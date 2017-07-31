Футболисты «Сахалина» стартуют в первенстве России домашним матчем с «Читой»

Он состоится сегодня в 19 часов

Сегодня вечером футбольная команда «Сахалин» сыграет свой первый матч в новом сезоне турнира ПФЛ (2-й дивизион, зона «Восток»). Соперником клуба на домашнем поле станет «Чита».

В прошлом году сезон также начинался домашней встречей сахалинцев с забайкальской командой. Тогда островитяне одержали победу со счетом 2:0. Еще одна встреча двух клубов тогда завершилась ничьей, а последняя – июньская – домашней победой «Читы» с таким же результатом 2:0.

По итогам прошедшего сезона две команды расположились соответственно на 1-й («Чита») и 3-й («Сахалин») строчках турнирной таблицы. Состав участников турнира 2017/2018 годов остался неизменным, их шесть. Помимо двух вышеуказанных клубов, это «Смена» (Комсомольск-на-Амуре), «Иртыш» (Омск), «Зенит» (Иркутск), «Динамо-Барнаул».

Матч начнется в 19 часов по сахалинскому времени на стадионе «Спартак» Южно-Сахалинска. В нынешнем году вход на матчи «Сахалина» стал платным. Стоимость одного взрослого билета составляет 150 рублей.