КамАЗ вылетел с дороги в Углегорском районе

фото очевидцев

По предварительной информации, водитель уснул за рулем

ДТП произошло в ночь с 6 на 7 августа в Углегорском районе на объездной дороге с "Солнцевского угольного разреза" до морского порта "Шахтерск".

По предварительной информации, водитель КамАЗа уснул за рулем, автомобиль съехал с дороги.

Самостоятельно вернуть транспортное средство на проезжую часть водитель не смог. На помощь прибыл грейдер.

В ДТП никто не пострадал.