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КамАЗ вылетел с дороги в Углегорском районе
фото очевидцев

КамАЗ вылетел с дороги в Углегорском районе

По предварительной информации, водитель уснул за рулем

ДТП произошло в ночь с 6 на 7 августа в Углегорском районе на объездной дороге с "Солнцевского угольного разреза" до морского порта "Шахтерск".

По предварительной информации, водитель КамАЗа уснул за рулем, автомобиль съехал с дороги.

Самостоятельно вернуть транспортное средство на проезжую часть водитель не смог. На помощь прибыл грейдер. 

В ДТП никто не пострадал.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 09:04 +4
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Место
Углегорский район
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Комментарии
Alexsandr_31
Написано сегодня, в 09:21
Слава Богу ночью' никого по трассе не было' попадись такая махина со спящим водителем встречному авто последствия были бы печальными
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+3
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 09:23
Смотрю, в моду стало входить: уснул за рулём...
Что сменщика нет?
На график работы водителей надо обратить внимание....
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+2
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 09:58
MARBLE, работают беспрерывно... Давно никто не следит уже за графиком и отдыхом водителей-всем нужна быстрота, непрерывность, т.е. бабки-что руководству, что водиле поднять зарплату...
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+4
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 10:25
leksoos13, Все бабки не заработаешь...
Так можно и ноги протянуть, а там деньги не понадобятся....
Это предприятие может работать без перерыва, но охрану труда на предприятиях по ТК никто ещё не отменял...
Куда смотрит прокуратура????
Ждёт пока не произойдёт ДТП с летальным исходом....
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0
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 11:09
MARBLE, не смешите-сейчас время такое. Обеспечить семью. Где вы видели нормальное отношение к рабочему классу по ТК РФ? Не нравится-увольняйся и в народное хозяйство. Это на бумаге всегда все хорошо-а на деле... Реальность-совсем другое дело. Вспомните пост про плесневый хлеб-рабочего сразу уволили или "ушли"
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+1
Alexsandr_31
Написано сегодня, в 09:33
Люди пашут не жалея себя чтобы заработать' а в итоге в лучшем случае эти же деньги уходят на лекарство...
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+5
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 09:51
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+2
Yura65rus
Написано сегодня, в 10:01
Назначение тахографа. Вообще говоря, изначально, тахограф предназначен для сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения, а также для общего сокращения дорожно-транспортных происшествий. Достигается это фиксацией скоростного режима, средней скорости и периодов работы водителей. Таким образом, становится возможным пресекать как нарушения скоростного режима водителями коммерческого транспорта, так и чрезмерную утомлённость экипажа, нормируя время работы и отдыха.

А у нас опять всё до абсурда..... есть тахограф, езжай. Нет тахографа, штраф.
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+1
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