗ вылетел с дороги в Углегорском районе
По предварительной информации, водитель уснул за рулем
ДТП произошло в ночь с 6 на 7 августа в Углегорском районе на объездной дороге с "Солнцевского угольного разреза" до морского порта "Шахтерск".
По предварительной информации, водитель КамАЗа уснул за рулем, автомобиль съехал с дороги.
Самостоятельно вернуть транспортное средство на проезжую часть водитель не смог. На помощь прибыл грейдер.
В ДТП никто не пострадал.
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